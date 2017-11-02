Топ новостей 2 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение в поддержке запрещенной в России террористической организации ИГ, в России появился первый темнокожий кандидат в президенты, Банк Англии поднял базовую ставку впервые за десять лет.

Прокурор США по Южному району Нью-Йорка Джун Ким предъявил обвинения Сайфулло Саипову, совершившему теракт на Манхэттене. Выходец из Узбекистана появился в федеральном суде в инвалидном кресле. Прокуратура США обвинила его в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), насилии и повреждении транспортных средств.

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.

Самсон Шоладеми / samsonsholademi.ru

Российский предприниматель Самсон Шоладеми решил участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. «Я коренной москвич, 40 лет, бизнесмен, в прошлом журналист, блогер», — пишет он о себе.

Банк Англии впервые за 10 лет повысил базовую процентную ставку. Размер ставки увеличен на 0,25% — до 0,5% годовых.

Президент России Президент сегодня, 2 ноября, проведет встречу с 10 бывшими главами регионов, которые ушли в отставку в сентябре-октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече не будет бывшего главы Псковской области Андрея Турчака, назначенного после отставки секретарем генсовета «Единой России».

Андрей Турчак / pln24.ru

Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак избран представителем Псковской области в Совете Федерации. При голосовании в региональном законодательном собрании выдвижение Турчака в сенаторы поддержали 28 из 36 присутствовавших депутатов. Пятеро выступили против, три бюллетеня для голосования были признаны недействительными.

Кирилл Серебренников / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

На сайте учредителей российской театральной премии «Золотая маска» опубликован список номинантов, в котором указан режиссер «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Серебренников может получить премию за лучшую режиссерскую работу в жанре драмы за спектакль «Ахматова. Поэма без героя». В этой же номинации выдвинута и Алла Демидова. Серебренников также выдвинут соискателем «Золотой маски» как лучший постановщик и художник по костюмам за оперу «Чаадский», которая была представлена в театре «Геликон-опера».

Министерство юстиции США выявило более шести членов российского правительства, которые могут быть причастны ко взлому компьютеров Демпартии и разглашению конфиденциальной информации во время президентских выборов 2016 года.

Ноутбук и почта Gmail / pixabay.com

Хакерская группировка Fancy Bear в 2015-2016 годах пыталась взломать 4700 почтовых ящиков на Gmail. Целями киберпреступников были политики и общественные деятели из США, Украины, России, Грузии и Сирии. Об этом сообщает Associated Press — агентство проанализировало данные 19 тысяч вредоносных ссылок, собранных компанией по кибербезопасности Secureworks. Также был проведен анализ более 100 интервью с лицами, оказавшихся целью хакеров.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего похоронить Ленина. «Полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича. Это негуманно. Нахождение трупа в центре столицы не приносит ничего светлого и доброго», — заявила Поклонская.

Ленина давно пора похоронить. Это и разумно, и человечно, говорит Кадыров. Свежий @Sergey_Elkin - о "человечности" главы Чечни pic.twitter.com/3bI3TclAU4 — DW (на русском) (@dw_russian) 2 ноября 2017 г.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о присуждении премий 10 российским организациям «за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг». Правительственной наградой, в частности, отмечена частная медицинская лаборатория «Инвитро», которую ранее депутат Геннадий Онищенко ранее обвинил в передаче за рубеж биологических данных россиян.