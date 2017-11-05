Эхо революции

Сегодня в обед СМИ начали сообщать о том, что в центре Москвы - на Манежной площади и Тверском бульваре - полиция задерживает граждан, вышедших на несанкционированные акции протеста. Подобные акции пришлось пресекать и в других городах России.

По последним данным, к настоящему моменту в Москве задержаны 296 человека. Столичный главк МВД подтверждет задержание 263 человек. Все задержанные доставлены в разные отделения полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях. Как отмечает источник ТАСС в правоохранительных органах, у некоторых из задержанных изъяли холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления коктейлей Молотова.

По информации Дождя, в числе тех, кого задержали, оказались как минимум двое несовершеннолетних. Их задержали на Пушкинской площади.

В центре Москвы полиция организовала проверку сумок и документов у прохожих. Сообщалось также, что был закрыт вход на станцию «Охотный ряд».

В ходе несостоявшейся революции на Манежной сегодня задержали порядка 250 человек pic.twitter.com/YX17aDRpT6 — Roman Vdovichenko (@Vdovichenko1990) 5 ноября 2017 г.

Массовые задержания прошли в Петербурге. Здесь в автозаке оказался корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов.

На Манежной идут точечные задержания: людей берут и молча ведут в полицейские автобусы pic.twitter.com/FpKRCHDEjq — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.

Полиция задерживала активистов в Саратове, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Перми и других городах. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержаны более 330 человек.

Как заявил источник ТАСС в правоохранительных органах, большинство из задержанных в столице оказались сторонниками националистических организаций, и именно у них изъяли оружие. «Это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка», — отметил он.

Интересно, что в числе задержанных оказались те, кто даже не планировал участвовать в акции. В автозаки угодили 22 человека, вышедших после чтений Адама Смита. «Медиазона» сообщила о десяти задержанных в Петербурге.

Задержанные на Манежной в ОВД Басманного района pic.twitter.com/MspTKjFPUf — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.

В Москве на Тверской улице после чтений Адама Смита задержали активистов движения «Весна» из Петербурга, а также видеоблогера Михаила Светова и Михаила Пожарского, сообщает «Протестная Москва». Как рассказала координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская, в автозаке было 22 человека.

Меня задержали на тверской. Я в автозаке и ещё куча людей с чтений Адама Смита. — Mikhail Svetov (@msvetov) 5 ноября 2017 г.

Стоит отметить, что ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября 2017 года состоится революция. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку.

Ранее, 3 ноября, ФСБ сообщила, что участники движения Мальцева «Артподготовка» (запрещено в РФ) планировали поджечь административные здания в Москве 4 и 5 ноября. За неделю до этого деятельность движения в России была запрещена Красноярским краевым судом. Сам Мальцев покинул страну в июле. В настоящее время все предполагаемые участники ячейки задержаны. Против них может быть возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Кроме того, начиная с утра 4 ноября в Москве и Московской области проводились обыски по более чем 20 адресам, связанным с задержанными участниками «Артподготовки». Были изъяты электронные носители, экстремистская литература и одежда с националистической символикой.

Мальцев отреагировал на обыски, назвав «грязной провокацией» задержание своих сторонников, и подчеркнул, что они не планировали нападений на полицию или поджогов 5 ноября.