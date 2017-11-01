Топ новостей 1 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно имя террориста с Манхэттена, Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян, а закон о запрете анонимайзеров вступил в силу.

Дональд Трамп назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке психически больным и пообещал, что США не допустят на свою территорию террористическую группировку ИГ(запрещена в РФ). Исполнителм теракта оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он выехал на автомобиле на велодорожку в районе Манхэттена, а атем открыл стрельбу. Погибли восемь человек, более 10 получили различные ранения. Жертвами теракта стали пять аргентинцев и один бельгиец.

Photos show the scene of a deadly truck attack in New York City https://t.co/IIrH2f6jR6 pic.twitter.com/jCEPMxOlAA — CNN International (@cnni) 31 октября 2017 г.

Video shows broken bikes on NYC bike path after driver made "purposeful turn," crashing into people; at least 7 dead https://t.co/kcQD2fXckk pic.twitter.com/YhtFNSwC0P — ABC News (@ABC) 31 октября 2017 г.

В Крыму линию газопровода под Алуштой могли подорвать. Это произошло вечером 31 октября рядом с поселком Виноградное, одновременно прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. Еще одно повреждение нашли на газопроводе в районе села Запрудное. В связи с происшествием ФСБ временно закрывала границу Крыма с Украиной.

В Б.Алуште более 20 тысяч человек без газа и отопления соответственно.

1200-оф.версия-брехня pic.twitter.com/vdLw4DYWjA — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 ноября 2017 г.

Нефтеналивной порт на Северном море / pixabay.com

Минфин США ввел запрет для американских граждан и компаний на участие в российских проектах нефтедобычи в Арктике, на шельфах и на глубине. Он начнет действовать 29 января 2018 года. Будут запрещены поставки товаров, услуг и технологий для таких проектов.

Фото черепа на смартфоне / pixabay.com

В Пентагоне заявили, что работа с биологическим материалом россиян объясняется изучением опорно-двигательного аппарата. Таким образом специалисты выявляют различные биомаркеры, связанные с травмами. «Поскольку первоначально поставщик — расположенная в США компания — предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — заявили в ведомстве.

Они закрывают иностранные клиники. Вот к чему был цирк с биоматериалом.Зачем власти здоровые и самостоятельные россияне, если те не озёрные? — CatMoriz (@CatMoriz) 1 ноября 2017 г.

ни один пентагон не сравнится с российским правительством в эффективности борьбы с россиянами — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 1 ноября 2017 г.

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков заявил, что решил баллотироваться в президенты, чтобы доказать Алексею Навальному патриотический настрой молодежи. Так, он предлагает легализовать лоббизм под контролем власти и отменить «палочную систему» наказаний в полиции, снизить возраст уголовной ответственности, возродить народные дружины, ввести налог на тунеядство.

Пляж в Каннах. В центре дочь Пескова. В розовой кепке - кандидат в президенты Янсуков, который расскажет мне о патриотизме молодежи России. pic.twitter.com/MrTfnNosaB — Alexey Navalny (@navalny) 1 ноября 2017 г.

Я хорошо помню, кто такой Янсуков. Набрал 3800 голосов на выборах в Госдуму в моем Орехово-Борисово и испоганил рекламой все столбы района — Николай Левшиц (@nlevshits) 1 ноября 2017 г.

Рамзан Кадыров назвал убийство «чеченской снайперши» Амины Окуевой планом украинских спецслужб. «Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», – написал он. Он якобы был мотивирован желанием Киева «избавиться от родной бандитки», отвлечь внимание «западных хозяев» от антиправительственных митингов.

Кадыров: за нападением на Адама Осмаева и убийством его жены стоят украинские спецслужбы



Он и про убийство Немцова так говорил. pic.twitter.com/Da4yh49Huf — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 ноября 2017 г.

А.Навальный на митинге / mskagency.ru

Алексей Навальный заявил, что незаконные запреты на его митинги координируются Владимиром Путиным, который боится его избирательной кампании, поэтому он подаст на президента и АП в суд. Оппозиционер также сообщил о переходе встреч с избирателями в другой формат — они будут проходить на частной земле и в частных помещениях.

У нас уже неплохой урожай частных площадок для встреч, но присылайте еще!

А мы пока Путина засудимhttps://t.co/IXH2qxnu2n — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 ноября 2017 г.

Программисты за работой / pixabay.com

С 1 ноября в России вступил в силу пакет поправок, обязывающий владельцев технологий для обхода блокировок закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных. Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет находить провайдеров, а их обяжут в течение трех дней подключиться к ФГИС и предоставить данные о владельце анонимайзера. Если владельцы сервисов не закроют доступ к запрещенным сайтам, то анонимайзер будет заблокирован.

В связи с вступлением в силу, закона о блокировке зеркал, впн, прокси.

Советую добавить статью: https://t.co/bLSvXeUEUy в закладки. pic.twitter.com/20nIlHXDkq — Rutracker Org (@_rutracker_org) 1 ноября 2017 г.

Не знаю, как там Opera согласилась сотрудничать с Роскомнадзором по VPN, но и к граням.ру, и к рутрекеру ее VPN доставляет исправно. — Plushev (@plushev) 1 ноября 2017 г.

Авария на Новом Арбате / YouTube.com

Родные погибшего на Новом Арбате инспектора ГИБДД Сергея Грачева заявили, что МВД выделило семье почти два млн рублей, а ФСБ — четыремлн. Двум детям назначена пенсия до достижения ими совершеннолетия, а также выделена квартира. «Мы остались довольны. Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем», — отметила мать Сергея Грачева.

Вот эти матери, которые целуют руки убийцам своих детей, что дали квартиру или пачку денег, откуда они взялись, в каких пробирках выращены? — Олег Козловский (@kozlovsky) 1 ноября 2017 г.

Не пойму, почему вы накинулись на эту семью «мы довольны»?

Их могли вывезти в лес или просто посадить, а дали квартиру!



Конечно они рады! — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 1 ноября 2017 г.

Росалкоголь перед Новым годом проведет проверку производителей и продавцов коньяка и шампанского по поручению Александра Хлопонина. Сейчас на рынке коньяка около 60% составляет фальсификат, а за шампанское зачастую выдают «винные газированные напитки». «Задача, чтобы потребитель, покупая коньяк, получал коньяк, а не этиловый спирт с красителем и ароматизатором, выдаваемый за него», – отметили в аппарате Хлопонина.