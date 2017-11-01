Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина во вторник опубликовал новый рейтинг социально-экономической и политической напряженности в регионах России. Авторами рейтинга являются эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков.

В рейтинге регионы расставлены исходя из наличия условий, которые усиливают риски развития кризисных сценариев. Эксперты проанализировали различные параметры по трем направлениям — социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Если в каком-либо регионе совпадают все три фактора риска, то он причисляется к «красной группе», два фактора риска закрашивают регионы в желтый цвет.

В целом, если исходить из рейтинга, можно считать, что ситуация в стране улучшилась. Если во втором полугодии 2016 года в стране был один регион из «красной группы», Алтайский край, то в первом полугодии 2017 года их не осталось вовсе.

И в прошлом, и в новом рейтинге в «желтой зоне» находятся 13 регионов. Но если в прошлом году девять регионов были объявлены проблемными из-за наличия в том числе экономических рисков, то сейчас такой регион только один. В Коми эксперты обнаружили экономические и политические риски.

Спецоперация в Дагестане / YouTube.com

Зато сочетание протестной активности и политических проблем стало куда более частым. В конце 2016 года было всего четыре региона с таким набором, сейчас их двенадцать. Это Дагестан, Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области, а также Москва.

«Основным обстоятельством, определившим изменение списка регионов повышенного риска в первом полугодии, стало снижение темпов экономического спада», — говорится в докладе. В документе отмечается замедление темпов сокращения товарооборота и стабилизация экономических показателей краткосрочного периода (динамика доходов бюджета, динамика производства). Именно за счет этого многие регионы вышли из желтой зоны риска.

Правда, индикаторы, которые отражают более длинную перспективу (задолженность бюджета, динамика инвестиций), остаются проблемными. «Разбалансированность бюджета с высоким уровнем задолженности характерны для примерно половины регионов России», — уверены авторы доклада.

Между тем наблюдается «ползучее ухудшение» политических институтов и уменьшение публичной конкуренции по итогам выборов. Политические институты в большинстве регионов получают стабильно низкие оценки. По оценке экспертов КГИ после выборов на региональном уровне уменьшилась представленность оппозиции в руководстве законодательных собраний, а на муниципальном уровне вступили в действие менее демократические схемы формирования местной власти.

Законодательное собрание Кировской области

Впрочем, в большинстве регионов низкое качество политических институтов незаметно в силу низкой конфликтности, что обычно связано с отсутствием значимых элитных групп, способных конкурировать с губернатором, и высокой административной устойчивости. Например, в Кузбассе негативные социально-экономические тенденции и низкое качество дизайна институтов публичной власти компенсировались высоким уровнем административно-бюрократической консолидации и личным авторитетом губернатора. И, наоборот, высокое качество институтов в Красноярском крае превращает их в «эффективный инструмент разрешения возможных кризисных и конфликтных ситуаций».

Лидеры по конфликтам элит по состоянию на 1 июня этого года в КГИ называют Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, Якутию, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую области.

В разделе о замене губернаторов (в этом году сменились 19 глав регионов, или почти каждый четвертый российский губернатор, восемь в феврале—марте и одиннадцать в сентябре—октябре) эксперты КГИ отмечают, что большинству смененных осенью губернаторов до окончания срока оставалось два-три года и у половины из них это был первый срок. Средний возраст ушедших был 57 лет, новичков — 48. Из 11 новых назначенцев восемь являются для регионов «варягами».