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04 ноября 2017, 19:35
археология история Перу физическая антропология
Максим Руссо

Женщина из Асперо

Лицевая реконструкция женщины из Асперо
Лицевая реконструкция женщины из Асперо
Cicero Moraes

В апреле 2016 года в Перу археологи нашли погребение знатной женщины в древнем поселении Асперо. Теперь министерство культуры Перу опубликовало реконструкцию облика этой женщины по костям черепа. Правда, к тому, как была сделана эта реконструкция, нельзя не высказать нареканий.

Асперо, как и находившийся неподалеку древний город Караль были центрами цивилизации Норте-Чико (Караль-Супе), существовавшей на побережье с XXX по XVIII век до нашей эры. Эта необычная культура была современницей цивилизаций Египта и Междуречья, но в отличие от них совершенно не знала керамики. Археологам попадались лишь остатки деревянных сосудов. Зато представители этой культуры достигли значительных успехов в архитектуре, сооружая пирамиды, террасы, платформы, мощеные округлые площади. В ходе раскопок найдено немало остатков хлопковых тканей. Также для этой культуры были характерны флейты из птичьих костей. Ученые продолжают спорить, что составляло основу экономики Асперо и других поселений того времени: рыболовство и сбор морепродуктов при отливе (нашли много рыболовных крючков и сетей, чешуйки рыб, панцири крабов, раковины) или же сельское хозяйство (в ряде мест есть признаки древних ирригационных сооружений, а также семена кукурузы, перца, фасоли, авокадо, лукумы и некоторых других растений).

Экспедиция под руководством Рут Шейди (Ruth Shady) нашла погребение женщины на одной из двух основных построек в Асперо – Уака-де-лос-Идолос (Huaca de los Idolos). Оно представляло собой пирамидальную постройку из ряда террас, соединенных лестницами, а внизу под располагалась овальная площадь, сооруженная несколько ниже уровня земли. Название Уака-де-лос-Идолос дал строению в 1970-е годы археолог Роберт Фельдман, который нашел там двенадцать человеческих фигурок из белой глины (необожженных, напомним, что обжигать керамические изделия представители культуры Норте-Чико не умели).

 

Реконструкция комплекса строений в Асперо

Захоронение было сделано около 4500 лет назад. Женщина лежала в позе эмбриона. Ее голова и тело было обернуты хлопковыми покрывалами, а поверх их тело было завернуто в тростниковую циновку, которая была скреплена веревками. Под циновкой в полу было сделано углубление, где размещались деревянные сосуды с погребальными приношениями, в том числе с остатками мате, клубнями и семенами. Сосуды были закопаны в золу и глину.

 

Реконструкция захоронения

На плечах женщины археологи нашли четыре костяные булавки с головками в виде животных. На двух из них были вырезаны длиннохвостые птицы, глазами их служили кусочки кремнистого малахита. Две остальные изображали обезьян-ревунов. На языке кечуа такие булавки называются «тупу», они служат для скрепления краев одежды аналогично пуговицам. Под головой женщины лежало ожерелье из 460 белых раковин, в центре которого был кулон из фрагмента крупной раковины моллюска из рода Spondylus. Все это свидетельствует о высоком положении покойной.

 

Костяные булавки «тупу»

Женщина была по современным меркам низкорослой, чуть выше 1,5 метра, возрастом от 40 до 50 лет. Специалисты по физической антропологии установили, что она была правшой. Особенно интересно, что, хотя захоронение говорит нам, что женщина принадлежала к элите тогдашнего общества, кости ее сохранили следы тяжелой работы, которой она занималась в течение всей жизни. Это могло быть сельское хозяйство или рыболовство. Незадолго до смерти она перенесла три перелома костей. В младенчестве ее череп был подвергнут преднамеренной деформации. К затылочной и теменной костям были привязаны специальные дощечки, которые сдавливали череп, придавая ему специфическую форму, соответствовавшую, видимо, представлениям тогдашнего общества об идеале красоты. Когда кости ребенка затвердели, форма головы сохранилась на всю жизнь. Подобный обычай был распространен у индейцев Центральной и Южной Америки и в историческое время.

Бразильский специалист по компьютерной графике Цицерон Мораэс (Cicero Moraes) занялся восстановлением внешнего облика женщины. Его задача осложнялась отсутствием некоторых фрагментов черепа, заполнить которые он смог при помощи компьютерного моделирования и сопоставления с черепом современной перуанской женщины сходного возраста и генетического происхождения. При этом Мораэс по, признаюсь, неясным для меня причинам решил изменить форму подбородка женщины с квадратного на более округлый. Квадратный подбородок показался ему, как он выразился слишком мужским, поэтому он решил сделать портрет более женственным. Также Мораэс не учел в своей реконструкции деформацию теменной и затылочной костей.

 

Сравнение черепа современной женщины (слева) с черепом из Асперо

 

Итог работы Мораэса, опубликованный министерством культуры Перу

Непонятно, почему это было сделано, если работа претендует на статус научной реконструкции облика. Зачем надо использовать сложные формулы и специальные программы для расчета толщины мягких тканей, если автор считает допустимым менять по своей воле форму самих костей? Да и применять современные критерии красоты и женственности к представителям древней культуры бессмысленно. Женщина из Асперо не стеснялась формы своей головы, напротив, она наверняка считала ее самой подходящей. Возможно, деформация черепа была даже знаком статуса в обществе той поры.

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