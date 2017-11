«Коммерсантъ» в статье «Наезд по грин-карте» пишет, что теракт на Манхэттене может привести к пересмотру права въезда в США.

«Под высокий микропроцент»: граждане несут деньги на депозиты в микрофинансовые организации.

«Навстречу ста миллиардам»: Россия и Китай разбирают барьеры во внешней торговле.

«Единороссы готовы помочь Владимиру Путину»: к выборам партия готовит внутреннюю перестройку.

РБК в статье «Всё в Крыму» пишет, что бюджет бюджет полуострова на 80% обеспечит федеральный центр.

«"О'кей" больше не супер»: X5 Retial Group подала заявку на приобретение новых активов.

«Новостройки уплотняются»: в Москве и Санкт-Петербурге происходит монополизация девелоперского рынка.

«Теракт по инструкции»: нападение в Нью-Йорке совершил эмигрант из Узбекистана.

«Известия» в статье «Попутали берега» объясняют, почему Москва рискует остаться без питьевой воды.

«Безработица легла на дно»: ее показатель достиг уровня 2014 года.

«Вывода нет»: военные США не собираются покидать Сирию и Ирак после ухода ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Россия обеспечила себе сладкую жизнь»: импорт сахара-сырца упал в 22 раза.

«Газета.ru»: «Карьеру министра обороны сломали через коленку». Глава Минобороны Британии уволился на фоне сексуального скандала.

«Санкции работают, "Северный поток — 2" урезают»: «Газпром» намерен в этом году сократить инвестиции в проект на 8 млрд рублей.

«Их не остановить: сенат США взял "русский след"». В сенате США отчитали Facebook, Twitter и Google.

The Economist: «Ужас на Манхэттене. Теракт в Нью-Йорке» (Horror in Manhattan: An act of terror in New York). Иммигрант из Узбекистана атаковал пешеходов и велосипедистов.

«Пузырь биткойнов» (The bitcoin bubble). Для покупки биткойна бывают вполне здравые основания. Но главная мотивация сейчас — это его растущая цена.

Bloomberg: «Нет, Европа не собирается разваливаться» (No, Europe Isn't About to Break Up). Скептики, ожидающие нового еврокризиса, восприняли историю с каталонским сепаратизмом как очередной признак скорого крушения европейского единства. Но эта история только лишний раз показала, что сепаратизм Европе не страшен.

«Дилемма Банка Англии» (The Bank of England's Dilemma). В четверг Банку Англии предстоит принять решение о повышении ставки в условиях противоречивых экономических сигналов.

The Wall Street Journal: «Банк Англии готовится к повышению процентной ставки» (Bank of England Sets Stage for Interest-Rate Rise). Скорее всего, британский центробанк решит повышать ставку. Некоторые эксперты считают, что это преждевременный шаг.

«Как Китай проглотил ВТО» (How China Swallowed the WTO). США поддерживали создание Всемирной торговой организации в расчете на то, что это сгладит международную торговлю и поможет интегрировать развивающийся Китай. Но теперь ВТО стала ареной для сильнейшей межнациональной конкуренции.