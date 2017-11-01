Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 ноября 2017, среда, 12:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени столкнулись две иномарки
В госстратегию по защите прав потребителей могут быть внесены услуги ЖКХ
Подробности аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск: фуру «сложило» на скользкой дороге
В России продлили программу по переселению россиян из ветхого и аварийного жилья
Мать уклонялась от алиментов, за что была привлечена к исправительным работам
Террорист, устроивший стрельбу на Манхэттене, действовал от имени ИГИЛ*
Пропавший вахтовик может нуждаться в медицинской помощи
На трассе Тюмекнь-Ханты-Мансийск горит фура. Двое пострадали
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск горит фура. Двое пострадали (ВИДЕО)
В Тюменской области Роспотребнадзор разрешил детям посещать бассейны и игровые комнаты
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
01 ноября 2017, 11:19
КГИ регионы
Илья Карпюк

«Желтая» угроза

Пенсионер в автобусе
Пенсионер в автобусе
АГН "Москва" / фото:Михаил Терещенко

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина во вторник опубликовал новый рейтинг социально-экономической и политической напряженности в регионах России. Авторами рейтинга являются эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков.

В рейтинге регионы расставлены исходя из наличия условий, которые усиливают риски развития кризисных сценариев. Эксперты проанализировали различные параметры по трем направлениям — социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Если в каком-либо регионе совпадают все три фактора риска, то он причисляется к «красной группе», два фактора риска закрашивают регионы в желтый цвет.

В целом, если исходить из рейтинга, можно считать, что ситуация в стране улучшилась. Если во втором полугодии 2016 года в стране был один регион из «красной группы», Алтайский край, то в первом полугодии 2017 года их не осталось вовсе.

И в прошлом, и в новом рейтинге в «желтой зоне» находятся 13 регионов. Но если в прошлом году девять регионов были объявлены проблемными из-за наличия в том числе экономических рисков, то сейчас такой регион только один. В Коми эксперты обнаружили экономические и политические риски.

 
Спецоперация в Дагестане / YouTube.com

Зато сочетание протестной активности и политических проблем стало куда более частым. В конце 2016 года было всего четыре региона с таким набором, сейчас их двенадцать. Это Дагестан, Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области, а также Москва.

«Основным обстоятельством, определившим изменение списка регионов повышенного риска в первом полугодии, стало снижение темпов экономического спада», — говорится в докладе. В документе отмечается замедление темпов сокращения товарооборота и стабилизация экономических показателей краткосрочного периода (динамика доходов бюджета, динамика производства). Именно за счет этого многие регионы вышли из желтой зоны риска.

Правда, индикаторы, которые отражают более длинную перспективу (задолженность бюджета, динамика инвестиций), остаются проблемными. «Разбалансированность бюджета с высоким уровнем задолженности характерны для примерно половины регионов России», — уверены авторы доклада.

Между тем наблюдается «ползучее ухудшение» политических институтов и уменьшение публичной конкуренции по итогам выборов. Политические институты в большинстве регионов получают стабильно низкие оценки. По оценке экспертов КГИ после выборов на региональном уровне уменьшилась представленность оппозиции в руководстве законодательных собраний, а на муниципальном уровне вступили в действие менее демократические схемы формирования местной власти.

 
Законодательное собрание Кировской области

Впрочем, в большинстве регионов низкое качество политических институтов незаметно в силу низкой конфликтности, что обычно связано с отсутствием значимых элитных групп, способных конкурировать с губернатором, и высокой административной устойчивости. Например, в Кузбассе негативные социально-экономические тенденции и низкое качество дизайна институтов публичной власти компенсировались высоким уровнем административно-бюрократической консолидации и личным авторитетом губернатора. И, наоборот, высокое качество институтов в Красноярском крае превращает их в «эффективный инструмент разрешения возможных кризисных и конфликтных ситуаций».

Лидеры по конфликтам элит по состоянию на 1 июня этого года в КГИ называют Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, Якутию, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую области.

В разделе о замене губернаторов (в этом году сменились 19 глав регионов, или почти каждый четвертый российский губернатор, восемь в феврале—марте и одиннадцать в сентябре—октябре) эксперты КГИ отмечают, что большинству смененных осенью губернаторов до окончания срока оставалось два-три года и у половины из них это был первый срок. Средний возраст ушедших был 57 лет, новичков — 48. Из 11 новых назначенцев восемь являются для регионов «варягами».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Автомобиль террориста, сбивший людей на Манхэттене
Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене
КПП в Крыму
Граница Крыма и Украины вновь открыта
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков
Глава ассоциации «Аванти» решил баллотироваться в президенты
Буровая платформа SHELL в Арктике
Компаниям США запретили участвовать в нефтяных проектах РФ в Арктике
Анонимайзер VPN в телефоне
Закон об анонимайзерах вступил в силу
12:21 Обвиняемому экс-чиновнику Роскомнадзора предложили место с окладом в полмиллиона рублей
12:18 Кадыров назвал организаторов убийства Амины Окуевой
12:03 Собчак рассказала о «связи» с Путиным
12:03 Морской моллюск предпочитает меню «два в одном»
11:31 Граница Крыма и Украины вновь открыта

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Пожарский
«Клятва князя Пожарского»
1 ноября 1578 года родился князь Дмитрий Пожарский, полководец, освободивший Москву от польской оккупации.
11:13 Гордон ответила на предвыборные вопросы о Крыме и Ленине
11:11 Куратор Рублевки от ФСБ арестован за взятку в 10 млн рублей
10:58 Семья погибшего на Новом Арбате сотрудника ДПС рассказала о компенсации
10:51 Россия закрыла границу Крыма с Украиной
10:38 В Крыму обнаружили еще один поврежденный газопровод
10:26 ФАС заявила о риске подорожания лекарств из-за новой системы учета
10:25 Синдзо Абэ снова стал премьер-министром Японии
09:58 Украина решила обновить резолюцию ООН о правах человека в Крыму
09:42 Китай пообещал России защиту от своих нелегальных мигрантов
09:26 Глава ассоциации «Аванти» решил баллотироваться в президенты
09:20 Хлопонин поручил проверить коньяк и шампанское к Новому году
09:10 Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене
09:06 Новые невидимые чернила могут включаться и выключаться
08:56 Закон об анонимайзерах вступил в силу
08:50 Американским компаниям запретили участвовать в нефтяных проектах РФ в Арктике
08:35 В Крыму могли подорвать линию газопровода
08:26 Пентагон объяснил причины сбора биоматериала россиян
08:14 СМИ узнали об оставленной террористом из Нью-Йорка записке
31.10 21:02 Аваков прокомментировал задержание сына
31.10 20:45 Осужденный экс-глава Российского авторского общества решил продать замок
31.10 20:30 Российская подлодка обстреляла ракетами боевиков в провинции Дейр-эз-Зор
31.10 20:11 Самолет из России экстренно приземлился в Одессе из-за бесхозной сумки
31.10 19:58 Госдуму заинтересовали исследования блокчейна и села
31.10 19:32 Руководители ВТБ пришли на вечеринку инвесторов в костюмах Сталина и Хрущева
31.10 19:13 Швейцарская «дочка» «Газпрома» потратила 880 тысяч долларов на лоббистов в США
31.10 18:56 В штабе Собчак объяснили уход Ситникова ее личным решением
31.10 18:49 Близнецы смогли взломать Face ID на iPhone X
31.10 18:32 Пригожин опроверг планы купить «Фонтанку» и «Деловой Петербург»
31.10 18:30 В «Инвитро» отвергли обвинения в вывозе биоматериала россиян за рубеж
31.10 18:10 Сын главы МВД Украины Арсена Авакова задержан по подозрению в мошенничестве
31.10 17:43 Правительство внесет в Думу законопроект о биологической безопасности
31.10 17:16 Гуцериев покинет совет директоров Бинбанка
31.10 16:58 Путин пообещал помочь регионам погасить долги до конца года
31.10 16:56 КС Испании отменил декларацию о провозглашении независимости Каталонии
31.10 16:41 В Москве за мошенничество арестован экс-глава «Нафтогаза Украины»
31.10 16:31 Bloomberg назвал производителя «Кириешек» долларовым миллиардером
31.10 16:27 В Москве повысили пенсии и пособия
31.10 16:11 Пучдемон сообщил о принятии плана действий по мирному движению к независимости
31.10 16:09 Россия поднялась в рейтинге Doing Business
31.10 15:45 Общественница Ирина Волынец решила участвовать в президентских выборах
31.10 15:40 Минфин пообещал удивить положительными изменениями в экономике
31.10 15:25 Глава МИД Украины анонсировал введение биометрического визового режима с Россией
31.10 15:20 Google признал законным присутствие RT на YouTube
31.10 15:01 Верховный суд РФ подготовил закон об уголовном проступке
31.10 14:40 В ЦБ рассказали о добровольном возврате бонусов бывшим руководством «Открытия»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.