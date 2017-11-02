Через неделю, 9 ноября, пройдет заседание президиума генсовета «Единой России», на котором будет назначена дата съезда партии и, по всей видимости, объявлено о новых перестановках в ее руководстве. Пока же Андрей Турчак, и.о. секретаря генсовета, попытался объяснить журналистам происходящее.

На какие-то вопросы ответить он не смог. Например, съезд вправе выдвинуть или, по крайней мере, поддержать выдвижение какого-либо кандидата в президенты. В том, что партия поддерживает Владимира Путина, никто не сомневается, но, во-первых, президент пока не заявил однозначно о своем участии в выборах, а во-вторых, он может пойти и самовыдвиженцем. Так как решения такого уровня, очевидно, принимаются без консультаций с Турчаком, он не смог бы дать пояснений, даже если бы хотел.

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При этом Турчак заверил, что «Единая Россия» примет в выборах президента «самое активное участие». Например, одна из заявленных им целей — повышение явки. К выборам «Единая Россия» возобновит проект по стимулированию явки «1+10»: каждый член партии должен привести на избирательные участки десять избирателей и отчитаться об этом. Подобные мероприятия уже проходили в 2007 и 2008 гг.

Внутрипартийная реформа, которую намерен провести Андрей Турчак, тоже объясняется необходимостью достижения «электорального эффекта». Время с середины ноября до середины декабря Турчак проведет в поездках по стране, в ходе которых так или иначе встретится со всеми секретарями региональных отделений.

Турчак заявил, что отвел себе полтора месяца на аудит существующих партийных проектов. В начале 2017 года «Единая Россия» запустила 25 партпроектов. Теперь же часть могут быть закрыты или объединены с другими, акцент будет сделан на «электорально-привлекательных» проектах. Это, прежде всего, социальные проекты, строительство школ, больниц, сельских домов культуры и т. д. Причем эффект от реализации этих проектов проконтролируют при помощи социологических исследований.

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Также планируется изменение структуры партийных межрегиональных координационных советов (МКС). Сейчас их 26, и нарезка, как правило, повторяет региональные группы партии на думских выборах. Вместо этого предполагается продублировать систему федеральных округов. По словам господина Турчака, МКС возглавят депутаты Госдумы и заксобраний, сенаторы.

По правилам устава на съезде предстоит ротация генсовета не менее чем на 15% и не менее половины новичков будут из регионов, заверил он. Не исключено, что в генсовет войдут часть избранных недавно губернаторов.

Ожидается также, что на заседании генсовета Турчак объявит о назначении бывшего сенатора Александра Борисова на пост руководителя центрального исполкома «Единой России».

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На пресс-конференции у Турчака не забыли спросить и о деле Кашина — журналист считает, что бывший губернатор Псковской области был заказчиком нападения на него в 2010 году. «Ведется следствие. Главное действующее лицо находится за пределами России, в США», — заявил Турчак. Также, по его словам, в ходе расследования целых трех не названных им дел установлена его непричастность.

Отметим, что в четверг Турчак был окончательно утвержден в качестве сенатора от парламента Псковской области. Выдвижение поддержали 28 из 36 присутствовавших депутатов. Пятеро выступили против, три бюллетеня для голосования были признаны недействительными. Ожидается, что вскоре он займет пост вице-спикера СФ.