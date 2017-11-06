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06 ноября 2017, 18:00
офшор

Восстановлено из рая

"Райское досье"
"Райское досье"
www.occrp.org

Сегодня ночью Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и его партнеры опубликовали новую «бомбу» - архив документов бермудской юридической компании Appleby, которая регистрирует офшоры.

Над архивом, который включает более 13 млн документов, работали 382 журналиста из 67 стран. От России в работе принимала участие «Новая газета». Получившийся документ получил вполне красноречивое название - «Райское досье».

В досье, которое стало второй по объему крупной утечкой данных об владельцах офшоров, фигурирует много российских фамилий.

Журналисты выяснили, что министр торговли США Уилбур Росс, который входит в список миллиардеров Forbes с состоянием в 2,5 млрд долларов, связан с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», одним из совладельцев которого является Кирилл Шамалов, муж Катерины Тихоновой, которую неофициально считают дочерью президента Владимира Путина. Росс может владеть третью пакета акций судоходной компании Navigator Holdings Ltd, которая как раз и обслуживает «Сибур». До того момента, пока росс не вошел в состав акционеров, объемы выручки компании от работы с российским клиентом были значительно ниже, однако уже с 2014 года Navigator Holdings заработала на «Сибуре» 68 млн долларов. Однако, как заявил представитель министерства торговли США Джеймс Рокас в комментарии ICIJ, его начальник «никогда не встречался» с Кириллом Шамаловым и другими акционерами "Сибура"», присоединился к управлению Navigator после того, как компания начала работать с холдингом из России.

«Сибур» уже ответил на публикацию досье, заявив, что удивлен «политически ангажированной трактовкой» о сотрудничестве с Navigator Holdings Ltd., пишет РБК.

Компания заявила, что выбрала нескольких перевозчиков для транспортировки сжиженных углеводородных газов, которые смогут работать в климатических условиях Балтики. «По итогам переговоров со всеми компаниями, способными предоставить суда для решения такой задачи, были выбраны перевозчики, в том числе Navigator, который никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки СУГ «Сибура» из Усть-Луги», — отметили в компании.

Сейчас же «Сибур» использует восемь кораблей трех различных компаний, а расходы по контрактам с Navigator Holdings, согласно отчетности, составили в первом полугодии 2,8% от общих расходов на логистику.

В расследовании появляются имена Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, Олега Тинькова и жены Игоря Шувалова Ольги в качестве клиентыов Appleby, которые пользовались услугами компании, чтобы регистрировать частные самолеты на острове Мэн и не платить НДС при ввозе техники в ЕС. Так, Ольга Шувалова воказалась бенефициаром компании Altitude X3 Ltd.,учрежденной на Бермудах в 2008 году. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700–1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Как ранее выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, борт используют, чтобы возить на выставки собак породы корги, что обходится в 40 млн рублей в год.

Согласно опубликованным документам, в офшорах участвовал и ставший героем мемов после обращения к Навальному Алишер Усманов. В то время, когда он возглавлял дочернюю организацию «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг», та финансировала офшорную Kanton Services. Она же вложилась в инвестфонд Юрия Мильнера, чтобы купить акции Facebook до IPO, которое провели в 2012 году. Компания купила до 10% акций Facebook, затем продала часть своего пакета и заработала 1,6 млрд долларов. Между тем в «Газпром инвестхолдинге» пояснили ICIJ, что предоставляли займы Kanton Services «для общекорпоративных целей». По словам Мильнера, Kanton Services вкладывала средства в один из его фондов, покупавших акции Facebook, но могла использовать и другие источники финансирования, кроме «газпромовских денег». В окружении Усманова заявили, что бизнесмен инвестировал в Facebook средства, не находящиеся под контролем государства.

В досье фигурируют, помимо россиян, и первые лица других стран. В фокусе прессы внезапно оказалась королева Великобритании Елизавета II, которая инвестировала порядка 13 млн долларов в фонды на Каймановых и Бермудских островах, на которых установлен льготный режим налогообложения. Деньги были заработаны от владения имуществом в герцогстве Ланкастер, где у королевы имеется недвижимость общей стоимостью в 654 млн долларов. Часть этих средств фонд на Каймановых островах проинвестировал в британскую финансовую компанию BrightHouse, которая была обвинена в выдаче займов на неправомерных условиях и в итоге заплатила 14,8 млн фунтов своим клиентам в качестве компенсации. Управляющие фондом заявили ВВС: «Наша инвестиционная стратегия основывается на рекомендациях наших инвестиционных консультантов. Герцогство инвестировало средства только в очень уважаемые инвестиционные фонды, следуя твердым рекомендациям наших инвестиционных консультантов». Сами журналисты отмечают, что, хотя операции нельзя считать незаконными, но встает другой вопрос - «Может ли монарх инвестировать в офшоры?».

В офшорных связях оказались также замечены президенты Колумбии и Либерии Хуан Мануэль Сантос и Эллен Джонсон-Сирлиф, три бывших премьер-министров Канады - Жан Кретьен, Пол Мартин и Брайан Малруни, экс-президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес, а также бывшие главы правительств Японии и Пакистана Юкио Хатояма и Шаукат Азиз, сыновья премьера Турции Эркам и Бюлент Йылдырым, королева Иордании Нур. Попали в список и звезды шоу-бизнеса - Мадонна и лидер ирландской рок-группы U2 Пол Хьюсон (Боно).

Отдельное место в досье занимают фигуры из Казахстана. Здесь целый перечень имен: министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, председатель правления Казмунайгаза Сауат Мынбаев и бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов, заочно приговоренный к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение денежных средств.

Как указывает сам консорциум, владение средствами в офшоре - еще не приговор, так как существуют легитимные виды использования офшорных компаний и трастов. «Мы не пытаемся намекать на то, что какие бы то ни было лица, компании или иные структуры, фигурирующие в базе данных Международного консорциума журналистских расследований, созданной на основе утечек об офшорах, нарушали закон или действовали иным ненадлежащим образом», - объявили авторы Paradise Papers.

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