Топ новостей 1 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно имя террориста с Манхэттена, Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян, а закон о запрете анонимайзеров вступил в силу.

Дональд Трамп назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке психически больным и пообещал, что США не допустят на свою территорию террористическую группировку ИГ(запрещена в РФ). Исполнителм теракта оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он выехал на автомобиле на велодорожку в районе Манхэттена, а атем открыл стрельбу. Погибли восемь человек, более 10 получили различные ранения. Жертвами теракта стали пять аргентинцев и один бельгиец.

