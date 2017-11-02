Федеральное правительство не стало даже рассматривать антитабачную концепцию, документ отправлен на доработку Минздраву. Об этом, во всяком случае, сообщает РБК со ссылкой на источники на табачном рынке и в социальном блоке правительства. Так что пока России придется и дальше жить без стратегии борьбы с табакокурением на 2017-2022 гг.

Концепция, как сообщают источники, даже не обсуждалась на уровне профильного вице-премьера Ольг Голодец. Несколько юридических и технических претензий к документу высказал департамент социального развития правительства. Так, чиновники посчитали, что в концепции нет оценки эффективности ее реализации, а также обоснования необходимости усиления мер регулирования табачных изделий. Кроме того, в документе отсутствуют ожидаемые итоги реализации программы.

Ольга Голодец / duma.gov.ru

Напомним, информация о негативной реакции в правительстве на антитабачную концепцию (официально документ называется «Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу») появлялась вчера, об этом также писал РБК. Издание сообщило, что документ был внесен на согласование в правительство еще в октябре, его одобрили Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат, но против высказались Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.

Также против новой концепции выступили участники рынка. В конце октября ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции (организации, по собственным данным, объединяют 99% производителей табачной продукции в России; члены ассоциации — российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco, «Донской табак» и другие) направили письмо главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение концепции. Производители не согласны со многими предложениями Минздрава. Особо обращается внимание на предложение Минздрава перестать относить информацию о составе табачных изделий к коммерческой тайне. Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне», указывают производители. Также участники рынка выступили против идеи запрета оборота некурительных табачных изделий.

Изъятый таможенниками контрабандый табак в аэропорту Внуково / mskagency.ru

Кроме того, в письме указывается, что предложение Минздрава размещать предупреждения о вреде сигарет на обертке фильтра и сигаретной бумаге сложно технически и не имеет мировых аналогов.

Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 должна прийти на смену предыдущему документу, который действовал в 2010-2015 гг. Тогда удалось снизить долю курящих россиян с 39 до 31%. Цель новой концепции — добиться к 2022 году снижения числа курящих до 25%.

В Минздраве объясняют необходимость жестких мер тем, что курение является причиной смерти каждого десятого взрослого человека. Ежегодно из-за болезней, вызванных курением, гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тысяч в России.

По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года производство сигарет в стране снизилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 191 млрд штук.