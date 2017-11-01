31 октября а центре Нью-Йорка на Манхэттене водитель автомобиля атаковал велосипедистов и школьный автобус. В результате восемь человек погибли. Этот инцидент сразу был истолкован как теракт.

The Atlantic пишет, что реакция президента США Дональда Трампа на теракт была необычно адекватной. Он не выражал ненависти к обобщенным группам населения и не отрицал фактов, объясняет автор. Чаще всего такую сдержанную реакцию он выдает в тех случаях, когда преступник — не мусульманин, чего нельзя сказать о манхэттенском террористе. Про мусульман Трамп начал высказываться еще на ранних этапах предвыборной гонки. В 2015 г. после терактов в Париже он заявил, что если станет президентом, то серьезно рассмотрит вопрос о том, чтобы закрыть мечети.

Твиты Дональда Трампа по поводу теракта на Манхэттене @realDonaldTrump

После исламистских терактов в США он призывал администрацию тогдашнего президента Барака Обамы пересмотреть политику приема беженцев из мусульманских стран, в первую очередь из Сирии. Когда Трамп в самом деле стал президентом, он действительно стал ограничивать въезд в США, прежде всего для граждан преимущественно мусульманских стран. Но больше всего автора смущает риторика Трампа, который зачастую использует исламистские теракты как повод поговорить о мусульманах в недоброжелательном ключе. Автор, в свою очередь, использует этот тезис как повод вменить Трампу религиозную нетерпимость и расистские наклонности.

Также автор отмечает, что в раньше Трамп возлагал ответственность за снижение уровня безопасности на известных политических фигурах — на Обаму и свою предвыборную оппонентку, а ранее госсекретаря США Хиллари Клинтон. В случае с терактами за пределами США он обвинял суды, мэров (например, лондонского) и полицию, а также тех, кто практикует политкорректность в ущерб безопасности. Сейчас Трамп может обратиться против судов, которые пытаются препятствовать его иммиграционному запрету. Еще более заманчивой и легкой мишенью представляется мэр Нью-Йорка.

Пресс-брифинг, посвященный теракту на Манхэттене, в управлении полиции Нью-Йорка nypdnews.com

Wall Street Journal пишет, что после теракта 11 сентября 2001 г. в США было 23 инцидента, связанных с исламизмом, в том числе стрельба в ночном клубе в Орландо летом 2016 г. По итогам этих терактов погибло в общей сложности 119 человек. Во многих этих случаях, отмечают авторы, теракты проводились одиночками, вдохновленными пропагандой «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). За счет этого деятельность ИГ стала считаться террористической угрозой мирового масштаба, притом что сама эта организация не участвовала непосредственно в подготовке большинства терактов.

Сайфулло Саипов на месте теракта Twitter

Нынешний манхэттенский теракт, отмечают авторы, едва ли представляет собой часть более масштабной операции. Службы безопасности, конечно, усилили наблюдение за стратегическими местами, в том числе метро, мостами и аэропортами, однако вероятность серийных терактов считается низкой.

Редакция WSJ также посвятила этому событию свою колонку. Там отмечается, что этот теракт похож на аналогичные европейские с использованием автотранспорта тем, что он был устроен в месте, где традиционно много людей, которые посещают его постоянно, а также туристов. Такие места по-прежнему весьма уязвимы к такого рода нападениям. Чтобы предотвращать такие теракты, заключает редакция, необходимо более тесное сотрудничество между европейскими и американскими спецслужбами.