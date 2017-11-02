В четверг британский центробанк (Банк Англии) собирается обнародовать свое решение насчет повышения базовой процентной ставки. СМИ обсуждают контекст и перспективы дальнейшего развития событий.

К настоящему моменту, пишет BBC, ставка необычайно низкая — 0,25%, - и она не повышалась уже более десяти лет. Это решение, каким бы оно ни было, сильно повлияет на судьбу многих британских хозяйств и бизнесов. На эту ставку ориентируются миллионы ипотек и накопительных счетов. Повышение ставки, скорее всего, означает удар по получателям кредитов и преимущество для накопителей.

Банк Англии, комментирует Financial Times, своими сигналами настолько убедил наблюдателей в своем намерении повысить ставку, что решение не повышать ее могло бы стать значительным потрясением для финансовых рынков. Тонкость в том, что сигналы эти начались сравнительно недавно. Большую часть этого года экономисты Сити дружно утверждали, что Банк Англии не станет трогать процентную ставку вплоть до конца 2018 г., а может быть, и 2019 г. Такую позицию они мотивировали тем, что ситуация с отделением Британии от ЕС по-прежнему полна неопределенности, а темпы экономического роста замедляются. В таких условиях было бы неразумно повышать цены на кредиты.

Но стоило центробанку намекнуть в сентябре, что повышение ставки возможно в «ближайшие месяцы», как все эти экономисты дружно изменили свое мнение на прямо противоположное и стали говорить о скором повышении, приводя в пользу своих гипотез весьма убедительные аргументы. Эта динамика, отмечает автор, хорошо иллюстрирует двойственность ситуации, в которой, действительно, есть сильные доводы и в пользу повышения, и в пользу неизменности.

Марк Карни, управляющий Банка Англии и Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ International Monetary Fund

Среди представителей Комитета по денежной политике Банка Англии, отмечает автор, есть те, которым больше нравится осторожный подход без резких движений. Они не особенно боятся инфляции — особенно теперь, когда цены стабилизировались после скачка, вызванного обесцениванием фунта в связи с ходом переговоров по отделению Британии от ЕС. Их больше беспокоит неопределенность после выхода из блока. В связи с этим они считают разумным дождаться большей определенности, дабы не совершить какой-нибудь дорогостоящей ошибки.

Но осторожные сейчас пребывают в меньшинстве, а их преобладающие оппоненты, считающие нужным повысить ставку, опираются на три соображения. Во-первых, британская экономика оказалась не такой слабой, как ожидал ЦБ в августе 2016 г. Во-вторых, с учетом низкого уровня безработицы есть риск усиления инфляции. В-третьих, некоторые представители Комитета опасаются, как бы низкая ставка не привела к чрезмерному росту числа кредитов и непропорциональному расходованию средств.

Wall Street Journal пишет, что повышение ставки Банком Англии станет сигналом о серьезном сдвиге в мировой финансовой ситуации. Аналогичные решения принимали два других определяющих финансовых игрока — Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центробанк (ЕЦБ). ФРС в итоге начала повышать ставку, ЕЦБ пока еще нет. Но тенденция такова, что повышение — это скорее вопрос времени. Иными словами, мировая экономика долгое время опиралась на стимулы центробанков, а теперь эти стимулы собираются исчезнуть.

Многие экономисты, оговаривает WSJ, предполагают, что Банк Англии пойдет по пути ФРС. После разового повышения ставки впервые за долгое время опять настанет затишье. ФРС первый раз за семь лет повысила ставку в декабре 2015 г. Тогда ожидалось, что последующие повышения будут происходить раз в три месяца, но в итоге до следующего повышения прошел год.