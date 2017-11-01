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01 ноября 2017, 14:59
Нью-Йорк теракт терроризм
Павел Салин

Теракт на Манхэттене и сетевой терроризм

Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка
robert.fitzpatrick8523

По меньшей мере 8 человек погибли и 11 попали в больницы с тяжелыми травмами в результате попыток водителя грузовика сбивать велосипедистов в нью-йоркском районе Манхэттен. Кроме того, водитель направил свой грузовик в школьный автобус, а потом открыл стрельбу. Полиции удалось ранить и задержать его.

Это случилось 31 октября в районе Мемориала 11 сентября, учрежденного в память о тысячах жертв теракта с захватом самолетов и разрушением башен Всемирного торгового центра. Прежде чем врезаться в автобус и открыть огонь, водитель грузовика несколько кварталов гнал свою машину на большой скорости по выделенной для велосипедистов полосе.

Происшедшее квалифицируется как теракт. Как передает телекомпания CNN, террорист оставил в своем грузовике послание, в котором утверждает, что действовал во имя «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

 
Задержание Сайфулло Саипова
Sky News

Личность террориста официально еще не называлась. По информации же СМИ, это 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, приехавший в США в 2010 году и получивший вид на жительство. Он работал в службе такси Uber, передает телеканал CBS со ссылкой на представителей этой компании.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, проживал он во Флориде, в городе Тампа. В то же время, по сведениям телеканала Fox News, в последнее время он жил в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

По некоторым данным, в результате случившегося пострадали не 11, а 15 человек, в том числе двое детей. Как сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке, им не поступала информация о том, что в числе погибших и пострадавших могли быть россияне.

Несколько школ и колледж, находящиеся в районе места совершения теракта, взяты под усиленную охрану. Усилены меры безопасности и на ключевых объектах инфраструктуры города, в районах, где расположены популярные достопримечательности, на вокзалах и в аэропортах. В то же время, по словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, свидетельств того, что Нью-Йорку могут сейчас грозить другие подобные случаи, нет.

 
Место, где произошел наезд на школьный автобус примерно через час после происшестивия
Gh9449 / Wikimedia Commons

У правоохранительных органов пока нет данных, дающих основание считать, что теракт мог быть частью более масштабного плана нападения. Все указывает на то, что атака была совершена террористом-одиночкой, заявил Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп откликнулся на случившееся. По его мнению, теракт совершил невменяемый, возможно, душевнобольной человек. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, с терроризмом в современном мире сложно бороться в силу того, что он принял сетевые формы.

«Что значит причастность к деятельности той или иной террористической организации? Есть ли у террориста членский билет с фотографией? Нет, конечно, речь не об этом. Дело в том, что современный терроризм – это сетевое явление, он распространяется как «вирусная» информационная волна. Сами террористы могут друг друга вообще не знать. И вот с такими с террористическими организациями, выстроенными по сетевому принципу, борются правоохранительные органы, выстроенные по иерархическому принципу.

 
Сайфулло Саипов, убегающий с места теракта
Скриншот видео

Что касается борьбы, то традиционные иерархические структуры могут использовать только два метода. Первый – это блокирование распространения подобной информационной волны. Но сделать это на сто процентов все же невозможно. Второй метод, как ни парадоксально, – это «вакцинация» общественного сознания, меры, принимаемые для того, чтобы оно спокойнее воспринимало такого рода теракты.

Дело в том, что задачей террористов является не убить несколько человек или даже несколько десятков человек, а напугать миллионы. Если из-за терактов будут пугаться не миллионы, а сперва сотни тысяч, а потом и десятки тысяч, то и число желающих совершать теракты заметно поубавится. Только вот эти два способа, по большому счету, эффективны. И оба они – чисто информационные, что блокирование информационной волны, что вакцинация общественного сознания.

Что касается организационных способов, то для того, чтобы бороться с так называемым автомобильным терроризмом, то есть конкретные меры, которые предлагаются в их рамках – разные бетонные столбики и прочее. Но, во-первых, это не всегда реализуемо. А во-вторых, даже если утыкать столицы всех государств и крупные города их бетонными столбиками, террористы придумают что-то еще. Это вещь тактическая, а не стратегическая. Стратегическое же противодействие должно лежать исключительно в информационной сфере», – сказал Павел Салин.

Комментируя тему выбора места для совершения теракта, политолог высказал мнение, что знаковое место могло быть выбрано в том числе для того, чтобы заставить больше говорить о теракте.

 
Манхэттен, Мемориал 11 сентября
jonathan_siberry

«Думаю, место могло быть выбрано для того, чтобы информационный резонанс от происшествия оказался как можно большим, чтобы о случившемся как можно больше говорили СМИ. То есть это – некий дополнительный информационный повод, а такое объективно работает на руку террористам, ведь чем больше информационный резонанс, тем большее количество граждан охвачено волной паники.

Собственно, почему терроризм нельзя полностью победить? Потому что он использует все достижения современного общества, и чисто технологические, и гуманитарные. Такой институт, как СМИ, который является одной из основ западного общества, тоже используется террористами в своих целях. И как эту дилемму разрешить, неизвестно – нельзя же просто запретить СМИ», – объяснил Павел Салин.

В то же время он признал, что информирование о деталях происшедшего может быть важным.

«Когда информация о теракте просачивается, то недостаток сведений порождает какие-то слухи и приковывает дополнительное внимание к событию. Поэтому как только сама информация о событии появилась, в интересах структур, которые терроризму противодействуют, – давать максимально оперативную и четкую картину, чтобы не плодить разного рода домыслов. Так что если сейчас официально не называют имя террориста, то, возможно, точной информации по нему еще нет и просто не хотят отвечать за то, что сейчас могут озвучить неверные данные», – заключил Павел Салин.

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