Палеогенетики сумели прочитать геномы четверых человек из палеолитической стоянки Сунгирь во Владимирской области, включая останки из знаменитого парного захоронения детей. И результат оказался неожиданным. С момента открытия этого захоронения одного из детей считали, по внешним признакам скелета, девочкой. На этом порою даже строили интерпретации погребального инвентаря и пытались реконструировать религиозные воззрения людей палеолита. Но останки, известные как «Сунгирь-3», оказались принадлежавшими мальчику – в них имеется Y-хромосома. Оба мальчика из парного погребения приходятся друг другу, скорее всего, двоюродными или троюродными братьями.

Исследование провел большой коллектив ученых из Дании, Швейцарии, США, Германии, Великобритании, Армении и Франции. Россию в этой команде представляли сотрудники Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН и кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Уточнение пола «Сунгирь-3», конечно, не единственный вывод, сделанный исследователями. Результаты их работы опубликованы в статье в журнале Science, также ожидается выход еще одной статьи в Nature.

Мы кратко расскажем об истории открытия сунгирской палеолитической стоянки и о результатах новых исследований. Сунгирь – это маленькая речка, даже, скорее, ручей. Длина его всего шесть километров. На окраине Владимира он впадает в Клязьму. Как раз возле места впадения в 1955 году был карьер, где добывали глину. И однажды ковш экскаватора вместе с глиной извлек из земли какие-то кости. За дальнейшее мы должны поблагодарить экскаваторщика А. Наровчатова: он собрал кости и отнес их во владимирский краеведческий музей. Там специалисты поняли, что находка представляет интерес, и археологи Астахов и Черных провели раскопки на участке. Вскоре стало ясно, глину придется добывать в другом месте: ученые нашли стоянку эпохи верхнего палеолита, то есть возрастом более 20 тысяч лет. Со следующего года в течение более чем 20 лет раскопки на Сунгирской стоянке вела экспедиция под руководством Отто Бадера из Института археологии АН СССР.

Археологические исследования в этом районе продолжаются и в наши дни. Всего раскопано более 4500 квадратных метров. Возраст сунгирской стоянки, по последним данным, составляет 34-36 тысяч лет. Причем люди там жили непрерывно в течение длительного времени или хотя бы постоянно посещали это место. Ученые предполагают, что население Сунгирской стоянки не превышало единовременно 50 человек.

Схема стоянки. Wikimedia Commons

Но и само по себе обнаружение палеолитического поселения не сделало бы речку Сунгирь всемирно известной. О ней бы знали лишь узкие специалисты. События, которые принесли ей подлинную славу, начались в 1964 году. Сначала был найден череп. Вызванный срочной телеграммой из Москвы академик Михаил Герасимов принял участие в извлечении черепа из земли, а потом увез его, чтобы сделать скульптурный портрет человека эпохи палеолита. Но вскоре пришлось вернуться: археологи сообщили, что нашли еще один череп. Быстро выяснилось, что это не одиночный череп, а полный скелет человека, погребенного тысячи лет назад. Всего же на Сунгирской стоянке было найдено шесть скелетов, череп, бедренная кость и обломок еще одной кости.

Наиболее известны три скелета, получившие в научной литературе безликие наименования Сунгирь-1 (это он был найден в 1964 году), Сунгирь-2 и Сунгирь-3 (найдены в 1969 году). На самом деле Сунгирь-1 – это взрослый мужчина, 55 – 57 лет, высокий и широкоплечий, а Сунгирь-2 и Сунгирь-3 – дети, 12 и 9-11 лет, младший из них до недавнего момента считался девочкой.

Самое важное, что эти люди были обнаружены в неповрежденных погребениях с богатым инвентарем, который дал нам уникальный шанс немного приоткрыть тайну ритуалов людей палеолита. Правда, каждая новая деталь вызывает еще больше новых вопросов.

Все погребенные лежат вытянувшись на спине. Дети были похоронены одновременно и ориентированы головами друг к другу. Тела всех троих были перед погребением покрыты красной охрой. На всех телах ученые увидели мелкие, по полсантиметра длиной, бусинки из бивня мамонта или зубов животных. Эти бусинки располагались линиями, одна за другой. Линии шли поперек туловища, по бокам, вдоль и поперек рук и ног. Стало понятно, что когда-то они были нашиты на одежду, которая не сохранилась. Археологи даже сумели реконструировать внешний вид этой одежды, которая напоминала костюм народов Севера: рубаха и соединенные с обувью штаны из шкур. У мужчины и старшего мальчика были шапки, расшитые бусами из бивня мамонта и клыков песца. У младшего мальчика (которого до недавнего времени считали девочкой) – что-то вроде капюшона или головной повязки.

Фото: José-Manuel Benito Álvarez

Неожиданный предмет, явно отражающий неизвестный нам погребальный ритуал, был найден в захоронении детей. Под левой рукой старшего мальчика лежал явно искусственно обработанный фрагмент левой бедренной кости взрослого человека. Возле рта мальчика и на его животе лежали кости пещерного льва.

У мужчины имелись кремневый нож и скребло. У старшего мальчика один кремневый нож был в правой руке, а второй лежал в ногах. У младшего было два больших кинжала из бивней, длиной более 40 сантиметров. Рядом с телами детей лежали два копья и дротики, сделанные из бивней мамонта. Длина большого копья 2,4 метра, второго – 1,6 метра. Копья представляют собой самую большую загадку Сунгирской стоянки. Ее обитатели владели секретом выпрямления мамонтовых бивней. Как они это делали, непонятно до сих пор.

Помимо оружия рядом с телом старшего мальчика лежала отшлифованная пластинка из бивня мамонта, искусно вырезанная в форме лошади. Некоторая «горбоносость» фигурки заставляет ученых предполагать, что это не лошадь, а сайгак. Другая фигурка «лошади-сайгака», сделанная более условно, лежала у него на груди. В ней было проделано отверстия, за которое она крепилась к одежде. У левого плеча мальчика нашлась еще одна пластинка, на этот раз в форме мамонта. Некоторые исследователи предполагают, что и лошадь, и мамонт были родовыми тотемами, и мальчик мог принадлежать, например, к материнскому роду лошади и к отцовскому роду мамонта.

Другие интересные предметы получили названия «прорезные диски». Это тоже пластинки из бивня мамонта, круглой формы, в которых прорезаны отверстия: одно в центре и от четырех до десяти радиально. В результате диск напоминает колесо с отверстием для оси и спицами. Диаметр дисков от 3 до 10 сантиметров. Примечательно, что из четырех дисков три лежали у тела младшего мальчика: на животе, над головой и у правого виска. Еще один диск лежал у правого виска старшего мальчика. Один из дисков младшего был надет на кончик дротика, диск старшего тоже предположительно был надет на деревянное копье (оно не сохранилось, но диск был припаян известью в вертикальном положении). Что это за диски? Возможно, диски изображают Солнце или Луну, которые почитались этими людьми. Или диск, надетый на копье, напоминает инструмент для добывания огня и поэтому символизирует огонь.

Не меньше споров вызвали предметы, которым археологи дали названия «жезлы начальника» или «выпрямители древков» (подробнее об этом типе палеолитических артефактов, в том числе и об интерпретации сунгирских находок, можно прочитать в особом очерке). Все они находились возле младшего из детей. Это жезлы, длиной от 11 до 26 сантиметров, с расширенной верхней частью, в которой проделано сквозное круглое отверстие. На одном жезле отверстие окружает орнамент из точек. Два жезла сделаны из бивня мамонта, два – из рогов северного оленя.

Всего же на Сунгирской стоянке было найдено более 70 тысяч предметов. Среди них орудия из камня, кости, рога, бивня мамонта. Среди украшений есть раковины с проделанными в них отверстиями, подвеска из окаменевшего моллюска белемнита («чертова пальца»), множество подвесок из зубов хищных животных. Бадер обнаружил следы шести жилищ типа шалашей. Они были довольно велики, по 10 – 15 метров длиной. В каждом из них был очаг. В поселении были отведены особые места, где люди занимались обработкой камня и костей.

Ученые нашли и многочисленные кости животных, которые служили пищей обитателям Сунгирской стоянки. Особенно много костей мамонта, песца, северного оленя, древнего вида лошади, а также есть кости бизона, сайгака, бурого медведя, росомахи, пещерного льва, волка, зайца-беляка, тетерева, серебристой чайки и лемминга. По останкам пыльцы определили, что в ту эпоху вокруг рос хвойный лес из ели и сосны, имелись также береза и ольха.

В 2014 году вышла монография The People of Sunghir. Burials, Bodies, and Behavior in the Earlier Upper Paleolithic, авторами которой стали специалисты по археологии и антропологии Эрик Тринкаус (Университет Вашингтона в Сент-Луисе), Александра Бужилова (НИИ и музей антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова), Мария Медникова и Мария Добровольская (Институт археологии РАН). В ней сообщается целый ряд новых сведений о сунгирцах, полученных после подробного исследования их костей. В частности установлено, что мужчина (Сунгирь-1) долго занимался тяжелой работой, он мог раскалывать кости или камни. Старший из детей проводил долгое время сидя на корточках, младший подолгу сидел на коленях и крутил что-то правой рукой. Может быть, он вил веревки или обминал кожаные ремни (по одной из версий, именно такова была функция «просверленных жезлов», имевшихся у сунгирцев). Также, если судить по форме костей головы, младший из детей часто переносил грузы на голове.

Мужчина и старший из мальчиков были убиты. На левой подвздошной кости мальчика ученые обнаружили отметину – вероятный след от удара в живот каменным кинжалом или копьем. Мужчина был убит стрелой, попавшей в сонную артерию. Ее след остался на позвоночнике. Стрелок при этом находился выше, чем жертва, вероятно, стоял на вершине холма.

Установлено также, что рацион сунгирцев был разным. Мужчина и один из мальчиков ели достаточно много мяса и рыбы, а вот основным источником белка для другого мальчика служили, как ни странно, насекомые. Может быть, сидя на корточках, он как раз занимался их поиском. Такой же диеты придерживался, кстати, человек, бедренная кость которого лежала рядом с мальчиком.

Первые генетические исследования сунгирских останков были проведены в начале XXI века, когда удалось выделить митохондриальную ДНК. В результате удалось подтвердить, что дети приходились друг другу родственниками (как тогда полагали, братом и сестрой). В нынешнем исследовании как митохондриальные, так и ядерные геномы, что собственно и позволило правильно определить пол младшего из детей. Кроме обоих мальчиков, геномы были выделены из костей взрослого мужчины (Сунгирь-1) и бедренной кости, лежавшей возле старшего мальчика (Сунгирь-4). Кость тоже оказалась мужской.

Все четверо принадлежат к митохондриальной гаплогруппе U (мужчина Сунгирь-1 – к субкладе U8c, остальные – к U2). Y-хромосомная гаплогруппа у всех четверых совпадает – C1a2. Как выяснилось, близкими родственниками друг другу никто из погребенных не был. В частности, дети не были родными братьями, но могли быть двоюродными или троюродными. Не исключено, что бедренная кость, лежавшая рядом со старшим из мальчиков, принадлежит его прапрадедушке или более далекому предку. Вспомнив, что оба они соблюдали довольно необычные ограничения в питании, можно предположить, что оба выполняли среди соплеменников какую-то особую, возможно, сакральную функцию, например, были жрецами или шаманами.

Интересно, что геномы указывают на тесную связь обитателей сунгирской стоянки с людьми из другого известного палеолитического поселения – Костёнок на Среднем Дону (на территории Воронежской области). В Костёнках есть несколько стоянок, относящихся к верхнему палеолиту, раскапывают их с 1950-х годов и по сей день. Отдаленными родственниками сунгирских людей, по данным генетики, оказались молодой мужчина со стоянки Костёнки-14 и новорожденный со стоянки Костёнки-12, причем ближе всего к ним был новорожденный. Более отдаленное родство связывает сунгирцев и с обитателями верхнепалеолитической стоянки Дольни-Вестонице (Dolní Věstonice) на юге Чехии. В целом же на основании сравнения геномов сунгирских обитателей и их современников из других мест исследователи пришли к выводу, что люди верхнего палеолита избегали близкородственных браков.