Инновационный энергоблок поколения «3+» Нововоронежской АЭС вошел в тройку лучших атомных установок мира по версии журнала «POWER»

Одно из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в области энергетики присудило Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») премию «Power Awards» за 2017 год. Об этом сообщил Департамент информации и общественных связей АО «Концерн "Росэнергоатом"».

В тройку победителей вошли также АЭС «Columbia» (США) и АЭС «Ringhals» (Швеция).

Российский энергоблок с реактором ВВЭР-1200 победил в номинации «Лучшие станции» («Top Plants»). Она отличается от другой номинации премии «Станция года» («Plant of the year») тем, что последняя предполагает введение АЭС в коммерческую эксплуатацию в течение 1-2 лет до награждения. В свою очередь, в номинации «Лучшие станции» определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, которые указывают вектор развития всей отрасли.

Издание отмечает, что «новый энергоблок ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС основан на новейших достижениях и разработках, которые все соответствуют всем требованиям безопасности после Фукусимы (именно поэтому энергоблок считается реактором поколения 3+). Он является первым и единственным в своем роде за счет уникального сочетания активных и пассивных функций безопасности».

Напомним, что инновационный блок №6 НВАЭС с самым мощным на сегодняшний день реактором – ВВЭР-1200 поколения «3+» был введен в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 г. Он является референтным для новых станций не только в России, но и за рубежом и обладает тремя ключевыми преимуществами: он высокопроизводителен, долговечен и безопасен.

Энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают абсолютную безопасность при эксплуатации, и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Их особенностью является наличие таких уникальных и не имеющих аналогов в мире систем, как система пассивного отвода тепла от реактора (прим.: пассивные системы безопасности способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и без вмешательства оператора), рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

Российские атомные проекты не в первый раз удостаиваются признания в США. В 2016 году в номинации «Лучшие станции» также победил российский проект атомного энергоблока с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС (г. Заречный Свердловской обл.). А ранее проектами 2014 года по версии другого авторитетного американского журнала «Power Engineering» были названы достроенный первый блок иранской АЭС «Бушер» и блок №1 индийской АЭС «Куданкулам». На этих энергоблоках работают российские реакторы на тепловых нейтронах ВВЭР-1000.