Топ новостей 2 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение в поддержке запрещенной в России террористической организации ИГ, в России появился первый темнокожий кандидат в президенты, Банк Англии поднял базовую ставку впервые за десять лет.

Прокурор США по Южному району Нью-Йорка Джун Ким предъявил обвинения Сайфулло Саипову, совершившему теракт на Манхэттене. Выходец из Узбекистана появился в федеральном суде в инвалидном кресле. Прокуратура США обвинила его в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), насилии и повреждении транспортных средств.

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system...

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!