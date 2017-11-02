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02 ноября 2017, 21:00
биомедицина генетика Сколково

Как пренебречь старением

Пожилые люди
Пожилые люди
pixabay.com

Недавняя статья американских исследователей о неизбежности старения многоклеточных организмов, подразумевающая принципиальную невозможность его остановить, вызвала критику сотрудников российской биотехнологической компании Gero, которая, являясь резидентом биомедицинского кластера Фонда «Сколково», разрабатывает терапевтические подходы для продления жизни. Математик и физик Петр Федичев, Ph. D., заведующий лабораторией моделирования живых систем МФТИ, научный директор компании Gero, оппонирует авторам статьи (см.подробнее) и комментирует современное состояние исследований в области пренебрежимого старения (negligible senescence).

«Наши коллеги в своей статье совершенно правильно отмечают, что конкуренция между клетками многоклеточного организма приводит к неминуемому разрушению его тканей и смерти, – подчерквивает Петр Федичев. – Исходное исследование включает в себя весьма разумную модель эволюции клеточного состава организма во времени, из которой исследователи и делают вывод, что старение принципиально неотвратимо».

Петр Федичев. Фото: Quantum Pharmaceuticals

При этом авторы отмечают, что существуют примеры животных с пренебрежимым старением, в организме которых с течением времени не возникает возрастных физиологических изменений. Концепция пренебрежимого старения, пишут Нельсон и Мазель, «не лишена теоретических оснований». «Они цитируют одну из наших научных публикаций, подчеркивая, что генетические регуляторные механизмы могут исправно работать в течение неограниченного времени, если поломки в генах оперативно исправляются на клеточном уровне», – рассказывает научный директор компании Gero.

Авторы отмечают, что построенная ими модель «не сообщает о степени выраженности возрастных разрушений организма, но только об их принципиальной неотвратимости». Тем самым исследователи, фактически, соглашаются с возможностью ситуации, когда клеточный состав организма стабилизируется во времени — иными словами, старение отсутствует, считает Петр Федичев. 

Феномен пренебрежимого старения

Пренебрежимое старение – достижимое состояние организма, и уже в ближайшем будущем лекарства от старения позволят устранить возрастные изменения, свести к минимуму вероятность развития заболеваний и улучшить качество жизни людей зрелого возраста, убежден научный директор Gero. По его словам, решение компании, которое существенно отсрочит наступление старости, может выйти на рынок через 2-3 года.

Но отсутствие или пренебрежимое старение не то же самое, что бессмертие и отсутствие болезней. «Исследования нестареющих организмов показывают, что и они болеют серьезными заболеваниями и умирают от них, – уточняет Петр Федичев. – Однако, они скорее умирают молодыми после очень длинной жизни (голые землекопы доживают до 28 лет, в 8 раз дольше, чем мышь – животное того же размера). Риск возникновения заболеваний и смерти у этих организмов не зависит от возраста».

В последние годы происходит революция в области разработки и трансляции в клиническую практику перспективных терапий против старения, т.е. клинические исследования на людях препаратов, разработанных в результате исследований старения на модельных животных, говорит Петр Федичев: «Важнейшие примеры —  проведены успешные испытания аналогов рапамицина компанией Новартис, получено разрешение FDA на проведение клинического исследования метформина для снижения риска развития возраст-зависимых заболеваний (т.е. старения) в колледже Альберта Эйнштейна, США), начинаются клинические исследования препаратов против клеточного старения (сенолитиков)  компанией UNITY (США)».

В компании отмечают взрыв интереса к пренебрежимому старению в академической науке и биотехнологиях. Научный директор Gero приводит примеры проводимых исследований: «Животных, которые демонстрируют признаки пренебрежимого старения, изучают  группа Веры Горбуновой и Андрея Силуанова из Университета Рочестера, Вадим Гладышев (Медицинская школа Гарвардского университета, МГУ), а также, по некоторым сообщениям, компания Calico, созданная компанией Google с миссией – победить старение. Еще одним интересным примером являются несколько видов летучих мышей (исследователями этих животных в России является проф. А. Москалев;  в Ирландии их изучает проф. Emma Teeling).  Уже сейчас исследования показывают чрезвычайную устойчивость этих организмов против стрессов и изменений, связанных со старением. Надеемся, что дальнейшая работа позволит получить достаточно гипотез, объясняющих феномен пренебрежимого старения и позволяющих перенести эти открытия в клиническую практику». 

Профилактика старения

Деятельность Gero сфокусирована на научных разработках по борьбе со старением последние 5 лет (компания начинала c разработки и применения методов математического моделирования для создания лекарств с новыми механизмами действия.). Поскольку риски смерти от самых разных причин (включая несчастные случаи) у человека растут с возрастом в геометрической прогрессии и удваиваются каждые 8 лет, исследователи считают, что возраст-зависимые заболевания сами по себе являются следствием, биомаркером более общего процесса, старения.

«Компания Gero предполагает, что в основе старения различных организмов лежит генетически предопределенная неустойчивость  механизмов регуляции физиологических параметров. Для изучения этих механизмов наша команда получила доступ к огромным массивам биологических данных (миллион пациентов с известными клиническими данными и 500 тысяч пациентов с известными генетическими данными), а также к историям изменения экспрессии генов в важных тканях людей и важнейших модельных животных», – рассказывает о работе Gero Петр Федичев.

Данные показывают, что вплоть до середины жизни процессы старения в организмах разных людей протекают с одинаковой скоростью, затем у каждого развивается свой «букет» заболеваний. В связи с этим Gero предлагает не лечить заболевания, а модифицировать генно-регуляторную сеть человека, ограничивая их развитие.

«Мы не считаем, что лечить организм от всего спектра возраст-зависимых заболеваний в глубокой старости будет самой эффективной стратегией. Мы бы хотели еще в относительно раннем возрасте проводить “профилактику”, модифицируя работу генно-регуляторной сети организма так, чтобы рост риска возраст-зависимых заболеваний был бы ограничен. Мы пытаемся предсказать какие именно гены регулируют старение, то есть непосредственно отвечают за скорость старения, – поясняет цели разработок научный директор Gero. – Мы ожидаем, что подавление или усиление экспрессии этих генов позволит контролировать скорость старения, а возможно в будущем и перевести человека в режим “пренебрежимого старения”».

Проблема старения сейчас является очень популярной темой для дискуссий не только ученых, но и всего фармацевтического сообщества, считает директор по науке Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Эльмира Сафарова. По ее словам, увеличивается не только количество научных публикаций, но и появляются попытки коммерциализовать разработки в этой сфере.

«В портфеле Фонда «Сколково» есть несколько компаний, которые выполняют проекты в области борьбы со старением, в том числе, компания «Геро». Сильная мультидисциплинарная команда математиков и биологов сделала существенный прогресс в исследованиях по теме старения в последние пять лет. В настоящее время эта команда являются одной из ведущих в мире», – подчеркивает актуальность работы резидента Эльмира Сафарова.

Будущее без старости

Говоря о доступности терапии против старения, Петр Федичев отмечает, что уже сейчас разработка подобных лекарств характеризуется очень интенсивной конкуренцией, что не способствует завышению цен на терапию. Также на ценовую политику повлияет большое количество потенциальных потребителей терапий.

«Стареют (пока) все, это категорически отличается от нашумевших примеров рекордно дорогих (более 500000 долларов за терапию) лекарств от редких болезней. Высокие цены, обычно, оправдываются необходимостью окупить затраты на разработку. В случае препарата от старения расходы могут быть покрыты при гораздо меньших ценах за лекарство», – поясняет ценообразование научный директор компании Gero.

По прогнозам Петра Федичева, в отдаленном будущем, примерно через 20 лет, препараты первого поколения, корректирующие наступление старости, станут дженериками и на рынке будут присутствовать решения разной эффективности, безопасности и ценовой категории.

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