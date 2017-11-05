С 3 ноября «Российские железные дороги» закрыли продажи билетов на плацкартные и общие вагоны, которые курсируют по России. Речь идет о документах, которые дают право проезда с 1 января 2018 года и позднее. На официальном сайте РЖД, где опубликовано предупреждение, не сказано о причинах приостановки продажи билетов.

«ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и "Сапсанов"», — цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

Надо напомнить, что с декабря прошлого года пассажиры РЖД получили возможность покупать билеты не за 45 дней до даты поездки, а за 60 дней. Таким образом, сейчас россияне лишились этой возможности. Однако в пресс-службе компании заверили, что если новые тарифы будут отличаться от старых, пассажирам «будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат без штрафных санкций».

Механизм компенсации, пока еще не придуман. РБК напоминает, что в прошлом году тарифы были проиндексированы на 3,9%, а годом ранее — на 4%.

Ведомственное издание железнодорожников «Гудок» пишет, что «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) ожидает решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории «плацкарт» и «общие» до 17 ноября.

В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение ФАС сообщает, что продажа билетов возобновится за день до этого.

«Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее чем 16 ноября», — говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, время у антимонопольщиков и представителей министерства транспорта РФ, которые работают вместе по формированию новых тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки, еще есть. Согласно приказу Минтранса России от 2013 года продажа билетов на поезда должна начинаться не позднее 45 дней.

При этом ранее ФАС предлагала существенно снизить цены на пассажирские перевозки именно в плацкартных и общих вагонах, чтобы стимулировать спрос. Об этом говорил глава ведомства Александр Редько.

«Поднимать цены, руководствуясь затратной логикой, неверно. Надо ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения. Авиаперевозчики снижают на 10% стоимость своих перевозок — и все клиенты с железных дорог уходят на авиацию», — сказал он «Интерфаксу» на прошлой неделе.

В РЖД и Минтрансе, по словам Редько, инициативу антимонопольщиков не поддержали. Железнодорожники, в частности, попросили проиндексировать тарифы на плацкарт и общие вагоны на 6%. Ведомства договорились обсудить это на заседании правительства.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил РЖД с 1 января 2018 года предоставлять информацию о доходах и расходах на пассажирские перевозки в дальнем следовании.

«Правительство поручило на основе этих данных определять фактический экономически обоснованный уровень тарифа», — говорили РБК в Минтрансе РФ.

Изменения в отчетности РЖД перед правительством может повлечь и сокращение субсидий, которые государство предоставляет компании на перевозку пассажиров. В 2018 году РЖД рассчитывают получить 8,5 млрд рублей субсидий, которые закрывают разницу между существующим и экономически обоснованным тарифом.