Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники, четверо человек, сдались бельгийской полиции. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на источники в бельгийской прокуратуре.

«Сегодня утром в 09:17 пять человек, разыскиваемых Испанией, заключены под стражу. Они сами пришли в полицию», — цитирует ТАСС представителя брюссельской прокуратуры.

Фактически сейчас решается вопрос о выдаче каталонских сепаратистов властям Испании. Напомним, об этом ранее писало агентство Reuters. Королевство запросило у Бельгии выдать Пучдемона.

«Мы изучим его и передадим европейски ордер судье завтра или послезавтра», — сказал прокурор Эрик Ван Дер Сипта.

Действительно, вопрос о выдаче Пучдемона и его соратников будет решаться в суде. Решение должно быть принято в течение 24 часов с момента подачи ордера — то есть уже сегодня утром.

«Есть процедура так называемого европейского ордера на арест. Соответственно, в связи с этой процедурой власти одной страны могут просить выдачи человека, совершившего с их точки зрения преступления на территории этой страны, у властей другой страны ЕС, и в этом случае европейский ордер на арест всегда требует решения суда Бельгии. Правда, это не по всем преступлениям — это как правило, по преступлениям, имеющим определенную степень тяжести, которая санкционируется более чем тремя годами заключения. С этой точки зрения мы понимаем, что Пучдемон может попасть довольно серьезно», — сказал Business FM доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александром Тэвдой-Бурмули.

Важно, что, по словам эксперта, есть казус. Он заключается в том, что Дублинская конвенция 1999 года, запрещает просить убежища повторно, если оно уже было запрошено у одной из стран ЕС.

«Можно трактовать теоретически желание уехать из страны своего проживания, как в случае с Пучдемоном и Бельгией, как отказ Испании предоставить ему политическое убежище. Если это трактовать так, тогда Бельгия просто не имеет права давать ему политическое убежище. Но этот казус довольно хитрый. Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации», — подчеркнул эксперт.

В случае, если Бельгия выдаст Пучдемона, ему грозит расследование и суд по обвинению в мятеже и растрате бюджетных средств. Однако если ранее сам глава каталонского правительства говорил о том, что готов выставить свою кандидатуру на декабрьских выборах, то теперь, вероятно, его риторика изменится.

Напомним, Карлес Пучдемон бежал из страны после того, как Каталония объявила независимость, а Испания в ответ на это применила статью 155 Конституции королевства, отстранив от должностей всех членов правительства региона. Там было введено положение, по которому полномочия перешли вице-премьеру Сорайе Саенс де Сантамарие, об этом писала газета Vanguardia. Новые выборы в парламент Каталонии Мариано Рахой назначил на 21 декабря этого года.

«У главы правительства Карлоса Пучдемона была возможность восстановить законность и объявить выборы. Именно этого попросило большинство каталонцев, но он не захотел это выполнять. Поэтому правительство Испании принимает необходимые меры для восстановления законности», — приводит слова Рахоя BBC.