Топ новостей 2 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение в поддержке запрещенной в России террористической организации ИГ, в России появился первый темнокожий кандидат в президенты, Банк Англии поднял базовую ставку впервые за десять лет.
Исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявлено обвинение в поддержке ИГ
Прокурор США по Южному району Нью-Йорка Джун Ким предъявил обвинения Сайфулло Саипову, совершившему теракт на Манхэттене. Выходец из Узбекистана появился в федеральном суде в инвалидном кресле. Прокуратура США обвинила его в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), насилии и повреждении транспортных средств.
Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.
...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.
О выдвижении в президенты России впервые заявил темнокожий кандидат
Российский предприниматель Самсон Шоладеми решил участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. «Я коренной москвич, 40 лет, бизнесмен, в прошлом журналист, блогер», — пишет он о себе.
Банк Англии повысил базовую ставку впервые за 10 лет
Банк Англии впервые за 10 лет повысил базовую процентную ставку. Размер ставки увеличен на 0,25% — до 0,5% годовых.
Путин соберет на встречу уволенных глав регионов
Президент России Президент сегодня, 2 ноября, проведет встречу с 10 бывшими главами регионов, которые ушли в отставку в сентябре-октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече не будет бывшего главы Псковской области Андрея Турчака, назначенного после отставки секретарем генсовета «Единой России».
Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области
Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак избран представителем Псковской области в Совете Федерации. При голосовании в региональном законодательном собрании выдвижение Турчака в сенаторы поддержали 28 из 36 присутствовавших депутатов. Пятеро выступили против, три бюллетеня для голосования были признаны недействительными.
Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»
На сайте учредителей российской театральной премии «Золотая маска» опубликован список номинантов, в котором указан режиссер «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Серебренников может получить премию за лучшую режиссерскую работу в жанре драмы за спектакль «Ахматова. Поэма без героя». В этой же номинации выдвинута и Алла Демидова. Серебренников также выдвинут соискателем «Золотой маски» как лучший постановщик и художник по костюмам за оперу «Чаадский», которая была представлена в театре «Геликон-опера».
Шестерых российских чиновников заподозрили в причастности ко взлому почты Демпартии США
Министерство юстиции США выявило более шести членов российского правительства, которые могут быть причастны ко взлому компьютеров Демпартии и разглашению конфиденциальной информации во время президентских выборов 2016 года.
СМИ сообщили о попытках «кремлевских хакеров» взломать 4700 ящиков на Gmail
Хакерская группировка Fancy Bear в 2015-2016 годах пыталась взломать 4700 почтовых ящиков на Gmail. Целями киберпреступников были политики и общественные деятели из США, Украины, России, Грузии и Сирии. Об этом сообщает Associated Press — агентство проанализировало данные 19 тысяч вредоносных ссылок, собранных компанией по кибербезопасности Secureworks. Также был проведен анализ более 100 интервью с лицами, оказавшихся целью хакеров.
Поклонская признала необходимость захоронить Ленина
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего похоронить Ленина. «Полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича. Это негуманно. Нахождение трупа в центре столицы не приносит ничего светлого и доброго», — заявила Поклонская.
Ленина давно пора похоронить. Это и разумно, и человечно, говорит Кадыров. Свежий @Sergey_Elkin - о "человечности" главы Чечни pic.twitter.com/3bI3TclAU4— DW (на русском) (@dw_russian) 2 ноября 2017 г.
Медведев наградил заподозренную в сборе биоматериала компанию «Инвитро»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о присуждении премий 10 российским организациям «за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг». Правительственной наградой, в частности, отмечена частная медицинская лаборатория «Инвитро», которую ранее депутат Геннадий Онищенко ранее обвинил в передаче за рубеж биологических данных россиян.