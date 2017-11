«Коммерсантъ» в статье «"Руслану" откроют границы» пишет, что Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по самолетам Ан-124–100.

«Алкоголь хлынул из-за рубежа»: его поставки в Россию существенно выросли.

В чем обвиняют друг друга «Транснефть» и Сбербанк, описывается в материале «Опцион раздора».

«Отставники-наставники»: Владимир Путин попросил ушедших губернаторов помогать новичкам.

РБК: «Лоббисты собирают козыри». В ассоциацию «Россия» вслед за крупнейшими банками переходят сотрудники ЦБ.

Шесть вопросов о выступлении в сенате представителей соцсетей задаются в статье «Тролльная речь».

«Росавиация расправляет крылья»: Федеральное агентство может получить полный контроль над авиакомплексом.

«Генерал назначен к выводу»: руководителем российской группировки в Сирии вновь стал Александр Журавлев.

«Известия»: «Зерно потекло за рубеж». Экспорт пшеницы вырос почти на четверть.

«Россияне стали оптимистичнее смотреть в кошелек»: наиболее позитивно свои финансы оценивают молодежь и женщины, а пожилые люди и мужчины более пессимистичны.

«На орбите ввели "черные субботы"»: дополнительное рабочее время вызвано сокращением численности российского экипажа МКС.

«Опасные билеты»: в утвержденных ГИБДД экзаменационных вопросах о первой помощи нашли ошибки.

«Газета.ru»: «Нью-йоркский террорист убил надежды мигрантов». Теракт в Нью-Йорке приведет к ужесточению миграционного законодательства США.

В статье «Йеллен, ты уволена: Трамп выбрал нового главу ФРС» говорится, кого Трамп решил назначить на один из ключевых постов в США.

Главные герои нового кинокомикса Marvel представлены в статье «"Тор: Рагнарек": кто есть кто».

The Economist: «Процентные ставки повысились в Британии впервые за десять лет» (Interest rates rise in Britain for the first time in a decade). Домохозяйства оказались под угрозой подорожания кредитов.

«Скандал, возмущение и политика: угрожают ли соцсети демократии?» (Scandal, outrage and politics: Do social media threaten democracy?). Первоначально считалось, что Facebook, Google и Twitter станут стражами политики, потому что позволят отфильтровывать качественную информацию. Но что-то пошло не так.

Bloomberg: «Карни пообещал размеренный подход к ставкам после первого повышения за десять лет» (Carney Sees Slow Approach on Rates After First Hike in a Decade). Глава британского центробанка Марк Карни подчеркнул, что следующее повышение процентной ставки произойдет нескоро.

«Мир был иным, когда Банк Англии в прошлый раз повышал ставку» (The World Was Different the Last Time the BOE Raised Rates). Банк Англии повысил базовую процентную ставку. В прошлый раз он это сделал в июле 2007 года. Повышение ставки в нынешней ситуации приведет, прежде всего, к увеличению ипотечных выплат.

The Wall Street Journal: «Следствие рассматривает обвинение россиян во взломе DNC» (Prosecutors Weigh Charging Russians Over DNC Hacking). Министерство юстиции США насчитало более шести представителей российского правительство, причастных к взлому компьютеров Национального комитета Демократической партии (DNC) США, как сообщают люди, знакомые с ходом следствия.

«Трамп призвал к смертной казни "нью-йоркского террориста"» (Trump Calls for Death Penalty for ‘NYC Terrorist’). Президент США Дональд Трамп призвал казнить террориста, обвиняемого в убийстве восьми человек на Манхэттене.