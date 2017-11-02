СМИ продолжают осмыслять историю с выдвижением обвинений против предвыборных помощников президента США Дональда Трампа — Пола Манафорта, Ричарда Гейтса и Джорджа Пападопулоса — в ходе возглавляемого Робертом Мюллером расследования российского вмешательства в американские выборы.

The Economist пишет, что в США обвинения в уклонении от уплаты налогов и вообще денежных махинациях традиционно используются в качестве оружия против высокопоставленных персонажей. Этот метод удобен тем, что обычно такие вещи легко доказывать, а это значит, что ими можно эффективно запугивать тех людей, которые могут быть подспорьем в работе против высокопоставленных.

В таких случаях цель обычно состоит в том, чтобы так или иначе устранить крупных игроков с политической арены. У Мюллера несколько иная задача. По замыслу, он должен не свергнуть Трампа, а собственно выяснить, вмешивалось ли российское правительство в американские президентские выборы и если да, то было ли в связи с этим какое-либо сотрудничество между российской стороной и предвыборным штабом Трампа.

Выборы в США / wikipedia.org

Эту специфику, подчеркивает автор, нужно учитывать, анализируя обвинения, выдвинутые в ходе расследования против помощников Трампа Манафорта и Гейтса. Дело в том, что все эти обвинения касаются относительно давних времен и никак напрямую не связаны с предвыборной кампанией Трампа. Его возмущенные твиты в этом смысле вполне справедливы. Менее выгодный оборот для Трампа эта ситуация получает за счет того, что в ней также фигурирует Пападопулос, которому вменяется предоставление ложной информации ФБР уже на этапе предвыборной кампании. Эта ложь, в свою очередь, касалась его контактов в апреле 2016 г., а это связывается с последовавшей публикацией переписки, украденной с серверов Национального комитета Демократической партии США.

Это несколько двусмысленный момент. С одной стороны, обвинения против Пападопулоса могут быть расценены как серьезные. С другой стороны, и Белый дом, и симпатизирующие ему комментаторы настаивают на том, что самое интересное (и заслуживающее расследования, в том числе и по связям с Россией) в этой истории — собственно скандальное содержание переписки демократов. В таком свете роль Пападопулоса представляется крайне периферийной.

Таким образом, лагерь Трампа пытается указать на то, что Мюллер и его следствие преследуют не тех, кого нужно преследовать. Но с точки зрения миссии Мюллера эта критика несправедлива. В контексте поставленной задачи он преследует не Трампа и не Клинтон, а вообще Россию как враждебную США державу, а также и всех, кого можно уличить в сотрудничестве с ней. Иными словами, все эти нынешние обвинения для Мюллера не имеют самостоятельного значения. Они ему пригодятся только в том случае, если он действительно сможет доказать, что Россия в 2016 г. вмешалась в выборы.

Wall Street Journal опубликовал материал о медийной истерии в том, что касается расследования связей между Трампом и Россией. Автор отмечает систематически повторяющуюся схему, где сначала возникает громкий инфоповод сомнительного содержания, и затем эта тема начинает тиражироваться и раздуваться в СМИ, причем занимающиеся этим писатели обычно игнорируют недостаток логических связей и фактических обоснований, а компенсируют это эмоциональной риторикой. Например, история с досье на Трампа, где много бездоказательного, преподносилась как героический поступок бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который не мог молчать, видя, что в США творятся ужасные вещи.

Джордж Пападопулос

В нынешней истории с обвинениями либеральные СМИ ведут себя аналогичным образом. NY Times, например, опубликовала статью бывшего помощника Клинтон, когда она была госсекретарем, Гарри Литмана, который утверждает, что пресса «закопала» признание Пападопулоса, «близкого» советника Трампа. Во-первых, никто ничего не «закапывал», отмечает автор, во-вторых, Пападопулос не был «близким». Литман прав в том, что любого человека, который выдвигается в мейнстрим, очень быстро начинают окружать оппортунисты вроде Пападопулоса. Его признаний, представляющих интерес исключительно из-за того, к какому времени они относятся, явно недостаточно, чтобы делать из них выводы о заговоре между Трампом и Россией. Тем не менее, Литман раздувает эту историю, пытаясь придать ей весу в глазах аудитории, и тем самым тоже оказывается своего рода оппортунистом.