В понедельник, 6 ноября, император Японии Акихито и его супруга Митико приняли в своем дворце президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супругу Меланию — они сейчас совершают азиатское турне. Также Трамп провел переговоры с реальным руководителем Японии, премьер-министром Синдзо Абэ.

Япония — ближайшие союзник США в Восточной Азии, на Дальнем Востоке. Так что не удивительно, что этой поездке уделяется так много внимания. «Наши страны в прошлом воевали. Но, я думаю, Япония в нынешнем виде существует благодаря дружественным отношениям и помощи со стороны Соединенных Штатов», — сказал император во время встречи. Трамп же объявил, что для него «большая честь встретиться с императором, которого любит весь японский народ». «Нынешние отношения США и Японии лучше, чем когда-либо до этого», — уверен президент.

В ответ на вопрос императора о ходе поездки Трамп рассказал, что уже обсудил с японскими политиками множество тем, включая Северную Корею, стратегическое взаимодействие Японии и США и торговые отношения.

Чуть позже на совместной пресс-конференции с главой японского правительства Синдзо Абэ Трамп куда более развернуто рассказал о своем отношении к Северной Корее. Американский президент заявил, что не будет больше терпеть провокационные действия КНДР. «Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения, — США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи», — заявил Трамп. При этом он обозначил и пути решения этой проблемы. «Премьер-министр Японии собирается купить огромное количество оружия, как ему и следовало бы», — заявил президент США. Благодаря новым системам, уверен Трамп, Япония сможет «сбивать их в небе, если завершит закупки новых вооружений из США».

Абэ в ответ сказал, что Токио уже сейчас покупает у американских компаний значительные объемы военного оборудования — но он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения обороноспособности страны. «Возможности в сфере противоракетной бороны это то, что основано на взаимодействии между Японией и США», — отметил он. Согласно японской конституции, напомним, страна не может содержать армию — поэтому вместо нее образованы силы самообороны, которые, формально, могут проводить только оборонительные операции. При этом Абэ заявил, что, если потребуется, Япония будет сбивать ракеты, летящие из КНДР.

Абэ пообещал, что будет сотрудничать не только с Соединенным Штатам, но и с Китаем и Россией для решения проблемы ракетной и ядерной программ КНДР. «Позиция Японии и США по этому вопросу совпадает на 100%. Мы подтвердили, что будем усиливать давление, которое международное сообщество оказывает сейчас на Северную Корею, за счет двустороннего сотрудничества и работы по этому вопросу с Китаем и Россией», — пояснил он.

После окончания визита в Японию Трамп отправится в Южную Корею, а затем посетит Китай и Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Во Вьетнаме, возможно, Трамп встретится с Владимиром Путиным, который также будет присутствовать на форуме. В разговоре с российским лидером, как обещается, глава Белого дома также затронет тему КНДР.