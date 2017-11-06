В воскресенье, 5 ноября, в техасском городке Сазерленд-Спрингс с населением всего около 400 человек произошло массовое убийство. Преступник выбрал, наверное, единственное время, когда жители города собираются вместе — воскресную службу в местной баптистской церкви. В результате погибли по меньшей мере 26 человек, 20 человек получили ранения. Как сообщает полиция, среди погибших — люди в возрасте от 5 до 72 лет.

Нападавший, по предварительным данным, — белый мужчина, который был одет в черную одежду. У него был автомат, а сам он защитился бронежилетом. Примерно в 11:30 по местному времени (20:30 по Москве) он вошел в церковь и открыл стрельбу по прихожанам.

После того, как он «отстрелялся», мужчина сел в свой автомобиль и уехал из Сазерленд-Спрингс. Позже его нашли мертвым в своей машине в соседнем округе Гваделупа. Причины смерти стрелка все еще выясняются. Изначально появилась информация о том, что он был застрелен полицией или покончил жизнь самоубийством, но потом полиция сообщила, что мужчину застрелил вооруженный гражданин.

По информации BBC, у церкви, перед тем как преступник сел в автомобиль, некий местный житель «схватил винтовку и начал стрелять» по подозреваемому. Но, по всей видимости, безуспешно.

Полиция не раскрывает личность преступника, однако пресса выяснила, что его звали Дэвин Патрик Келли и ранее он был уволен из ВВС США. По данной информации, Келли в 2010 году начал службу на базе «Холломэн» в Нью-Мексико, но в 2012 трибунал возбудил против него дело за избиение жены и ребенка и позже приговорил к 12 месяцам тюрьмы. В 2014 Келли был разжалован и уволен из армии.

В Соединенных Штатах федеральное законодательство запрещает продавать оружие людям, которые были уволены из армии по компрометирующим причинам. Но, если верить источникам CNN в полиции, Келли купил винтовку в Техасе в 2016 году, просто указав неверный адрес и солгав в ответе на вопрос о судимости в анкете.

Местные жители рассказали журналистам, что по воскресеньям в церковь приходят около 50 человек. Расследованием произошедшего уже занимается ФБР. Представитель ведомства рассказал журналистам, что, хотя известно только об одном преступнике, не исключается и версия того, что он действовал в составе группы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сейчас находится в поездке по странам Азии, так что отреагировал на произошедшее в твиттере. «Пусть Бог поможет жителям Сазерленд-Спрингс. ФБР и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Я слежу за ситуацией из Японии», — написал он.

Отметим, что массовое убийство в Техасе произошло всего через месяц после того, как в Лас-Вегасе преступник открыл огонь по посетителям фестиваля под открытым небом. Тогда погибли 58 человек, сотни получили ранения. Тот случай стал самым кровавым «шутингом» за всю историю Соединенных Штатов.