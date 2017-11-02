Во вторник на рассмотрение Госдумы был внесен проект поправок в закон о выборах президента. Изменения, на первый взгляд, предлагаются достаточно технические — но, в любом случае, правка закона о выборах президента накануне этих выборов не может не обращать на себя внимание.

Авторами законопроекта являются Павел Крашенинников и Андрей Клишас — главы комитетов по государственному строительства Госдумы и Совфеда соответственно. Фактически можно сказать, что двое парламентариев представляют ЦИК, сама комиссия не имеет права законодательной инициативы и вынуждена предлагать поправки через кого-то, главы профильных комитетов — хороший вариант.

Павел Крашенинников er-duma.ru

Поправки разрешают размещать камеры наблюдения и транслировать изображение в интернет в помещениях территориальных (районных) избирательных комиссий при подсчете голосов и установлении итогов голосования. Сейчас камеры ставят только в помещениях для голосования. Это, уверен Крашенинников, позволит «устранить возможные ошибки», а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов.

В одном из пунктов документа говорится о том, что своих наблюдателей вправе будут направлять федеральная и региональные общественные палаты. Вот уже десять лет наблюдателей могут отправлять только партии и кандидаты, ранее это право было и у общественных организаций.

Отметим, что президентские выборы 2018 года — последние, на которых будут работать сформированные весной 2013 года участковые избирательные комиссии. Во многих крупных и «политически активных» регионах, таких как Москва, в составе УИК много оппозиционно настроенных граждан, которые были введены туда по квоте СР, ЛДПР и КПРФ, так что на ближайших выборах, фактически, усиления наблюдения не требуется. Вопрос скорее стоит о том, как будет выглядеть общественное наблюдение за выборами и за голосованием в частности в будущем.

Подсчет голосов на избирательном участке Михаил Терещенко / АГН Москва

Ранее президентский Совет по правам человека предлагал закрепить в законах о выборах право общественных организаций делегировать своих наблюдателей на выборах. Об этом же на встрече с Владимиром Путиным говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она считает, что общественное наблюдение и муниципальный фильтр — две проблемы, которые могут быть достаточно быстро разрешены.

Впрочем, больше прав у наблюдателей будет и так, без принятия поправок в законодательство. Об этом уже позаботился ЦИК. Элла Памфилова после заседания комиссия сообщила, что прорабатываются вопросы организации наблюдения на участках в больницах и других учреждениях с особым режимом посещения. «Мы обязательно всю эту категорию с наблюдательским сообществом проработаем, чтобы не было никаких сомнений, и в больницах деликатно организуем нормальное, полноценное наблюдение исходя из специфики учреждений», — заверила она.

Впрочем, нововведениями довольны далеко не все. Так, эксперт по избирательному праву Андрей Бузин в разговоре с «Ведомостями» сказал, что наблюдатели от общественных палат будут ни лучше, ни хуже наблюдателей от «Единой России»: они мало что понимают в выборном законодательстве и скорее будут создавать некий фон. Палаты, уверен он, не представляют собой реальные общественные организации, являясь полугосударственными.