«Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Иногда Кадыров нужен для того, чтобы проявить скудность отечественного политического поля. Всем давно известно: почвенники-государственники за сохранение Ленина в мавзолее, либералы-западники — за захоронение. И тут оказывается, что глава Чечни, которого сложно заподозрить в излишнем либерализме, выступает за вынос тела.

И тут даже не важно, почему он так говорит — из-за религиозных соображений, с целью напомнить о себе или еще что-то. Просто не стоит забывать, что и так бывает.