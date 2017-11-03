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03 ноября 2017, 16:00
Владимир Путин отставки-назначения
Симон Жаворонков

Путин и отставники

Встреча Владимира Путина с бывшими руководителями ряда регионов
Встреча Владимира Путина с бывшими руководителями ряда регионов
kremlin.ru

Президент Владимир Путин провел встречу с главами десяти регионов, которые осенью были отправлены в отставку. Не попал на встречу в Ново-Огарево только бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, который уже занимается проблемами «Единой России» на посту и.о. секретаря генсовета.

Президент сообщил, что кто-то из отправленных в отставку губернаторов «уже давно просил сменить его», а кто-то — «поменять место работы». Путин заверил, что все они остаются членами «команды» президента, и пообещал, что все отправленные в отставку губернаторы будут представлены к государственным наградам за «конкретную работу в регионах».

 
Псковское областное собрание депутатов делегирует Андрея Турчака в Совет Федерации РФ
ЕР

«Хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал», — заявил глава государства. Новую работу, правда, получили пока не все отставники. Фактически, единственным «утроенным» бывшим губернатором является Андрей Турчак — он уже стал исполнять обязанности секретаря генсовета «Единой России», а недавно еще и был назначен парламентом Псковской области членом Совета Федерации.

Также Путин попросил бывших губернаторов оказывать всю возможную поддержку своим преемникам, новым главам регионов. «Очень вас прошу оказать содействие, помощь, поддержку людям, которые пришли на ваши места. Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать все, на что они способны. Но при всем этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось и где наиболее перспективные области развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен», — сказал президент.

 
Встреча Владимира Путина с бывшими руководителями ряда регионов
kremlin.ru

Отметим, что после окончания прошлой волны отставок, весной 2017 года, президент также встретился с ушедшими губернаторами. Тогда многие обратили внимание, что это была первая подобного рода встреча. Помимо того, что она выглядела просто вежливо, это было воспринято как своего рода сигнал — даже отправленные в отставку губернаторы остаются «в орбите» Кремля, а значит, например, силовикам не стоит проявлять к ним слишком настойчивый интерес.

Интересно, что сразу после встречи с отправленными в отставку губернаторами президент встретился с главой Мурманской области Мариной Ковтун — многочисленные источники утверждали, что она осенью также могла потерять свой пост.

 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
kremlin.ru

Неделю назад Ковтун заявила журналистам, что испытывает давление со стороны правоохранительных органов. Она назвала это «политическим заказом и травлей», которые устроены для того, чтобы вынудить ее покинуть свой пост. При этом добровольно уходить в отставку она не намерена и пообещала рассказать о происходящем Владимиру Путину лично.

Президент начал встречу с главой Мурманской области с вопроса о социально-экономической ситуации в регионе. Ковтун заверила, что «все параметры майских указов будут достигнуты в 2018 году». «Мы их выполним», — пообещала она.

О чем потом говорили Путин и Ковтун — неизвестно, стенограммы на сайте Кремля публикуются не полностью. Не исключено, что губернатор все-таки смогла донести до президента свои опасения.

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