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01 ноября 2017, 17:45
запрещенные сайты интернет Роскомнадзор
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Россия без VPN

Марш «За свободный интернет» в Москве 23 июля 2017
Марш «За свободный интернет» в Москве 23 июля 2017
Дмитрий Рожков / Dmitry Rozhkov

С 1 ноября в России вступил в силу закон, который запрещает пользоваться анонимайзерами — ресурсами, которые позволяют пользователям скрывать свою личность в интернете и, помимо всего прочего, заходить на запрещенные в России сайты. Под запретом оказались все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети, в том числе самая популярная в мире, Tor.

Удастся ли добиться того, чтобы пользователи интернета действительно отказались от всех этих инструментов — большой вопрос. Даже в Китае, власти которого занимаются цензурированием интернета уже много лет, при желании можно зайти на любой запрещенный сайт. Но еще один шаг на пути объявления каждого жителя России нарушителем закона, к сожалению, сделан.

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