Международный олимпийский комитет (МОК) может согласиться на участие сборной России в Олимпийских играх в 2018 году, но при этом, во-первых, запретит исполнять гимн страны, а, во-вторых, не допустит российскую делегацию до участия в церемонии открытия. Об этом, во всяком случае, пишет The New York Times со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ходом дела.

Пока в руководстве МОК считают, что значительную часть российской сборной можно допустить до участия в Играх в корейском Пхёнчхане под нейтральным флагом. Полностью запретить россиянам участвовать в соревнованиях вряд ли целесообразно, зато на страну можно наложить «существенный финансовый штраф», запретить некоторым спортсменам участвовать в соревнованиях или в целом запретить любое упоминание о России во время Игр, пояснили собеседники издания.

Президент МОК Томас Бах в Пхеньяне KOREA.NET

Так или иначе, решение о формате участия российских спортсменов в Играх 2018 года должно быть принято 5 декабря на собрании исполнительного комитета МОК. Важное событие произойдет 16 ноября — тогда совет основателей WADA проведет заседание, на котором будут сформированы рекомендации для МОК относительно выполнения Россией «дорожной карты» по изменению национальной антидопинговой системы. Также будет принято решение по РУСАДА, Российскому антидопинговому агентству. Оно может восстановить членство в WADA, или этот вопрос будет отложен на более поздний и неопределенный срок.

Напомним, 5 ноября глава Олимпийского комитета России и, по совместительству, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что Россия даже не рассматривает вариант выступления своей сборной на Олимпийских играх под нейтральным флагом. «Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — заявил Жуков.

Саму идею отказа от государственного флага осудил также президент Владимир Путин. По его словам, допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом, как и полный недопуск российской сборной станут «унижением для страны».

Ранее, в среду, 1 ноября, МОК принял решение о пожизненной дисквалификации лыжников Адександра Легкова и Евгения Белова. Их имена, вместе с другими членам сборной по лыжным гонкам, Алексеем Петуховым, Максимом Вылегжаниным, Евгенией Шаповаловой и Юлии Ивановой, упоминались в материалах доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. МОК постановил лишить Легкова золотой олимпийской медали, которую он выиграл в Сочи в гонке на 50 км, и серебряной — за эстафету.

Награждение российских лыжников А. Легкова, М. Вылегжанина, И. Черноусова. Сочи, 23 февраля 2014 kremlin.ru

Легков после этого заявил, что готов обратиться в Европейский суд, Федеральный суд Швейцарии или Спортивный арбитражный суд для того, чтобы оспорить вынесенное в отношении его решение. Вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что дисквалификации российских спортсменов — это «спланированная атака». Он согласен со спортсменами в том, что необходимо подавать иски в гражданские суды.

Решение о дисквалификации российских лыжников не только ставит крест на их спортивной карьере, но и создает неприятный для России прецедент. Вполне вероятно, что результаты Олимпиады в Сочи могут и далее пересматриваться — ранее прямых доказательств нарушения антидопинговых правил не было.