Россиянин Александр Овечкин, капитан американской хоккейной команды Washington Capitals, объявил о создании движения в поддержку президента Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team, «Команда Путина». В своем блоге в Instagram Овечкин заявил, что «только команда способна переломить ход игры». Одновременно на аватарке Овечкин разместил фотографию, где Путин вручает ему Орден Почета.

«Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team», — написал спортсмен.

По словам Овечкина, «только команда способна переломить ход игры» — правда, непонятно, что именно хочет изменить Овечкин, какую игру «ломать».

Александр Овечкин @aleksandrovechkinofficial

Александр Овечкин и раньше не скрывал своего отношения к Владимиру Путину. Он неоднократно говорил о поддержке российского президента, появлялся на публике в футболке с его изображением. В 2015 году в ответ на вопрос о гипотетической сборной команде Земли Овечкин заявил, что капитаном стоило бы стать Владимиру Путину. В июле 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин подарил Овечкину и модели Анастасии Шубской на свадьбу чайный сервиз.

Сейчас Песков заявил ТАСС, что Путин пока не знает об инициативе Овечкина и создании общественного движения Putin Team.

Другой знаменитый российский хоккеист, который выступал в НХЛ, Павел Буре, заявил НСН, что пока не знаком с деталями идеи Александра Овечкина, однако уверен в Путине «на все сто процентов». «Естественно, что Путин не просто надежный, он — супер надежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он — надежный партнер!» — заявил Павел Буре.

Напомним, Владимир Путин пока публично не объявлял о своем участии в президентских выборах. Хотя многочисленные источники прессы в Администрации президента и других «близких к Кремлю» ведомствах и учреждениях утверждают, что Путин будет баллотироваться в четвертый раз, никаких гарантий того, что все будет развиваться именно по этому сценарию, нет. Крайний срок, когда Путин должен будет определиться, — конец декабря, тогда состоится официальное выдвижение кандидатов от различных политических партий и самовыдвиженцев.

Владимир Путин голосует на президентских выборах 2008 года kremlin.ru

Когда президентский срок Владимира Путина заканчивался в прошлый раз, десять лет назад, также в ноябре, в Твери с помпой прошел съезд общественного движения «За Путина» — его главой стал Павел Астахов, который тогда был членом Общественной палаты, а позже стал «детским» омбудсменом. Более 700 делегатов из 79 регионов единогласно приняли обращение к россиянам, в котором утверждалось, что Владимиру Путину нужно остаться «национальным лидером» и после окончания президентского срока. Собрание прошло 15 ноября, но 10 декабря было официально объявлено, что на выборы 2008 года пойдет не Владимир Путин (ему не давала этого права Конституция), а Дмитрий Медведев.