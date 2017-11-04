Карьера американского актера Кевина Спейси грозит разрушиться как карточный домик из-за сексуального скандала. Так, артист уже лишился одной из главных своих ролей — политика Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик», который, к слову, еще не закончен. Об этом заявили в компании, которая занимается производством многосерийного фильма.

«Netflix не будет участвовать в дальнейшем производстве "Карточного домика" с участием Кевина Спейси. Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма "Гор", в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер», — говорится в заявлении компании, которое публикует издание Variety.

Сообщается, что сюжет популярного сериала, вероятно, будет теперь развиваться вокруг другого персонажа — жены Фрэнка Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт. Правда, в Netflix признаются, что пока не знают, на каких условиях будет разорван контракт со Спейси — этим вопросом занимаются юристы.

Реакция, вероятно, связана с заявлениями восьми человек, которые принимали участие в съемках сериала. Как сообщал телеканал CNN, все они пожаловались журналистам на домогательства со стороны Спейси. Тот, по их словам, отпускал непристойности в адрес этих восьмерых людей, а также прикасался к ним без их разрешения.

«Все восемь человек, которые пожелали остаться анонимными, описывали поведение Спейси как "хищника"», — сообщает сайт телеканала.

От Спейси отказываются не только продюсеры и режиссеры, но и коллеги. В конце недели стало известно о том, что Creative Artists Agency — агентство по работе с талантами — объявило актера персоной нон грата. Об этом сообщает издание Deadline. Кроме того, от него ушла и пресс-секретарь Стейси Вульф.

«Эта работа отнимает у меня все время, которое нужно мне на восстановление», — приводит ее слова Deadline.

Ранее сообщалось, что актеру должны были вручить «Эмми» в ноябре, однако Международная телеакадемия пересмотрела свое решение.

«Международная телеакадемия объявила сегодня, что в свете последних событий она не будет отмечать Кевина Спейси премией "Эмми" 2017 года», — говорится в заявлении, которое публикует Sky News.

До этого Reuters распространил сообщение банка ING — Спейси должен был выступать на мероприятии кредитного учреждения из Нидерландов, однако представители банка отозвали предложение из-за обвинений Спейси в харрасменте.

Тем временем полиция Лондона начала расследование в отношении Спейси, которого теперь подозревают и в нападении. Речь идет о происшествии 2008 года в районе Ламберт. Там расположен театр Old Vic, где Спейси был худруком с 2013 по 2015 год.

По данным таблоида The Sun, расследование ведется по заявлению актера, который повергался домогательствам со стороны Спейси. Голливудская звезда якобы обещала содействовать ему в карьере — разговор состоялся в квартире начинающего артиста, где оба курили марихуану, а после уснули, и в какой-то момент молодой человек — заявителю тогда было 23 — проснулся от того, что Спейси пытался заняться с ним сексом.

«Спейси сказал мне: "Никому не говори об этом"», — цитирует актера The Sun.

Напомним, что первой в череде обвинений в адрес главного героя «Карточного домика» стала публикация BuzzFeed, в которой актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался его, когда ему было всего 14 лет.

Вскоре после этого герой «Красоты по-американски» и «Подозрительных лиц» совершил каминг-аут. Он признался, что он гей, а также принес извинения Рэппу. Однако это не помогло.

Кроме Спейси в домогательствах сейчас обвиняют и других звезд киноиндустрии — актера Дастина Хоффмана, продюсера Харви Вайнштейна, а также политиков — британский министр обороны Майкл Фэллон ушел в отставку после того, как его обвинили в домогательстве по отношению к журналистке, этот эпизод случился 15 лет назад.

Кроме того, в сексуальных домогательствах обвиняют депутата парламента Великобритании Келвина Хопкинса — 76-летний политик слал снимки непристойного содержания некой девушке.