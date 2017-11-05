Вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила в той части, которая регламентирует провоз ручной клади и багажа. Пассажирам придется подстраиваться под новые требования. Приказ Министерства транспорта России опубликован на официальном портале правовой информации.

Главное изменение, о котором говорится в документе, касается тех авиапассажиров, которые не любят сдавать вещи в багаж, предпочитая небольшие чемоданы, которые можно проносить с собой в салон самолета. Если раньше минимальный вес ручной клади был 10 кг, то теперь его урезали до 5 килограммов. Впрочем, это касается только пассажиров, путешествующих по невозвратным билетам. К тому же авиакомпании могут воспользоваться правом и увеличить вес — «в качестве конкурентного преимущества».

Впрочем, есть список вещей, которые можно взять на борт, не взвешивая их. Это рюкзак, сумка или портфель, но только габаритные (параметры устанавливает перевозчик); букет цветов; верхняя одежда или костюм в портпледе; детское питание, но только для того, чтобы покормить ребенка в полете, а также устройство для переноса младенца. Нет ограничений на провоз лекарств и «специальных диетических потребностей». Кроме того, проносить с собой можно костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску. По-прежнему можно брать в полет товары, купленные в магазинах duty-free, но только запечатанные в пластиковые пакеты. При этом раньше перечень товаров был шире — в него входили ноутбуки, видеокамеры, книги и зонты.

Второй важный для пассажиров момент — изменяются и нормы провоза багажа. В том числе для тех, кто путешествует по возвратным билетам. Теперь минимальный вес багажа, за который не придется платить, — 10 кг, а максимальный — 30 кг. Устанавливать вес каждая авиакомпания тоже будет самостоятельно.

Всего приказ Минтранса вводит три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (самый дешевый); невозвратный с нормой багажа — не менее 10 килограммов на пассажира; возвратный с багажом. Эксперты считают, что изменения были нужны, чтобы дать возможность работать лоукостерам, в частности, «Победе».

«Безбагажные тарифы уже знакомы российским пассажирам, поскольку используются иностранными перевозчиками, в том числе летающими из Москвы в Европу. Но для отечественных авиакомпаний до сих пор условия самых дешевых тарифов, которые начали массово внедряться перевозчиками в конце 2015 года, противоречили закону в части провоза багажа. Авиакомпании, использующие эти тарифы, сталкивались с претензиями пассажиров и регуляторов, поддерживаемых судами. В частности, очень много вопросов вызывали тарифы лоукостера "Победа"», — сказал «Коммерсанту» партнер Bain & Company Андрей Панов.

По данным ТАСС, в «Аэрофлоте», S7 и Utair намерены сохранить действующие нормы провоза ручной клади – до 10 кг. Что касается «Победы», то перевозчик обещал снизить цены.

«"Победа" в целом снизит цены на билеты на 20 процентов, а минимальный тариф — в два раза», — рассказывал ранее РБК гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

«Сноб» уточняет, что параметры ручной клади действительно рассчитывали с оглядкой на отечественного лоукостера и параметры самолетов, которыми он пользуется — Boeing, однако размеры ручной клади, заявленные «Победой», меньше, чем у европейских лоукостеров. «Венгерская компания Wizz Air, которая летает в Москву и Петербург, позволяет пронести на борт ручную кладь размером 42 х 32 х 25 сантиметров. Однако с 29 октября авиакомпания увеличит максимальные габариты до 55 х 40 х 23 сантиметров. Другой лоукостер Ryanair разрешает брать на борт одну небольшую сумку размером 35 х 20 х 20 сантиметров. В то же время пассажиры Ryanair могут бесплатно сдать в багаж одну сумку размером 55 х 40 х 20 сантиметров, вес которой не превышает 10 килограммов», — пишет «Сноб».

Впрочем, гендиректор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указывает, что «Победа» работает в конкурентной среде, и другие авиакомпании могут тоже снизить тарифы на перелеты без багажа.

«Если предложения "Победы" по нормам ручной клади будут хуже, чем у конкурентов, то совершенно очевидно, что перевозчик его подкорректирует: либо сделает габариты побольше, либо еще дальше будет стимулировать ценой летать налегке», — сказал эксперт РБК.