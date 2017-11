«Коммерсантъ» в статье «В небе тесно от посылок» пишет, что Москва и Амстердам готовятся к взаимным ограничениям авиаперевозок.

«Из Каталонии разъехались туристы»: политический кризис может спровоцировать спад их числа.

«Экспорт избавляют от лишней сертификации»: Росаккредитация присоединилась к соглашению о взаимном признании лабораторий.

«Сирии выписывают путевку в Сочи»: Россия предложила Дамаску и оппозиции поговорить на своей территории.

РБК: «ЦБ готовят вызов в Лондон». «ФК Открытие» не выплатил купон по евробондам. К судебному спору за долг готовы более 25% держателей облигаций — этого достаточно для подачи иска в Лондоне.

«Тактический инвестор»: Газпромбанк купил 19% «МегаФона».

«Семейный исход»: Гуцериевы покидают совет директоров Бинбанка.

«Зависшим верить»: ФНС пересмотрела отношение к уплате налогов через проблемные банки.

«Известия»: «Минфину посоветовали увеличить госдолг». Эксперты рекомендуют финансировать расходы бюджета долговыми бумагами.

«Кандидата "против всех" не допустят до выборов»: к вопросу о возвращении этой графы в бюллетень могут вернуться после президентских выборов в марте 2018 года.

«У "Протона" удалят ступень»: самая востребованная российская тяжелая ракета вернется к компоновке полувековой давности.

«Газета.ru» в статье «Регионы России: агония продлится еще пару лет» пишет о том, зачем Минфин выделит субъектам федерации 60 млрд рублей.

«Экс-глава "Нафтогаза Украины" задержан в Москве»: Игорь Бакая задержан за мошенничество.

В статье «А ну-ка, девушки» объясняется, почему шоу «Собчак против всех» превращается в шоу «Все против Собчак».

The Economist: «Политэкономия колдовства» (The political economy of witchcraft). Материал о сходстве между охотниками на ведьм раннего Нового времени и современными политиками.

«Как истолковать первые обвинения против бывших помощников Дональда Трампа» (How to understand the first indictments against Donald Trump’s former aides). Участников предвыборной кампании президениа США Дональда Трампа обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Bloomberg: «Каталонский лидер объяснил, почему он бежал из Испании» (Catalan Chief Explains Why He Fled Spain). Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон назвал себя лидером в изгнании и пообещал продвигать идею каталонской независимости среди европейских политиков.

«Мюллер усилил давление на Трампа с помощью российской привязки» (Mueller Raises Pressure on Trump With Russia Link). Главный следователь по российскому вмешательству в дела США Роберт Мюллер клонит к тому, что в предвыборном штабе Дональда Трампа были люди, имеющие тесные связи с Россией.

The Wall Street Journal: «Трамп дистанцировался от бывшего советника, ставшего фигурантом мюллеровского расследования по России» (Trump Distances Himself From Ex-Adviser in Mueller’s Russia Probe). Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего предвыборного помощника, который признал справедливость обвинений в своих связях с Россией, молодым, малоизвестным и, как выясняется, нечестным человеком.

«Рынки готовятся к первому повышению ставки в Британии за последние десять лет» (Markets Brace for First U.K. Rate Rise in a Decade). Ожидается, что британский центробанк в четверг повысит процентную ставку.