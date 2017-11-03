После Собчак. Почему стало много странных кандидатов
Заявления о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России уподобились флеш-мобу: их делают самые неожиданные и далекие от политики граждане. Все эти заявления стали появляться вскоре после того, как о готовности баллотироваться заявила телеведущая и журналист Ксения Собчак.
Собственно, спустя несколько дней после того, как Собчак объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, о таком же намерении заявила журналист, телеведущая, юрист Екатерина Гордон, также представляющаяся правозащитницей и утверждавшая, что станет кандидатом, который будет защищать права женщин и детей.
Затем СМИ вспомнили об Оксане Дмитриевой, которая, по данным интернет-издания Znak.com, может выдвинуться от «Партии роста». Дмитриева при этом описывалась как серьезный политик с собственной программой. А источник, близкий к администрации президента, утверждал, что участие в кампании Дмитриевой рассматривается как реалистичный сценарий.
На этой стадии, впрочем, политологи уже выcказывали мнение, что вряд ли в избирательном бюллетене появится больше одной фамилии из перечисленных дам. Так, в частности, оценил ситуацию в беседе с «Полит.ру» профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.
«Не думаю, что увидим в избирательной бюллетене больше одной фамилии из названных сейчас дам. Понятно, что собрать 100 тысяч подписей для выдвиженца партии (и тем более – 300 тысяч подписей для самовыдвиженца) – это задача непосильная без серьезных оргструктур», – отметил он.
О планах выдвигать свою кандидатуру на выборы между тем сообщила и общественница из Казани, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В интервью телеканалу RT она пояснила, что попробует силы в праймериз Народной партии в конце ноября. Однако вне зависимости от результатов праймериз она намерена выдвигаться в президенты.
При этом Волынец добавила, что поддерживает «действующий политический курс президента», но считает, что «недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах как социальное обеспечение незащищенных категорий граждан, недостаточно регламентирована адресная поддержка малоимущих семей, матерей-одиночек, инвалидов и всех тех, кому такая поддержка необходима уже сегодня».
Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова также заявила, что намерена баллотироваться в президенты России, сообщила газета «Коммерсантъ». По словам Семериковой, Собчак и Гордон не представят должным образом российское женское движение. Правда, лидер «Женского диалога» подчеркнула, что солидарна с политикой действующего российского лидера, поэтому в случае своего выдвижения будет использовать участие в кампании для агитации за Путина.
Однако женщинами дело не ограничилось: информационное агентство РБК сообщило, что выдвигаться в качестве кандидата в президенты собрался Рахман Янсуков, глава ассоциации «Аванти» и бывший начальник Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря России Дмитрия Пескова. Янсуков объяснил журналистам информагентства, что своим выдвижением намерен доказать Навальному патриотичность российской молодежи.
После этого тема выдвижения на выборы потеряла всякую серьезность. СМИ передавали, что телеведущая Анфиса Чехова обратилась к общественности, рассказав, что получила предложение от представителя Партии добрых дел баллотироваться в президенты. В своем блоге в социальной сети Instagram Чехова написала, что если ее публикация об этом наберет 200 тысяч «лайков», то она выдвинет свою кандидатуру от этой партии. В настоящий момент у этого поста, кстати, чуть более 67 тысяч «лайков».
Затем о намерении выдвигаться от выдуманной партии «Калорийная Россия» заявила Марина Федункив, комедийная актриса из Перми, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman – об этом написало пермское интернет-издание «59.ру». При этом актриса пошутила, что, видя пример Собчак и Гордон, она «как амбициозная женщина» не может оставаться в стороне.
Кроме того, интенет-издание «Life! Новости» сообщило, будто баллотироваться в президенты России намерена Елена Беркова, актриса «фильмов взрослых». А в социальной сети Fecebook один из ее пользователей – некто Самон Шоламеди – сообщил на своей странице, что также намерен выдвигаться на выборах в марте 2018 год.
Пользователь этот представился коренным москвичом, бизнесменом, бывшим журналистом и блогером и заявил, что девизом его кампании станет «Россия без фальши!» и что в ходе кампании он надеется привлечь внимание общественности и СМИ к незаконной застройке Терлецкого парка и загрязнению воздуха в Москве.
О том, что именно стало причиной такого всплеска активности граждан, по-видимому, не имеющих отношения к политике, «Полит.ру» рассказал политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России. Он связал происходящее с шумихой по поводу выдвижения Ксении Собчак.
«Когда такой несерьёзный кандидат как Собчак захватывает все информационное пространство страны с помощью одного заявления, это вызывает у людей естественное желание ухватить свои пять минут славы. Люди думают: «А чем я хуже Собчак? Дай и я попробую», – объяснил Аббас Галлямов.
Он подтвердил, что считает: пример Собчак просто вызывает у заинтересованных в известности граждан желание пропиариться таким образом, привлечь к себе внимание, а не означает намерений действительно бороться за пост президента.
Сходное мнение высказал политолог Михаил Комин. В то же время, по его оценке выдвижение «несерьезных» кандидатов говорит о том, что в обществе и выдвижение Собчак воспринимается не слишком всерьез.
«Каскадное выдвижение странных кандидатов в президенты за последнюю неделю, прежде всего, объяснимо желанием получения ими быстрой славы. После популяризации культуры рэп-баттлов стало модно заниматься ньюз-джекингом, то есть тем, что называют хайпом – пытаться встроиться и встроить себя в информационные потоки по наиболее обсуждаемой сейчас тематике, особенно если раньше ты не был ассоциирован с этой темой. Наиболее обсуждаемой сейчас является тематика президентских выборов, поэтому именно на ней все и пытаются ньюзджейкить.
С другой стороны, подобный ряд кандидатов – Гордон-Чехова-Беркова – явно говорит о том, как воспринимается выдвижение самой Собчак в обществе. А воспринимается оно, мягко говоря, не очень серьезно. Посмотрев на Ксению Анатольевну ее старт кампании, другие представители шоу бизнеса, сочли ее участие не политическим жестом, а способом повысить собственную капитализацию в будущем.
Разумеется, заявления о выдвижении кандидатов такого уровня вредит политической кампании Собчак, которая, правда, и сама пока что движется не очень бойко», – считает Михаил Комин.