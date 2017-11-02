Moschanko Investment Group реализует проект «Волшебный мир России» в Калужской области

2 ноября состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской области и Moschanko Investment Group – 2000 (MIG) (Мосчанко Инвестмент Груп) в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству тематического семейного парка «Волшебный мир России» на территории Боровского района Калужской области.

В церемонии подписания примут участие: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент корпорации MIG-2000 Геннадий Мошкович.

Корпорация Moschanko Investment Group – 2000 (MIG, штаб-квартира в г. Лос-Анджелес) является организатором и руководителем консорциума компаний, специализирующихся на создании, разработке, проектировании, строительстве, эксплуатации и финансировании мировых парков, и выступает главным инициатором и девелопером проекта. В реализации проекта семейный парк «Волшебный мир России» будут принимать участие фирмы с мировым именем в сфере проектирования, строительства и эксплуатации курортно-развлекательных комплексов и тематических парков: Gary Goddard Entertainment, Pro Fun Management Group, Moschanko Investment Group, Millennium Innovations Group, Telma & Boom Architects, AECOM Corporation, Absolute Certainty Architects, White Water Corporation, Vector-Foil-Tech LTD, SanLi Pastore and Hill, WIR Group, WET Design, Premier Rides, WTS International, Wheel O’Art.

Используя многолетний опыт работы с ведущими мировыми тематическими парками–курортами, такими как Disney, Universal, Paramount, Lotte World, Ferrari World, Galaxy, Studio City, Atlantis и т.д., компании консорциума при участии российских специалистов в области науки, культуры, искусства, архитектуры разработали концепцию российского национального тематического семейного парка-курорта «Волшебный мир России».

Концептуально парк «Волшебный мир России» будет состоять из нескольких тематических территорий (более 10): «Наша Россия» (интерактивные путешествия в страну сказок; полеты в космос на базе технологий 3D, 4D, 5D; путешествия по следам русских первооткрывателей); «Мир без границ» (территория для детей с серьезными заболеваниями и ограниченными физическими возможностями является уникальным событием в индустрии мировых парков – дети при помощи специальных аппаратов медицинско-инженерного ноу-хау смогут преодолеть ранее не доступные им барьеры физической активности); «Конструктор» (интерактивная площадка, представляющая достижения инженерии ХХ века и новые возможности XXI века); «Антигравитация» (комплекс аттракционов); «Адреналин» (территория экстремальных видов спорта с мастер-классами от мировых чемпионов) и др. Также проектом парка предусмотрено строительство торгово-развлекательного комплекса «Улицы Санкт-Петербурга», в основе концепции которого историческая архитектура города с его каналами, фонтанами и мостами.

В 2016 году в рамках рабочей встречи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов представил проект «Волшебный мир России» Президенту РФ Владимиру Путину, который также поддержал идею по его реализации.