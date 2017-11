«Коммерсантъ»: «К черным спискам подбирают отмычки». На рынке появилась услуга по «разблокировке» отказников.

«AliExpress готова ускориться»: компания обещает сократить срок доставки до десяти дней.

«Самозанятых выманивают из тени патентом»: правительство вернулось к обсуждению легализации предпринимателей.

«К губернаторам приставят охрану»: президент наделил Росгвардию новыми полномочиями.

РБК: «"Искандеры" и "Панцири" заряжены на инвестора». «Ростех» привлекает частный капитал в холдинг «Высокоточные комплексы».

Кого скомпрометировало «Райское досье» описывается в статье «Дырка в офшоре».

«Богатырский удар по прокату»: Российская комедийная сказка собрала более миллиарда рублей.

«Нефть не покорилась ИГ»: Всемирный банк проанализировал источники доходов крупнейшей террористической группировки (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ).

«Известия»: «Банки обелят черные списки». Росфинмониторинг амнистирует заблокированных клиентов финансовых организаций.

«На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей»: господдержку переориентируют на электромобили и автопилоты.

«"Федерацию" испытают на земле»: системы будущего российского пилотируемого корабля пройдут тестирование в Москве.

«Газета.ru» в статье «МОК решает судьбу России: запретить флаг или гимн» пишет о том, какие санкции могут быть применены к сборной России за использование запрещенных препаратов.

«Нефть взлетела после арестов принцев»: нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии‍.

The Economist: «Небывалая встряска в Саудовской Аравии» (Saudi Arabia’s unprecedented shake-up). Саудовский принц-наследник Мухаммад бин Салман сделался единственным официальным главой саудовской политики.

«Куда идет экономическая власть, туда за ней следует и власть политическая» (Where economic power goes, political power will follow). Чем больше в обществах имущественного расслоения, тем меньше в них демократии.

Bloomberg: «Корбин заявил, что офшорные инвестиции королевы нужно расследовать» (Corbyn Says Queen's Offshore Investments Should Be Probed). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин призвал к подробному расследованию королевских схем уклонения от уплаты налогов.

«Дальнейшие шаги в революции Макрона» (Next Steps in the Macron Revolution). Президент Франции Эммануэль Макрон за шесть месяцев своего правления сделал больше, чем его предшественник — за пять лет. Но ему нельзя на этом останавливаться.

The Wall Street Journal: «Саудовские гонения не обошли миллиардера аль-Валида» (Saudi Crackdown Snares Billionaire Tycoon al-Waleed). В минувшие выходные был арестован саудовский миллиардер принц аль-Валид ибн Талал, который, среди прочего, деятельно поощрял инвестиции американских бизнесов в Ближний Восток.

«Трамп добивается, чтобы Япония покупала больше американского военного оборудования» (Trump Urges Japan to Buy More U.S. Military Equipment). Президент США Дональд Трамп убеждает Японию закупать больше американского оружия, чтобы в случае эксцессов с соседями она могла эффективнее отстреливаться.