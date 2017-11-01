С 1 ноября в России вступил в силу закон, который запрещает пользоваться анонимайзерами — ресурсами, которые позволяют пользователям скрывать свою личность в интернете и, помимо всего прочего, заходить на запрещенные в России сайты. Под запретом оказались все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети, в том числе самая популярная в мире, Tor.

Удастся ли добиться того, чтобы пользователи интернета действительно отказались от всех этих инструментов — большой вопрос. Даже в Китае, власти которого занимаются цензурированием интернета уже много лет, при желании можно зайти на любой запрещенный сайт. Но еще один шаг на пути объявления каждого жителя России нарушителем закона, к сожалению, сделан.