7 ноября (25 октября по старому стилю) исполняется сто лет российской революции, которая позже получила название Великой Октябрьской. В результате нее Временное правительство, управлявшее страной после Февральской революции, было свергнуто и власть перешла к большевикам, провозгласившим ликвидацию капитализма и начало перехода к социализму.

Поговорить с «Полит.ру» о восприятии в настоящее время событий октября 1917 года и важнейших фигур, участвовавших в этих событиях, согласился политолог Григорий Голосов. По его оценке, революция и по сей день воспринимается крупнейшим историческим (то есть не из разряда актуальной политической жизни) событием. В то же время отмена 7 ноября как государственного праздника позволила этому событию занять соответствующую ему в современных условиях нишу.

Григорий Голосов cogita.ru

«На вопрос о том, насколько важным событием видится сейчас Октябрьская революция, по правде говоря, нечего сказать, кроме банальности – это действительно крупнейшее историческое событие в нашей стране.

Я хочу подчеркнуть, что оно именно историческое – это дело далекого прошлого, поэтому какая-то политическая острота обсуждений вопросов, связанных с Октябрьской революцией, не очень уместна. Но то, что люди и в нашей стране, и за рубежом будут к ней как к историческому факту постоянно возвращаться, это вполне естественно. Событие, которые, как любили напоминать советские пропагандисты, «изменило мир», действительно многое изменило. Многое после него стало хуже, но многое – и лучше.

Снизилась ли важность тех событий в восприятии россиян в постсоветское время? Не то чтобы достаточно спокойное отношение россиян к отмене государственного праздника 7 ноября в первую очередь говорило именно о том, что эта важность снизилась (хотя, конечно же, снизилась по сравнению с советским периодом, когда революция как событие мифологизировалась и находилась в центре государственной идеологии). Тут дело в том, что государственный праздник не должен разделять людей, а отношение к самому событию у граждан России разное. С этим и связана отмена празднования годовщины революции как государственного праздника.

Я полагаю, что это было сделано совершенно правильно. Отмена этого государственного праздника не снижает исторической значимости самого события, а просто ставит это событие в правильную в современных условиях нишу – нишу истории, а не какой-то актуальной политической жизни.

Что касается ключевых фигур, принимавших участие в революции 1917 года, то, полагаю, для людей старшего поколения фигура Владимира Ленина все еще значит достаточно много, хотя и основательно забылась. Он сейчас не так будируется в общественном сознании, как это было в советские времена и в особенности – в условиях перестройки. А именно в условиях перестройки сформировались какие-то общественные ориентиры, когда от одностороннего одобрения деятельности Владимира Ленина граждане России перешли к более нюансированной ее оценке. Но сейчас и это – в прошлом, потому что эта тема в течение длительного времени не находилась на поверхности российских СМИ – она постепенно забывается.

Сохраняются, безусловно, образованные социальные среды, политически заинтересованные, в которых подобные исторический интерес все еще живет. Но для значительной части страны этот интерес стал не таким острым, как раньше. Хотя он по-прежнему существует – об этом свидетельствует и повестка дня в российских электронных СМИ. И если бы передачи про Октябрьскую революцию не пользовались совсем никаким интересом граждан, их бы, видимо, не делали. Но из делают, и кто-то это смотрит. Хотя, повторяю, это далеко не так высоко стоит в списке приоритетов российских СМИ, как это было в советские времена.

Если говорить о некоей внутренней рифме между околореволюционными событиями и событиями настоящего времени, как это формулируют ММИ, то я думаю, что ее не существует. Тогда была совершенно другая ситуация. Исторические параллели – и вообще дело довольно сомнительное, но в данном случае такая параллель совершенно неоправданна.

Нужно понимать, что Октябрьская революция по характеру событий была военным переворотом. Это – самое важное, что нужно осознавать. В Петрограде стояли войска, которые перешли на сторону оппозиционной партии и свергли правительство. Сейчас таких условий в России не существует. То, что современная Россия сейчас переживает определенные сложности, – это более или менее очевидный факт. Однако природа этих сложностей совсем другая, чем тех, которые были в 1917 году. И, повторяю, проводить такие параллели не очень правильно – это создает ложные ожидания», – считает Григорий Голосов.