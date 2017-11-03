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03 ноября 2017, 13:00
выборы Ксения Собчак Россия
Аббас Галлямов, Михаил Комин

После Собчак. Почему стало много странных кандидатов

Екатерина Гордон
Екатерина Гордон
instagramm.com

Заявления о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России уподобились флеш-мобу: их делают самые неожиданные и далекие от политики граждане. Все эти заявления стали появляться вскоре после того, как о готовности баллотироваться заявила телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Собственно, спустя несколько дней после того, как Собчак объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, о таком же намерении заявила журналист, телеведущая, юрист Екатерина Гордон, также представляющаяся правозащитницей и утверждавшая, что станет кандидатом, который будет защищать права женщин и детей. 

Затем СМИ вспомнили об Оксане Дмитриевой, которая, по данным интернет-издания Znak.com, может выдвинуться от «Партии роста». Дмитриева при этом описывалась как серьезный политик с собственной программой. А источник, близкий к администрации президента, утверждал, что участие в кампании Дмитриевой рассматривается как реалистичный сценарий. 

 
Оксана Дмитриева / duma.gov.ru

На этой стадии, впрочем, политологи уже выcказывали мнение, что вряд ли в избирательном бюллетене появится больше одной фамилии из перечисленных дам. Так, в частности, оценил ситуацию в беседе с «Полит.ру» профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«Не думаю, что увидим в избирательной бюллетене больше одной фамилии из названных сейчас дам. Понятно, что собрать 100 тысяч подписей для выдвиженца партии (и тем более – 300 тысяч подписей для самовыдвиженца) – это задача непосильная без серьезных оргструктур», – отметил он.

О планах выдвигать свою кандидатуру на выборы между тем сообщила и общественница из Казани, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В интервью телеканалу RT она пояснила, что попробует силы в праймериз Народной партии в конце ноября. Однако вне зависимости от результатов праймериз она намерена выдвигаться в президенты.

При этом Волынец добавила, что поддерживает «действующий политический курс президента», но считает, что «недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах как социальное обеспечение незащищенных категорий граждан, недостаточно регламентирована адресная поддержка малоимущих семей, матерей-одиночек, инвалидов и всех тех, кому такая поддержка необходима уже сегодня».

Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова также заявила, что намерена баллотироваться в президенты России, сообщила газета «Коммерсантъ». По словам Семериковой, Собчак и Гордон не представят должным образом российское женское движение. Правда, лидер «Женского диалога» подчеркнула, что солидарна с политикой действующего российского лидера, поэтому в случае своего выдвижения будет использовать участие в кампании для агитации за Путина.

 
Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова / duma.gov.ru

Однако женщинами дело не ограничилось: информационное агентство РБК сообщило, что выдвигаться в качестве кандидата в президенты собрался Рахман Янсуков, глава ассоциации «Аванти» и бывший начальник Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря России Дмитрия Пескова. Янсуков объяснил журналистам информагентства, что своим выдвижением намерен доказать Навальному патриотичность российской молодежи.

 
Рахман Янсуков, глава ассоциации «Аванти» / YouTube.com

После этого тема выдвижения на выборы потеряла всякую серьезность. СМИ передавали, что телеведущая Анфиса Чехова обратилась к общественности, рассказав, что получила предложение от представителя Партии добрых дел баллотироваться в президенты. В своем блоге в социальной сети Instagram Чехова написала, что если ее публикация об этом наберет 200 тысяч «лайков», то она выдвинет свою кандидатуру от этой партии. В настоящий момент у этого поста, кстати, чуть более 67 тысяч «лайков».

 
Анфиса Чехова / instagramm.com

Затем о намерении выдвигаться от выдуманной партии «Калорийная Россия» заявила Марина Федункив, комедийная актриса из Перми, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman – об этом написало пермское интернет-издание «59.ру». При этом актриса пошутила, что, видя пример Собчак и Гордон, она «как амбициозная женщина» не может оставаться в стороне.

 
Марина Федункив, актриса / YouTube.com

Кроме того, интенет-издание «Life! Новости» сообщило, будто баллотироваться в президенты России намерена Елена Беркова, актриса «фильмов взрослых». А в социальной сети Fecebook один из ее пользователей – некто Самон Шоламеди – сообщил на своей странице, что также намерен выдвигаться на выборах в марте 2018 год.

 
Самсон Бартоломиувич Шоладеми / Facebook.com

Пользователь этот представился коренным москвичом, бизнесменом, бывшим журналистом и блогером и заявил, что девизом его кампании станет «Россия без фальши!» и что в ходе кампании он надеется привлечь внимание общественности и СМИ к незаконной застройке Терлецкого парка и загрязнению воздуха в Москве.

О том, что именно стало причиной такого всплеска активности граждан, по-видимому, не имеющих отношения к политике, «Полит.ру» рассказал политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России. Он связал происходящее с шумихой по поводу выдвижения Ксении Собчак.

«Когда такой несерьёзный кандидат как Собчак захватывает все информационное пространство страны с помощью одного заявления, это вызывает у людей естественное желание ухватить свои пять минут славы. Люди думают: «А чем я хуже Собчак? Дай и я попробую», – объяснил Аббас Галлямов.

Он подтвердил, что считает: пример Собчак просто вызывает у заинтересованных в известности граждан желание пропиариться таким образом, привлечь к себе внимание, а не означает намерений действительно бороться за пост президента.

 
Ксения Собчак / instagramm.com

Сходное мнение высказал политолог Михаил Комин. В то же время, по его оценке выдвижение «несерьезных» кандидатов говорит о том, что в обществе и выдвижение Собчак воспринимается не слишком всерьез.

«Каскадное выдвижение странных кандидатов в президенты за последнюю неделю, прежде всего, объяснимо желанием получения ими быстрой славы. После популяризации культуры рэп-баттлов стало модно заниматься ньюз-джекингом, то есть тем, что называют хайпом – пытаться встроиться и встроить себя в информационные потоки по наиболее обсуждаемой сейчас тематике, особенно если раньше ты не был ассоциирован с этой темой. Наиболее обсуждаемой сейчас является тематика президентских выборов, поэтому именно на ней все и пытаются ньюзджейкить.

С другой стороны, подобный ряд кандидатов – Гордон-Чехова-Беркова – явно говорит о том, как воспринимается выдвижение самой Собчак в обществе. А воспринимается оно, мягко говоря, не очень серьезно. Посмотрев на Ксению Анатольевну ее старт кампании, другие представители шоу бизнеса, сочли ее участие не политическим жестом, а способом повысить собственную капитализацию в будущем.

Разумеется, заявления о выдвижении кандидатов такого уровня вредит политической кампании Собчак, которая, правда, и сама пока что движется не очень бойко», – считает Михаил Комин.

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