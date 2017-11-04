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04 ноября 2017, 11:04
история России революция Россия
Василий Измайлов

10 дней, которые потрясли мир: к юбилею революции 1917 года. Василий Измайлов

К.С. Петров-Водкин. "Фантазия". 1925
К.С. Петров-Водкин. "Фантазия". 1925
ГРМ

7 ноября (25 октября по старому стилю) исполняется сто лет российской революции, которая получила название Октябрьской. Временное правительство, управлявшее страной после Февральской революции, было свергнуто и власть перешла к большевикам, провозгласившим ликвидацию капитализма и начало перехода к социализму.

Поговорить о своем восприятии октября 1917 года и важнейших его последствий согласился аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов. По его мнению, разговор о событиях 1917 года и смежных с ними отвечает на все вопросы, задаваемые коллегами-политологами себе и обществу.

«Главное впечатление от процесса обдумывания вопросов, которые задала редакция «Полит.ру», такое: насколько это удивительно неактульно! Так не было, наверное, никогда – ни пять лет назад, ни десять, ни пятнадцать. И, наверно, именно это называют «историческим процессом» и «духом времени». А разговор о событиях 1917 года и смежных с ними – возможно (или так, по крайней мере, для меня) – это самый главный разговор, который отвечает на все вопросы, так часто задаваемые коллегами-политологами себе и обществу.

Если говорить о каких-то извлеченных уроках, то это будет или много мелких ответов, или один крупный. Крупный ответ очень простой и печальный – что все было напрасно. Была напрасна петровская революция, была напрасна екатериненская экспансия. Были напрасны образовательные проекты 19 века, была напрасна та выдающаяся геополитическая роль, которую приобрела Россия. И последнее в этом ряду – были напрасны все те реки крови, которые были пролиты в ХХ веке.

Неправильно и не хочется говорить только о крови, и, возможно, это – последнее, о чем хочется говорить.

Удивительно то, насколько все произошло именно так, как все должно было произойти, исходя из добросовестного анализа. В этой связи приходит на ум любимый документ великого русского писателя Марка Алданова – записка министра Дурново. Если не ошибаюсь, в 1914 году министр Дурново, будучи убежденным германофилом и противником вступления России в войну, разложил по полочкам, что будет в том случае, если Россия выступит на стороне Англии и Франции: предсказал распад Германской империи, предсказал распад Российской империи. В общем, показал себя как аналитик с самой лучшей стороны.

То же самое и здесь: когда первые ранние марксисты начали разочаровываться в марксизме и просто переходить в какой-то иной социально-философский дискурс, они довольно убедительно рассказывали образованному сословию, что будет в том случае, если. Ну, вот так оно и вышло.

Получилось то, что получилось. И, в конце концов, возможно, самым главным итогом того, что произошло, стало наше нынешнее состояние. В нем есть свои положительные стороны – например, оно не катастрофическое, как было сто лет назад, как было, на мой взгляд, и пятьдесят лет назад; как было в некоторые эпохи и царского, и советского времени. Но оно в известном смысле ровно такое же, как в 1913 году (не будем брать войну).

Чего не хватает России? России не хватает капитала, и это ключевая история. Чего еще не хватает России? России не хватает квалифицированных рабочих рук – для того, чтобы создавать высокотехнологичную продукцию. И, как следствие, России не хватает самой высокотехнологичной продукции. Чего еще ей не хватает? России не хватает адекватного своим силам внимания к ее внутренней жизни и влиянию, позиционированию в мире. И, конечно, России не хватает внутреннего развития, которое является следствием (и, возможно, функцией) того, что было перечислено выше.

К этому можно относиться как угодно. Можно – как эпигоны французской христианизированной мысли конца XVIII – начала XIX века вроде Чаадаева. Который считал, что России призвана дать миру какой-то урок. Вот мы все смеялись над Чаадаевым, а ведь в известном смысле так оно и вышло.

Можно говорить о том, что речь идет о некоторых циклических законах развития технологических цивилизаций; можно еще о многом говорить. Но мне, как русскому человеку и русскому патриоту (пусть это слово прозвучит в своем правильном и нормальном значении), больно и тяжело видеть свою родину находящейся там, где она находится.

Хочется думать о том, что все мы – и наша земля, и наша власть, и наше общество, и наши друзья и близкие – заслуживаем лучшей участи. Но так ли это, сложно сказать. Возможно, все еще впереди. А возможно, нашли предки проиграли свою главную игру в 1917 году, когда нужно было не думать о том, кто победит и как оно все сложится потом, и не злорадствовать неуспехам действительно слабой власти, а предпринять те практические действия, которые единственно следовало предпринять.

Но как история развивалась бы в этом случае, нам, увы, узнать уже не удастся», – сказал Василий Измайлов.

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