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04 ноября 2017, 08:30
Владимир Мединский Вторая мировая война Польша
Павел Полян

Нашло дышло на дышло

Фрагмент плаката фильма "Побег из Собибора"
Фрагмент плаката фильма "Побег из Собибора"

Российский МИД нечасто вызывает на ковер послов иностранных держав. Вызов четырех послов сразу, да еще из-за памяти о Холокосте – неслыханный эксклюзив. Но именно это и произошло в начале августа: послов Польши, Нидерландов, Словакии и Израиля вызвали на Смоленскую площадь, чтобы озвучить им российское «фэ» относительно «собиборского» скандала.

Скандал же в том, что в июле России было отказано в соучастии в международном проекте обновления музея-мемориала "Собибор" (соответствующее приглашение у России имелось, но дано оно было предыдущим польским правительством; все остальные вызванные на ковер страны имели в проекте такой же статус приглашенных стран, как и Россия до отзыва у нее приглашения).

«Считаем решение Международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии», - заявила М. Захарова и призвала еврейские (sic!) и международные организации «дать публичную оценку сложившейся ситуации».

Напомню, что Собибор – это один из шести лагерей смерти, где от рук нацистов погибло около 250 000 европейских евреев, в том числе и советских. Отнюдь не самый большой по числу жертв, но единственный, где вспыхнуло и с серьезным успехом (в лес прорвались сотни человек, несколько десятков из них выжили!) прошло восстание обреченных. Одним из авторов плана и руководителей восстания был советский военнопленный Александр Печерский, ростовский еврей, попавший сюда из минского шталага.

Подвиг, совершенный им, настолько уникален и высок, что не-присуждение ему в свое время «Героя Советского Союза», – совершенно закономерное для того времени, сурового и к евреям, и к военнопленным, – сегодня смотрится уже не досадной оплошностью, а вопиющей несправедливостью, взыскующей о скорейшем исправлении (прецеденты посмертного присвоения имеются). Для принятия такого решения не нужны ни Израиль, ни Польша, но Россия его не приняла, причем демонстративно – после того, как об этом во время визита Путина – ее деликатно об этом попросили израильтяне. Не услышать было нельзя: значит, не захотели услышать.

Надо сказать, что до прихода Путина никому в московских правительствах – что советских, что российских – ни малейшего дела не было ни до миллионов жертв Холокоста, ни тем более до какого-то там Собибора или Печерского. Советский главпуровский посыл был такой: евреи, запомните и не рыпайтесь – это не вас фашисты убивали, а мирных советских граждан – и не еврейской, а разных национальностей! При Ельцине – спасибо большое – сняли табу, открыли архивы и дали возможность разбираться в том, как дело было. А при Путине положение изменилось: еврейский мандат на этноцид и жертвенность был признан и поддержан. Но, увы, не потому, что была воспринята и усвоена историческая правда о Холокосте, а в интересах постсоветской геополитики и геориторики: в борьбе с соседями-неонаци старые жертвы старых нацистов – это как бы напрашивающиеся союзники. Любо!

Не смолчал и Мединский: караул! Поляки - вандалы, они не только сносят памятники советским воинам, но и запрещают поставить памятник пленным красноармейцам 1920-1921 гг.

Мединский, к слову, в этом скандале фигура не случайная и не последняя. 27 января 2016 года – в Международный день памяти жертв Холокоста – он побывал в Собиборе и пообещал подарить будущему музею такой ценнейший артефакт как копия указа о награждении Печерского орденом Мужества, срочно выписанного Печерскому в порядке пиар-сопровождения этого визита Мединского в Собибор. Орден, конечно, не почетная грамота и не медаль «За спасение на водах», но и не Звезда Героя. Его вручили потомкам только весной, и трудно было найти для этого жеста фигуру более некошерную, чем Мединский – современное лицо «главпуризма».

На самом же деле весь этот «собиборский скандал» становится понятен только в качестве операции необъявленной российско-польской войны в области исторической памяти.

В случае с Польшей Мединский неожиданно оказался в совершенно тождественной себе самому среде – в среде точно такого же, какую Мединский культивирует в России. Со своим польским коллегой, министром культуры Петром Глинским, они два сапога пара и могут смотреться друг в друга, как в зеркало. И «рифмуются» они не только фонетически, но и ментально, как адепты и столпы мифопатриотизма.

Мединский гнобил у себя дома Музей кино и Институт культурного и природного наследия в Москве, а Глинский у себя – Музей Второй мировой войны в Гданьске. В этом музее, работа над созданием которого велась аж с 2007 года (автор идеи – тогдашний премьер-министр Польши Туск – был и историком, и выходцем из Гданьска), в экспозиции воплотилась идея сложного соотношение национального и наднационального, диалог польскоцентричного и панъевропейского подходов. При этом на этом воображаемом коромысле польское ведро и так перевешивало европейское.

Конечно, имея такую географию и такую историю, как у Польши, невозможно избежать соблазна и не сделать узенький зал-коридор, одну стенку которого украшают нарисованные знамена со свастиками, а другую – с серпами и молотами. Но, виктимизируя Польшу, авторы экспозиции не забывали и о польской вине и ответственности: показаны еврейские погромы и в Едвабно (при немцах, но без немцев), и в Кельце (после войны, и понятно, что без немцев).

Глинского же категорически не устраивали ни музейная концепция, ни музейная команда: ему подавай «польское» видение войны, то бишь одни польские страдания и лишь польский героизм. И в сентябре 2016 года он от слов перешел к делу и – следите за руками! – издал приказ о слиянии, начиная с 1 февраля 2017 года, музея Второй мировой войны практически готового к своему открытию, с другим – Музеем форта Вестерплатте – того самого, по которому бил прямой наводкой «Шлезвиг-Гольштейн», чем и манифестировал начало войны. Музея Вестерплатте, правда, и в помине не было, был только его директор, назначенный сходу директором и этого нового целого. Но Польша не Россия, и у партии Качиньских на выборах не 86, а лишь 38 %, суды и пресса не суверенные. Так что разгорелся нешуточный батл между Глинским и Махцевичем (директором-основателем музея). Приказ Глинского несколько раз оспаривался (и не без временного успеха) в судах, все историки мира писали гневные статьи в лучших газетах своих стран! Но… Глинский в конце концов продавил свое решение, и вся команда, создававшая музей, была или уволена, или ушла в отставку. Музей к этому времени уже открылся – со старой, опальной, экспозицией (новой попросту нет), и за считанные месяцы его посетило уже более 200 тысяч человек.

И это война исторической памяти, но не столько с Россией, сколько с Европой. Требование же новой компенсации от Германии – за зверства национал-социализма, а заодно уж и от России – за зверства коммунизма – это арьергардные пиар-войнушки с главными соседями.

Однако, признаем, что война была не односторонней. Сколько же СССР и Россия разводили, унижали и мурыжили Польшу с Катынью! От попытки легитимизации лжи в Нюрнберге в 1946-м – к отчаянной борьбе против выплеска правды в 1990-м (честь и хвала Наталье Лебедевой!) и выморочных после извинений – через губу, но извинений – Ельцина и засекречиванию Генпрокуратурой последних деталей в 2004-м – к жалким приватным потугам неистовых отрицателей, без устали смакующих немецкие расстрельные пули и бечевки и регулярно «открывающих» пресловутые вяземские трудовые лагеря для поляков. Войну эту СССР вчистую проиграл, и теперь эпицентр вранья сместился в другое. Тот же Мединский – в интервью «Комсомольской правде» в 2014 году - обронил1: «Мы, в общем, по катынскому делу не отнекивались. По Катыни много было и есть споров о точном числе погибших польских офицеров. Но в любом случае - даже один-единственный военнопленный, расстрелянный без суда и следствия, - это военное преступление. Мы это признаем. И факт налицо: в Катыни стоит величественный мемориал польским воинам». 

«Не отнекивались»?

А зачем тогда сосенки молодые надо рвами сажали? Зачем, освободив Смоленск в конце сентября, наводнили город и окрестности Козьих Гор следаками, заточенными на отказы от своих показаний тех, кто весной того же года свидетельствовал немцам, или на фальсификацию новых свидетельств и артефактов, включая фейковые записи в так называемом «блокноте Меньшагина»? Ведь около ста «свидетелей» обработали – после чего переплели в два тома и, вместе с инструкциями и черепами расстрелянных, передали «операции прикрытия» - липовой комиссии Бурденко! И зачем тогда бывшего вице-бургомистра Базилевского инструктировали, что ему говорить в Катыни 22 января 1944 года, на пресс-конференции для иностранных журналистов, и что в Нюрнберге 1 июля 1946 года? А ведь 10 лет было минимальным наказанием для коллаборанта его ранга, – и только к этому профессору астрономии у следствия и упрека не возникло, благодаря чему он перелетел в Новосибирск и с чистым «Листком по учету кадров» плавно там приземлился в новое профессорское кресло – как же так? И почему его непосредственный начальник, пропавший якобы без вести бургомистр Меньшагин, получил – и отсидел – 25 лет на Лубянке и во Владимирском изоляторе, из них 19 в одиночке, в том числе 3 года не под своим именем, а под номером 29? И почему 1-2 июля 1946 года в Нюрнберге и потом еще почти 45 лет мы, действительно, «не отнекивались», а просто без устали и смысла тупо и упрямо повторяли эту ложь? И зачем засекретили в 2004 году личные дела жертв? Ведь это чьи-то отцы и деды! Накось-выкуси?

Тогда не надо удивляться нежеланию иметь дело с российским официозом и только с ним в исторических проектах, как и встречному остракизму со стороны спарринг-партнеров по этой дурацкой войне: у них тоже есть свои МИДы для своих демаршей, они тоже найдут, за что укусить.

Кстати, о выгоде, точнее, об интересе. Вот сторговались же в Нюрнберге под столом – не поминать всуе ни Мюнхенский пакт, ни пакт Молотова-Риббентропа: и не поминали!

Торгуемся дальше. Не хотите пленным красноармейцам 1920 года на Раковицком кладбище в Кракове – тогда перебьетесь без мемориала Леха Качиньского в Катыни. Мы же своих (крокодиловая слеза скатывается тут с бритых щек) не бросаем, и устроим об этих пленных выставку и именно в Катыни!2

Мединскому, кстати, принадлежит отменное изобретение - дышло истории. Не то история, что было, а то, что могло бы быть, но что нужно или выгодно родине. А что ей выгодно или нужно – это по-главпуровски понимает и старательно озвучивает сам Мединский (или – его устами – президент). Все это до боли напоминает одну недавнюю историю с подменой фактической, но неправильной мочи в баночках на правильную, на ту что надо.

P.S.

Но есть у этого еще один существенный аспект – не российско-польский, а паневропейский. Те, кому еще недавно мерещился – или все еще мерещится – левый поворот, оказались неважными пророками. Благодаря кризису с беженцами в 2015 году и бравым попыткам разрешить его легко и красиво (фрау Меркель: «Wirschaffendas!» - «Мы это сдюжим!»), сообща и дружно, в рамках леволиберальной утопии о все-преодолевающих и всем-прививаемых ценностях рынка и демократии, стало понятно, сколько немеряной лжи и пустоты при этом необходимо произносить. Победы центристов в Голландии и Франции, а вскорости и в Германии – это победы и поражения одновременно. Во всех европейских странах и левые, и победители-центристы уменьшили свои квоты, и один только «правый сектор» на марше и на подъеме, чаще всего крутом!

А в двух странах Европы правый поворот уже произошел - в Венгрии Орбана и Польше Качиньских. Их долго воспринимали как недоразумение, как enfantterrible Евросоюза, явно недопонимая, что это просто первые гости из общего будущего. А история с гнобимыми Музеем Второй мировой войны в Гданьске или с соросовским Европейским университетом в Будапеште –наглядная презентация того, как правеющая Европа будет обходиться с культурой.

Да точно так же, как Мединский обходится с российской культурой сейчас – вводит монополию на финансирование, берет ее на короткий денежный поводок, сортирует и селектирует, запрещает негодные спектакли и институции, вешает на уши лапшу про культурный бренд «Калашникофф», канонизирует и глорифицирует ложь, выдавая ее за сакральную основу мифологии и идеологическую скрепу родины.

Времена меняются. И, если раньше о России можно было говорить как о стране вечно догоняющей модернизации, то нынче те, кого она догоняла, сами попятились раком, – туда, где вечноулыбчивые Мединский и Мутко со всеми своими панфиловцами и моченосцами с терпеливым глумлением их на завалинке ждут.

Примечания 

1 В сети: https://www.kp.ru/daily/26305.5/3183560/»

2 В сети: http://memorial-katyn.ru/ru/novosti/134-2017-04-11.html.

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