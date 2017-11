Топ новостей 3 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России начались продажи iPhone X, ФСБ предотвратила серию экстремистских акций в День народного единства, суд в Москве зарегистрировал иск Алексея Навального к Владимиру Путину.

Смартфоны iPhone X с объемом памяти 256 Гб, завезенные для продажи во флагманский магазин re:Store на Тверской улице в Москве, закончились примерно за час, сообщил сотрудник торговой точки. По его словам, стоявшим в очереди покупателям были розданы браслеты с порядковыми номерами и указанием модели, которую они планировали приобрести. Такие браслеты для покупки моделей iPhone X с объемом памяти 256 Гб закончились к 09:00, хотя продажи стартовали всего часом ранее.

Федеральная служба безопасности заявила о пресечении деятельности московской ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка», созданного беглым политиком Вячеславом Мальцевым. Его активисты, как заявили в спецслужбе, намеревались спровоцировать массовые беспорядки в Москве – в частности, устроить поджоги административных зданий и организовать нападения на сотрудников полиции 4 и 5 ноября. При задержании у них были изъяты 15 бутылок «коктейля Молотова».

Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы 2 ноября, рассказали в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц проник в гостевую комнату редакции «Эха Москвы» и полоснул телеведущую по горлу ножом. Татьяну Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала проблему, связанную с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о сборе биоматериала россиян иностранцами. По ее словам, это проблема, которая характерна не только для России, но тем не менее требует вмешательства государства. По словам Поповой, существует необходимость «национального, как минимум, регулирования по действиям клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека».

Тверской суд Москвы зарегистрировал поданный оппозиционером Алексеем Навальным иск к президенту РФ Владимиру Путину с требованием признать незаконными его действия и бездействия, рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Она добавила, что решение о принятии иска суд вынесет в установленный законом срок.

Игорь Пушкарев, занимавший пост мэра Владивостока и отправленный в «Матросскую тишину» в связи с обвинением в коррупции, подал в отставку прямо из СИЗО, сообщил и.о. мэра города Андрей Литвинов. «Заявление от Игоря Сергеевича о досрочной отставке поступило. Исполнением обязанностей главы города уже занимался я как его первый заместитель. А теперь в связи с отставкой будет запущена процедура по избранию нового главы горадминистрации», – заявил он.

Группа En+ – конгломерат алюминиевого и энергетического бизнеса российского миллиардера Олега Дерипаски – поставила рекорд по продаже своих акций в рамках IPO на Лондонской бирже за все время с момента введения санкций в отношении РФ (с 2014 года). С тех пор компания, кстати, и не выходила на первичное размещение. Теперь же в его рамках было продано 18,8% акций En+ по 14 долларов за депозитарную расписку на акцию.

Хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения, которое должно объединить единомышленников и сторонников президента РФ Владимира Путина. Овечкин сообщил, что расхожее в США выражением Putin's Team ему очень понравилось, и он решил объединить под ним всех, кто поддерживает Путина. Хоккеист пока не назвал конкретные задачи или действия, которые будет осуществлять инициированное им движение.

Администрация президента США вчера вечером провела несколько минут в панике: любимый аккаунт Дональда Трампа в социальной сети Twitter внезапно исчез – создавалось впечатление, что он удален. «Такого аккаунта не существует», – появлялось сообщение на сайте при попытке открыть ленту главы государства.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.