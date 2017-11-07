Ксения Собчак собирается выступать за отмену закона о гей-пропаганде и против чрезмерного влияния РПЦ. Эксперты считают, что с такими лозунгами она потеряет больше голосов, чем получит — но она сама признает, что не рассчитывает на победу в выборах.

В конце концов, выборы президента — это вопрос не только определения имени следующего главы государства, это еще и большое политическое шоу, благодаря которому определяются рамки дозволенного в мире публичной политики. Если в условных телевизионных роликах Собчак будет рассказывать о правах гомосексуалов и критиковать церковь, то это уже многое изменит в стране. Что, конечно, не значит, что табуированных тем не останется — но это вопрос будущего.