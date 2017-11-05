Саммит АТЭС, который будет проходить во Вьетнаме 10 и 11 ноября, может стать площадкой для встречи двух президентов — российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа. Последний отправился в азиатское турне, в рамках которого посетит Японию, Южную Корея, Китай и Филиппины. Примет он участие и в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В то же время известно, что в мероприятиях во Вьетнаме примет участие и президент РФ Владимир Путин. Ране его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что протокольные службы лидеров обеих стран работают над организацией встречи.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее о том, что Путину и и Трампу надо поговорить, заявлял и сам глава Белого дома — в интервью американским СМИ он отмечал, что встреча важна. В частности, в эфире Fox News президент США отметил, что «Путин очень важен, поскольку может помочь нам с Северной Кореей». Также он назвал и другие темы для обсуждения — кризис в Сирии и кризис на Украине.

Впрочем, эксперты призывают не торопиться с выводами — то, что встреча готовится, еще не значит, что отношения двух стран наладятся.

«Предостерег бы от надежд на какие-то кардинальные решения. Слишком завязли наши отношения в горниле раскола американских элит, в борьбе за выработку будущего США. Никаких там прорывов не будет, если встреча состоится. Если Трамп вдруг начнет проявлять волю к каким-либо соглашениям с Россией, то его мигом обвинят в том, что он выполняет решения «спонсоров», которые его привели на пост. Поэтому Трамп запрограммирован нести антироссийскую политику. Он все больше, по идее, будет демонстрировать жесткость в отношении Москвы, чтобы его не упрекали, что в его избрании есть российский след», — сказал РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Специалисты считают, что у Трампа сейчас куда больше внутренних проблем, которые требуют скорейшего решения по сравнению с международными.

«Поездку затеяли в очень неподходящее время для президента», — цитирует старшего научного сотрудника Института Брукингса в Вашингтоне Джонатана Поллака Fox News.

Аналитики убеждены, что Трампу — какими бы ни были его переговоры с Путиным — внутренние элиты не дадут действовать самостоятельно. «Это и является одной из главных целей всей кампании по диффамации Трампа: заблокировать его планы по реформированию как внутриполитической элиты, так и внешнеполитической стратегии США.

Единственный шанс изменить все для Трампа – перетянуть на свою сторону большинство в Конгрессе, что возможно будет или по итогам следующих парламентских выборов (но до них еще год), или же через победу в информационной войне, которая принудит Конгресс поддержать Трампа. В таком состоянии президент США и приезжает на встречу с Путиным – в ситуации, когда он понимает, что Путин видит всю его слабость и уязвимость. А это само по себе неприемлемо для Трампа – он был настроен вместе с Путиным менять мир (понятно, что в американских интересах, но так, как их представляет Трамп, а не глобалистская и, по сути, антиамериканская элита), а вместо этого одной ногой торчит в капкане, который ему расставил истеблишмент его собственной страны, а другой увяз в корейской теме», — пишет в колонке для «Взгляда» Петр Акопов.

Действительно, проблемная тема Кореи настораживает и американских экспертов. В том числе с той стороны, что поездка Трампа в регион может быть неправильно воспринята КНДР.

«Я бы не исключил какой-то сильной реакции Северной Кореи на присутствие Трампа в регионе», — сказал телеканалу Fox News старший научный сотрудник Института США в Китае в Университете Южной Калифорнии Майк Чиной.

Однако оптимистичные взгляды на то, как пройдет встреча, все же есть. Об этом пишет член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса», — написал сенатор в своем твиттере.

Напомним, что лидеры двух государств уже встречались в этом году — их рандеву прошло в Гамбурге в июле 2017-го. Первая встреча прошла примерно через полгода после вступления Дональда Трампа в должность. Причем уже тогда она проходила в условиях истерии вокруг якобы вмешательства Кремля в выборы в США. Разговор продлился больше двух часов. Но передышки в конфронтации и напряжении двух государств после этого не наступило.