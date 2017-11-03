Президент США Дональд Трамп номинировал Джерома Пауэлла на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. В феврале заканчивается срок нынешнего председателя Джанет Йеллен. Традиционно новые президенты США во время своего первого срока не меняют председателя ФРС, унаследованного от прежней администрации. Трамп нарушил эту традицию. СМИ обсуждают новую кандидатуру.

The Wall Street Journal отмечает, что в лице Пауэлла Трамп выбрал человека, который последовательно поддерживал политику Йеллен. За пять лет своего пребывания в составе руководства ФРС он ни разу не выражал несогласия с принимавшимися решениями по регулированию или денежной политике. Это значит, что политика ФРС, скорее всего, сохранит свою нынешнюю направленность. Эта номинация, оговаривает автор, вызовет недовольство консерваторов, которым сейчас не нравится политика ФРС, и они бы хотели, чтобы новый председатель ее не поддерживал.

Джанет Йеллен бывший глава ФРС

Также автор замечает, что если сенат утвердит юриста Пауэлла в качестве председателя ФРС, то это будет первый случай за три десятка лет, когда эту должность занял человек без докторской степени по экономике. Правда, в самой ФРС говорят, что ученая степень в области экономики на этом посту не так важна, как готовность учиться.

BBC тоже подчеркивает, что Пауэлл воспринимается как кандидат для сохранения статуса-кво. Ожидается, что он, как и Йеллен, будет повышать ставку не торопясь и размеренно. Привлекательность этой кандидатуры вполне объяснима. Это персонаж, который будет, прежде всего, стремиться к снижению уровня безработицы и умеренной инфляции. В этом он вполне предсказуем. Другой вопрос — как он поведет себя в какой-нибудь непредвиденной ситуации. Непредвиденных ситуаций в финансовом секторе всегда много: каждый новый кризис непохож на предыдущие. Насколько такой председатель будет полезен или вреден в критический момент, пока судить трудно.

Politico отмечает, что Трамп несколько месяцев демонстративно прикидывал, кого бы предложить на пост нового председателя, и по итогам этой интриги дал понять, что никаких радикальных изменений в ФРС не будет. Но само принятие этого решения пришлось на тот момент, когда американская экономика переживает важный переходный период. Дело в том, что ФРС только недавно начала медленно отходить от политики усиленного стимулирования рынков. Таким образом, смена руководства ФРС приходится на переломный момент.

Здание ФРС США

The Atlantic пишет, что выбор пал на компромиссного кандидата потому, что перспектива утверждения его сенатом (как республиканцами, так и демократами) наиболее вероятна. В сенате преобладают республиканцы, но как раз из них многим, скорее всего, не понравится этот вариант. А демократы, в свою очередь, будут относительно довольны, что в итоге должно дать необходимое большинство голосов. Конечно, демократам бы больше всего понравилось, если бы Трамп оставил на посту Йеллен. Но Пауэлл для них станет наиболее приемлемой заменой.

Примечательный момент, отмечает автор, в том, что намерение заменить Йеллен первоначально расценивалось как шаг к увеличению контроля президентской администрацией над ФРС. Пока центробанк возглавляла назначенная при Обаме Йеллен, он следовал политике медленного повышения ставки. Эта политика не нравилась многим республиканцам, а президент на это повлиять не мог. В этом смысле номинация Пауэлла представляет некоторую интригу, потому что пока по всему выходит, что и он не собирается менять тактику в обозримом будущем.