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04 ноября 2017, 15:56
Владимир Путин День народного единства регионы русские националисты
Елена Сычева

Маршем к единству

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
фото: пресс-служба Кремля

До 1996 года в России ноябрьские праздники были посвящены годовщине Великой Октябрьской революции. Ее отмечали 7 ноября. Затем почти десять лет — до 2005 года — в ноябре не было государственных праздников, пока депутаты Госдумы РФ не внесли поправки в Трудовой кодекс и не сделали 4 ноября Днем народного единства.

Впрочем, по данным «Левада-центра» большая часть россиян все еще не прониклась подвигом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. По данным социологов, праздновать 4 ноября будут только 18% россиян. Еще 15% жителей страны будут отмечать годовщину революции, а большая часть опрошенных — 57% — вообще не будут ничего праздновать.

«Массовое принятие праздника на уровне повседневных практик еще не устоялось. Россияне пока не готовы отмечать его, создавать какие-то праздничные семейные ритуалы в его честь. Чтобы праздник рассматривался не просто как очередной выходной, а как значимая национальная дата и повод для гордости, требуется понимание населением его основ — того, что он символизирует. Необходимо принятие этих ценностей на уровне общественного мнения», — заявила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия. 

Данные ВЦИОМ, которые публикует «Коммерсантъ», похожи. По данным опроса, 48% россиян воспринимают 4 ноября как дополнительный выходной. Причем доля равнодушных ко Дню народного единства в больших городах еще больше. В Москве и Санкт-Петербурге 60% жителей считают 4 ноября лишь еще одним нерабочим днем.

Тем не менее, в городах России проходят массовые мероприятия — шествия, демонстрации, концерты, посвященные празднику. Так, во Владивостоке прошел митинг у памятника Тихоокеанскому флоту. По данным местных СМИ, на мероприятие собрались несколько тысяч человек. 

«В митинге приняли участие чиновники администрации города и края, студенты, активисты общественных движений, политических парктий и диаспор», — сообщает «Приморская газета». 

В центре Томска прошел концерт, посвященный культурам разных народностей. 

«Гости праздника познакомятся с русскими, казачьими, мордовскими, украинскими, удмуртскими, татарскими, немецкими, эстонскими, узбекскими и белорусскими подворьями», — сообщал портал «РИА Томск».

В Благовещенске в честь Дня народного единства прошел танцевальный флешмоб, в котором принимали участие студенты и пожилые люди. 

«В масштабном народном флешмобе поучаствовали примерно сто человек, причем разных национальностей. Кульминацией праздника стал большой хоровод, который с удовольствием водили участники», — пишет «Амурская правда». 

В Екатеринбурге прошли шествия в центре города — к ним присоединились партии «Единая Россия» и ЛДПР, а вот «Справедливая Россия» решила в этом году не идти на мероприятия в честь 4 ноября по неназванным причинам. 

Кроме того «традиционно проигнорировали День народного единства коммунисты, которые готовятся к шествию в честь 100-летия Октябрьской революции», — пишет «Новый День».

Агентство также уточняет, что центр Екатеринбурга был перекрыт из-за крестного хода, организованного параллельно с основным шествием, в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. 

В Перми на День народного единства пригласили удмуртский коллектив «Бурановские бабушки», которые выступал от России на «Евровидении» несколько лет назад. 

«Праздник достаточно новый, но за то время, которое страна отмечает его, он стал популярным. Это день единения тех национальностей, конфессий, которые исторически живут на территории нашей большой страны. Для нашего города это тоже очень актуально, поскольку более 120 народов живут на его территории, кроме того, город многоконфессиональный. Живем дружно, будем и дальше так дружно жить», — приводит слова главы Перми Дмитрия Самойлова портал «Глас народа». 

Одним из самых массовых среди мероприятий, проходивших в областных центрах, стал митинг в Тамбове. Там, по оценкам местных СМИ, на площадь Музыки вышли 17 тысяч человек. 

«Сегодняшний праздник хоть и молодой, но уже стал одним из символов возрождения России после разрухи 90-х годов, символов возврата к традициям», — цитирует губернатора Александра Никитина портал «Онлайн Тамбов». 

В Москве, по данным ТАСС, праздничные мероприятия проходят на четырех площадках в центре города и в парках. Кульминацией должен стать концерт в Лужниках. Ранее жители столицы жаловались на то, что людей принуждают идти на него. 

«Трое мне пожаловались — старшая по дому, советник управы и учительница. Сказал, что мой совет — не ходить. Ходить куда-то по принуждению стыдно. А без принуждения они и двух человек, видимо, не собирают», — писал в фейсбуке член рабочей группы Госдумы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации Кирилл Шулика.

По традиции президент Владимир Путин в этот день возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии, как сообщает пресс-служба Кремля, приняли участие патриарх Кирилл и главы других религиозных конфессий, а также представители молодежных организаций.

После церемонии Путин кратко побеседовал с религиозными деятелями и молодежью. 

Кроме того, 4 ноября в городах России маршировали националисты. Например, в Новосибирске прошло сразу две колонны «Русского марша». В обеих было примерно по 150 человек. Хотя организаторы обеих заявляли большее число участников. 

«Просто наступила некая политическая апатия, после 2011 года, когда были массовые протесты, воодушевление, что нас много, мы можем выходить, наступил период реакции. Власть подзакрутила гайки. Некоторых националистов посадили, кто-то под статьей ходит. Народ как-то поутих. Уныние наступило, поэтому так численность уменьшилась», — пояснил порталу Sibnet Info один из организаторов марша Андрей Афанасьев. 

Малочисленным вышел и марш в Екатеринбурге — националистов, которые обычно устраивали шествия в центре Уралмаша, в этом году отправили на самую окраину этого района. 

«По подсчетам организаторов сегодня, в день народного единства, на «Русский марш» вышли порядка 100 человек. Журналист 66 и вовсе насчитал 97 человек, хотя изначально на мероприятии было заявлено 500 участников. Сопровождали их, по подсчетам корреспондента 66, семь машин полиции, включая три КамАЗа ОМОНа и два «пазика», — сообщает портал 66.ru

Антирекорд по численности побил Псков — там на митинг националистов пришли пять человек. 

«Участники мероприятия стоят с плакатами на площадке возле кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Они растянули баннер «За права и свободы русского народа», а также использую символику с митинга «Он вам не Димон», — сообщает сайт «Псковская губерния». 

Наконец, в Москве сегодня были запланированы сразу два «Русских марша»: на улице Перерва в районе Люблино и возле станции метро «Октябрьское поле». Причем обе, по данным «Дождя», были согласованы мэрией столицы.  Тем не менее, в Люблино были задержаны несколько человек из числа организации «Черный блок». Предположительно, число задержанных около 10. На этой площадке марш фактически не состоялся — сотрудники полиции не пропустили организаторов с баннерами, на которых были размещены незадекларированные ранее лозунги. 

«Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников «Русского марша» после того, как группа молодых людей в масках стали выкрикивать лозунги в мегафон. Между тем, некоторые участники начали шествие, несмотря на призывы организаторов. Часть участников была отсечена полицией, однако те, кто успел выстроиться в колонну, пошли по улице Перерва», — уточняет «Интерфакс».

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