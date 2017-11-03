Топ новостей 3 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России начались продажи iPhone X, ФСБ предотвратила серию экстремистских акций в День народного единства, суд в Москве зарегистрировал иск Алексея Навального к Владимиру Путину.

Старт продаж iPhone X на ул. Тверская / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Смартфоны iPhone X с объемом памяти 256 Гб, завезенные для продажи во флагманский магазин re:Store на Тверской улице в Москве, закончились примерно за час, сообщил сотрудник торговой точки. По его словам, стоявшим в очереди покупателям были розданы браслеты с порядковыми номерами и указанием модели, которую они планировали приобрести. Такие браслеты для покупки моделей iPhone X с объемом памяти 256 Гб закончились к 09:00, хотя продажи стартовали всего часом ранее.

Берегите ветеранов.

Они могут быть полезны pic.twitter.com/K16vbxMZh7 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 ноября 2017 г.

Пишут жители одной очень гордой страны, которая встала с колен pic.twitter.com/g0QJK7HNgv — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 3 ноября 2017 г.

идея для стартапа: продавать на Авито пустые раковины от устриц и бутылки из под Дом Периньона — недруги за бугром (@Lndcalling) 3 ноября 2017 г.

Сотрудники полиции и ФСБ / mskagency.ru

Федеральная служба безопасности заявила о пресечении деятельности московской ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка», созданного беглым политиком Вячеславом Мальцевым. Его активисты, как заявили в спецслужбе, намеревались спровоцировать массовые беспорядки в Москве – в частности, устроить поджоги административных зданий и организовать нападения на сотрудников полиции 4 и 5 ноября. При задержании у них были изъяты 15 бутылок «коктейля Молотова».

Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы 2 ноября, рассказали в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц проник в гостевую комнату редакции «Эха Москвы» и полоснул телеведущую по горлу ножом. Татьяну Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали.

Сбор медицинских данных / pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала проблему, связанную с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о сборе биоматериала россиян иностранцами. По ее словам, это проблема, которая характерна не только для России, но тем не менее требует вмешательства государства. По словам Поповой, существует необходимость «национального, как минимум, регулирования по действиям клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека».

Тверской суд Москвы зарегистрировал поданный оппозиционером Алексеем Навальным иск к президенту РФ Владимиру Путину с требованием признать незаконными его действия и бездействия, рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Она добавила, что решение о принятии иска суд вынесет в установленный законом срок.

Иск Навального к Путину принимала лично председатель Тверского районного суда печально знаменитая Солопова О.Н.. pic.twitter.com/BG9NpXHYM0 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 ноября 2017 г.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Игорь Пушкарев, занимавший пост мэра Владивостока и отправленный в «Матросскую тишину» в связи с обвинением в коррупции, подал в отставку прямо из СИЗО, сообщил и.о. мэра города Андрей Литвинов. «Заявление от Игоря Сергеевича о досрочной отставке поступило. Исполнением обязанностей главы города уже занимался я как его первый заместитель. А теперь в связи с отставкой будет запущена процедура по избранию нового главы горадминистрации», – заявил он.

Группа En+ – конгломерат алюминиевого и энергетического бизнеса российского миллиардера Олега Дерипаски – поставила рекорд по продаже своих акций в рамках IPO на Лондонской бирже за все время с момента введения санкций в отношении РФ (с 2014 года). С тех пор компания, кстати, и не выходила на первичное размещение. Теперь же в его рамках было продано 18,8% акций En+ по 14 долларов за депозитарную расписку на акцию.

Капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин подарил Владимиру Путину майку с автографами игроков команды

Хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения, которое должно объединить единомышленников и сторонников президента РФ Владимира Путина. Овечкин сообщил, что расхожее в США выражением Putin's Team ему очень понравилось, и он решил объединить под ним всех, кто поддерживает Путина. Хоккеист пока не назвал конкретные задачи или действия, которые будет осуществлять инициированное им движение.

Александр Овечкин создает движение Putin Team - чтобы показать "сильную и сплоченную Россию". Свежий @Sergey_Elkin - об инициативе хоккеиста pic.twitter.com/5OgMK5NA4N — DW (на русском) (@dw_russian) 3 ноября 2017 г.

Волки в шкурах Овечкина — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 3 ноября 2017 г.

Администрация президента США вчера вечером провела несколько минут в панике: любимый аккаунт Дональда Трампа в социальной сети Twitter внезапно исчез – создавалось впечатление, что он удален. «Такого аккаунта не существует», – появлялось сообщение на сайте при попытке открыть ленту главы государства.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2017 г.

Презерватив / pixabay.com

В российском Министерстве образования и науки возник скандал из-за онлайн-урока по профилактике распространения ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов к 1 декабря (Всемирному дню борьбы со СПИДом). Такие уроки проводятся по заказу Минобрнауки РФ с 2015 года. Причиной скандала стало упоминание использования презервативов. По данным издания, работавшая над проектом урока команда отказалась соблюдать рекомендации чиновников – в частности, «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем» и избегать таких слов как «презерватив».

презерватив-это очень странный предмет, вроде бы он есть, но слова такого нет — недруги за бугром (@Lndcalling) 3 ноября 2017 г.