Главреду из Калининграда вручили взятку

В среду 1 ноября в Калининграде был задержан депутат областной Думы, учредитель и главный редактор издания «Новые колеса» Игорь Рудников. Местное подразделение ВГТРК тогда же сообщило, что для задержания Рудникова проводилась спецоперация.

У него были изъяты меченые купюры — «десятки тысяч долларов». Издание опубликовало снимок стодолларовых банкнот, разложенных веером на столе, как в свое время при задержании Никиты Белых.

«Рудников незаконно получил крупную сумму денег от гражданина. Эти деньги он потребовал за то, чтобы в газете "Новые колеса" больше не распространялись ложные и порочащие человека сведения. Заявитель был вынужден обратиться в правоохранительные органы», — рассказал источник ВГТРК.

Недавно избранный губернатор региона Антон Алиханов на следующий день заявил, что дело ведут московские следователи, оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

«Я сумел ознакомиться с частью материалов. Материалов объективного контроля очень много. И мне, к сожалению, сейчас тяжело выступать каким-то арбитром. <…> Могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел», — цитирует его «Новый Калининград».

Тогда же помощник Игоря Рудникова Юрий Грозмани сообщил, что при задержании Рудникова избили.

«Он получил четыре удара в затылочную часть, он просил его не бить, потому что у него была травма головы и это приведет к ужасным последствиям. Ему вывихнули руку. Ориентировочно у него сломано правое ребро, на руках кровоподтеки», — сообщил Грозмани.

Сегодня на заседании суда, в ходе которого Рудникова отправили под арест до 1 января 2018 года, на его левой руке действительно был гипс.

По версии обвинения, Рудников якобы вымогал у руководителя калининградского управления СК Виктора Леденева 50 тысяч долларов, чтобы не печатать порочащую его информацию.

Вместе с журналистом был задержан и бывший заместитель полпреда президента по СЗФО Александр Дацышин. Он частично признал вину и был отпущен под домашний арест.

Согласно показаниям Дацышина, он выступал посредником при передаче взятки — якобы передавал Леденеву «незаконные требования Рудникова».

По словам Юрия Грозмани, Леденев пообещал Рудникову передать материалы по делу о покушении на журналиста в марте 2016 года. В пакете вместо материалов оказался конверт с мечеными деньгами.

«Генерал Леденев пообещал вчера Игорю Петровичу передать все материалы дела, связанные с заказчиком преступления, покушения на него. И материалами на тех лиц, которые препятствуют следствию. Вместо материалов дела был подключен ОМОН. Насколько я слышал, конверт с деньгами находился в том пакете, где должно быть дело», — заявил помощник.

При этом «Новые колеса» Рудникова уже публиковали материалы о Леденеве. В одном из материалов говорилось, что в собственности у главы местного СК находится особняк за 80 млн рублей, «без учета отделки, мебели и прочей обстановки». При этом бизнесом следователь и его жена не занимаются, и их задекларированный доход гораздо скромнее.

В марте на Рудникова напали — его ударили ножом в бок и в ногу на выходе из кафе. Виновным в нападении Центральный райсуд Калининграда признал бывшего милиционера Алексея Каширина из Санкт-Петербурга — его приговорили к полутора годам колонии-поселения.

Заказчиком преступления Рудников называл главу администрации Светлогорского района Александра Ковальского, проходившего по делу свидетелем.

В октябре Ковальский ушел с должности по просьбе губернатора — мэр рассказывал, что на него было совершено покушение и даже продемонстрировал ушибы, однако вскоре выяснилось, что он просто напоролся на что-то под воздействием алкоголя.