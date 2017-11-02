Россияне могут получить право обжаловать в суде разрешение на проведение в их отношении слежки и прослушивания телефонных переговоров, а также чтение их переписки и обследование жилищ до возбуждения уголовных дел. По данным газеты «Ведомости», такую поправку, в частности, предлагается включить в закон об оперативно-розыскной деятельности.

Предложение разработать поправки, адресованное Министерству внутренних дел, Министерству юстиции и Федеральной службе безопасности, содержится в докладе о мониторинге правоприменения, который правительство каждый год представляет президенту. В разработке поправок также должны участвовать Верховный суд РФ и Генеральная прокуратура.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, в настоящее время по закону подобные мероприятия, затрагивающие конституционные права граждан, проводятся с разрешения суда, если у правоохранителей есть сведения о готовящемся преступлении, о тех, кто его готовит, или о действиях, угрожающих безопасности страны. Причем в определенных случаях сотрудники правоохранительных органов могут начать прослушку и слежку за гражданами, равно как и провести обыск, не дожидаясь решения суда – просто по решению собственного руководства. Правда, при этом они обязаны получить разрешение суда на такие мероприятия в течение 48 часов с момента их проведения.

Как сообщает сайт радиостанции Bussiness FM, мысль о необходимости поправок в этом вопросе у властей появилась после решения Европейского суда по правам человека, который в 2014 году изучил российскую практику рассмотрения жалоб. Речь шла о жалобах делу Самвела Аванесяна, чей дом без объяснения причин осмотрела полиция.

Оперативно-розыскные мероприятия сотрудников полиции / mskagency.ru

ЕСПЧ признал, что тем самым были нарушены сразу две статьи Конвенции о правах человека: о праве на уважение частной жизни и о праве на эффективное средство правовой защиты внутри страны. Суд при этом согласился, что правоохранительные органы могут получать разрешения на негласные оперативные мероприятия без уведомления человека, в отношении которого они будут проводиться. В то же время суд указал: если гражданин узнает о существовании такого разрешения, то должен иметь право его обжаловать.

По мнению юристов, опрошенных «Полит.ру», если поправки такого рода будут приняты, то они не затруднят работу правоохранительных органов – фактически, они станут лишь попыткой придать действиям правоохранителей видимость большей законности. С формальной же точки зрения правоохранительные органы до совершения определенных процессуальных действий вообще не должны иметь право прослушивать или вести слежку, равно как и читать переписку или обыскивать жилище.

Эксперты отмечают, что в правовом государстве все эти действия могут предприниматься только по решению прокурора. Кроме того, они подчеркивают, что если факт слежки или обыска граждане, в отношении которых дела не возбуждались, еще могут заметить, то им фактически неоткуда узнать, не прослушивают ли их телефонные разговоры и не читают ли переписку. Таким образом, заключают эксперты, получается, что воспользоваться своим правом на обжалование этих действий они на деле не могут.

«Сейчас узнать об оперативно-розыскных мероприятиях может один человек из миллиона, информация об их проведении засекречена», – подтвердил «Ведомостям» председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Прокомментировать для «Полит.ру» подробнее идею с поправками в закон об оперативно-розыскной деятельности согласился председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. По его мнению, право на обжалование подобных действий гражданам России в самом деле нужно, однако налицо проблема, которая не может не возникнуть с реализацией этого права.

«С одной стороны, у граждан действительно должно быть право обжаловать оперативно-розыскные мероприятия, проведенные до возбуждения уголовного дела. С другой стороны, возникнет проблема с реализацией такого права – большинство оперативно-розыскных мероприятий носит негласный характер, поэтому подавляющее большинство лиц не узнают об осуществляемых в отношении них мероприятиях.

Игрушечная фигурка с биноклем / pixabay.com

Тем не менее, граждане, которые смогут воспользоваться этим правом, получат важную возможность избежать использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в суде.

Пока неясно, смогут ли граждане запрашивать информацию о проведении в отношении них ОРМ – ведь в таком случае упадет эффективность оперативно-розыскной деятельности. Словом, в целом это изменения необходимые, но механизм обжалования в таком виде будет редко применяться на практике», – пояснил Олег Сухов.

На разработку поправок в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» отводится 12 месяцев: в октябре 2018 они должны быть представлены кабинету министров. Вносить новую инициативу в Госдуму предполагается не позднее декабря 2018 года.