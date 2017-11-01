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01 ноября 2017, 10:03
Нью-Йорк США теракт
Симон Жаворонков

Хеллоуин на Манхэттене

Теракт на Манхэттене
Теракт на Манхэттене
CBS

Во вторник, 31 октября, в самом центре Нью-Йорка водитель пикапа сначала намеренно сбивал людей на велополосе, а затем врезался на перекрестке в школьный автобус. Полицейские Манхэттена ранили злоумышленника, он был доставлен в больницу. Городские власти сразу заявили о теракте.

В 15:05 по местному времени (22:05 по Москве) 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов выехал с Уэст-стрит на велодорожку, которая идет параллельно улице. Там водитель намеренно пытался сбить как можно больше людей — пока известно, по погибли восемь человек, 11 ранены. Затем водитель столкнулся со школьным автобусом, который перевозил учеников с особыми потребностями, ранив еще четырех человек.

 

Сообщение о виновнике теракта на Манхеттене в новостях телеканала ABC News

После этого он вышел из машины и, крича «Аллаху Акбар» стал размахивать чем-то, похожим на оружие — позже выяснилось, что это было пейнтбольное и пневматическое ружья. Полицейские выстрелили в злоумышленника, пуля попала в живот — сейчас он находится под стражей в одной из больниц Нью-Йорка. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что среди погибших — пять граждан Аргентины, они приехали в США отметить тридцатилетие окончания Политехнического института Росарио, а также один бельгиец.

Про Саипова известно не так уж много, информация о месте его жительства разнится. Одни источники сообщают, что он жил во Флориде, другие — что в Нью-Джерси, штате, который располагается к югу от Нью-Йорка. Саипов, по крайней мере в последнее время, работал водителем Uber — во всяком случае он прошел проверку биографических данных. Сейчас его аккаунт в приложении заблокирован, а сама компания Uber заявила, что сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами. Также известно, что он дважды привлекался за нарушение ПДД в 2012 и 2015 годах в Пенсильвании, еще одном соседнем штате.

 
Мост, под которым автомобиль террориста врезался в школьный автобус
A1111 at English Wikipedia

Ни дна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. При этом, по данным New York Times, в машине Саипова нашли записку, в которой он пишет, что совершил атаку «во имя ИГ» («Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сразу назвал произошедшее терактом. Источники прессы в правоохранительных органах также говорят о том, что нападение считается терактом.

При этом власти мегаполиса не стали отменять ежегодный парад по случаю Хеллоуина из-за произошедшего теракта. На время праздника мобилизованы дополнительные отряды полиции, снайперы и спецтехника.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже выразил соболезнования семьям погибших при теракте. Трамп пообещал, что его администрация окажет всю возможную поддержку Нью-Йорку для проведения расследования. Также президент поблагодарил тех, кто смог остановить подозреваемого и оказал первую помощь пострадавшим при атаке. «Мы не должны позволить [бойцам] ИГИЛ вернуться или попасть в нашу страну после их поражения на Ближнем Востоке или где-либо еще. Достаточно», — написал Трамп в своем твиттере.

В МИДе Узбекистана заявили, что проверяют информацию о том, что задержанный является уроженцем республики. «Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации еще нет», — сказал РИА Новости представитель МИДа.

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