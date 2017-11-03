100 СЛОВ. В России начались продажи iPhone X

Начались продажи iPhone X, в России он стоит 80-92 тысячи рублей, в зависимости от комплектации. Репортажи об очереди почти в центре столицы напротив фирменного магазина уже показали по всем центральным каналам — городские власти даже были вынуждены пригнать автобус Мосгортранса, чтобы люди могли согреться ночью.

Над фанатами продукции компании Apple, конечно же, смеются и издеваются, мэрию Москвы критикуют за размещение автобуса под знаком «Остановка запрещена», и вообще ситуация, конечно, выглядит забавно: в мире, где срочная доставка стоит 500 рублей, люди днями стоят в искусственно созданной очереди. Но, в конце концов, чем плохи очереди в магазин? Они хотя бы никому не мешают.