Конгресс муниципалитетов

31 октября – 1 ноября в ЦИК партии «Единая Россия» прошел Общероссийский конгресс муниципальных образований. Его участники обсудили способы развития местного самоуправления в России.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, заместители глав федеральных министерств, главы субъектов РФ, представители советов муниципальных образований, эксперты, активисты.

31 октября работали дискуссионные площадки «Правовые основы МСУ: пределы полномочий разных уровней власти», «Международное муниципальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы», «Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с Советами муниципальных образований субъектов РФ». Завершило первый день пленарное заседание «Общероссийский конгресс муниципальных образований». 1 ноября для участников работали площадки «Развитие территориального общественного самоуправления и иных форм участия граждан в решении вопросов местного значения», «Актуальные вопросы развития местного самоуправления в республике Крым», «Муниципально-частное партнерство в России: текущее состояние и тренды», «Общее собрание Общенациональной ассоциации ТОС», «Общее собрание Общероссийского Конгресса муниципальных образований».

Общероссийский конгресс муниципальных образований ЕР

Одним из основных предметов обсуждения стало определение подходов к государственной политике муниципального развития. В частности, речь коснулась вопроса перераспределения функций и полномочий органов местного самоуправления. Также возник вопрос распределения и реализации финансовых средств.

На Конгрессе было предложено создать «автоматизированный реестр» полномочий органов местного самоуправления. На базе реестра будет создана специальная система, в которой будут отражены все финансовые затраты.

Создание этой системы поддержал президент Конгресса, депутат Госдумы ФС РФ Виктор Кидяев. Он отметил, что все полномочия органов местного самоуправления должны быть закреплены финансами.

Он также предложил разграничить функции между органами государственной власти (МСУ) и госвластью, освободив от выполнения части функций МСУ.

Виктор Кидяев ЕР

В свою очередь, директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и МСУ Минюста Андрей Корнеев отметил, что федеральные органы власти будут сопротивляться пересмотру полномочий.

Глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, экс-мэр Воркуты Леонид Шпектор выразил уверенность в том, что закон о МСУ будет пересмотрен после выборов президента.

Виктор Кидяев также сказал, что мероприятия, на которых обсуждались бы проблемы органов местного самоуправления, необходимо проводить и в федеральных округах.

«Каждый год мы стараемся ездить в федеральные округа, в три-четыре федеральных округа мы приезжаем. И обсуждаем там эти же вопросы – проводим круглые столы, недавно ездили в Крым. Когда там были, к нам приехали представители и ЮФО, и СКФО и поднимали те вопросы, которые актуальны [для них всех]», – сказал депутат.

За два дня на форуме также выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Дмитрий Вяткин, зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, доктор юридических наук Екатерина Шугрина.

Всего конгресс посетили более 600 человек.