Штаб реформ, создать который предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов, не сможет работать без «финансовых рычагов влияния», без возможности распоряжаться бюджетом на проекты. Об этом, как пишет РБК, говорится в отзыве Центра стратегических разработок (ЦСР) на инициативу Титова.

Напомним, Столыпинский клуб под руководством Бориса Титова разработал концепцию «администрации роста» — центра по проведению реформ, глава которого должен занимать должность вице-премьера, но подчиняться напрямую президенту. Дмитрий Медведев, когда ему представили предложение, поручил проработать его.

Дмитрий Медведев и Борис Титов government.ru

«Сам тезис о необходимости создания "центра реформ" является обоснованным и подкрепляется успешным мировым опытом (Франция, Великобритания). Вместе с тем такого рода косметические институциональные изменения без комплексной настройки системы инструментов и механизмов (бюджетных, нормативных, институциональных) реализации стратегических целей не позволят решить в полной мере задачи управления изменениями», — уверены в ЦСР.

Центр стратегических разработок, который сейчас возглавляет Алексей Кудрин, и Столыпинский клуб, по сути, две конкурирующие структуры. Обе имеют свои предложения для программы будущего президента (считается, что это будет Владимир Путин, но, кажется, им не так важно). Главное разногласие у экспертных площадок — во взгляде на денежно-кредитную политику. Титов представляет проинфляционные взгляды и одно из его ключевых предложений — вложить в экономику 7,5 трлн рублей за пять лет, фактически «напечатать» их. Кудрин и его коллеги выступают против эмиссии и настаивают на перераспределении расходов бюджета с обороны и безопасности на человеческий капитал и инфраструктуру.

Борис Титов rk.gov.ru

В отзыве на проект Титова ЦСР пишет, что в нем не раскрывается уровень и категории проектов, за которые будет отвечать штаб реформ, и, более того, получается, что «администрация роста» не несет ответственность за достижение отдельных KPI. Из-за этого возникают «риски отсутствия необходимой вовлеченности и мотивации» штаба при исполнении реформ.

ЦСР, в свою очередь, предлагает усовершенствовать институт госпрограмм. Межотраслевые и комплексные приоритеты долгосрочного развития, которые должны быть закреплены в стратегии страны, необходимо отражать в приоритетных госпрограммах и сделать «четкими векторами развития, понятными не только государственным институтам, но и обществу». По мнению экспертов, реализовывать реформу можно будет в два этапа: на первом это будет делать координирующий (не совещательный) проектный офис, на втором — федеральное ведомство, которое, собственно, и станет штабом реформ (delivery unit).

В самом правительстве ответственной за проведение реформ структурой должно стать Министерство экономического развития, предлагал Столыпинский клуб. При этом ведомство следует освободить от «текучки». В ЦСР допускают, что центром реформ может стать и существующее ведомство, но не исключают и создание специального учреждения, за которым «должна закрепляться также функция главного распорядителя бюджетных средств для реализации проектов в составе приоритетных программ».

Также эксперты из разных групп неодинаково смотрят на то, что брать за KPI. В предложениях Титова говорилось о необходимости «отказаться от реализации масштабной административной реформы, которая имеет малые шансы на успех и будет создавать высокие риски торможения реальных изменений» (альтернативой ей как раз и должна стать «администрация роста»). В ЦСР уверены: проведение административной реформы «не является самоцелью», а круг входящих в нее проблем «достаточно широк и включает в себя вопросы приоритезации государственного управления, отказа от "ручного" управления, дерегулирования экономики».