Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов. Если документ примут, то решение о том, руководителей каких субъектов федерации будут охранять войска, будет принимать лично глава государства, то есть Владимир Путин.

Правки в закон «О войсках национальной гвардии» были направлены в Госдуму еще в пятницу, 3 ноября, но в публичной базе данных появились лишь в понедельник, 6 ноября.

Виктор Золотов открывает новое здание отдела вневедомственной охраны в Нижнем Новгороде Пресс-служба Росгвардии

Законопроект устанавливает, что президент указывает обеспечить охрану не только губернаторам (высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), но и «иным лицам». Отдельно оговорено, что охрана губернаторов осуществляется «исключительно на договорной основе», а охрана «иных лиц» — «как правило, на договорной основе».

Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно утвердить правительство, а все полученные таким образом доходы законопроект предписывает в полном объеме зачислять в федеральный бюджет.

Представлять законопроект в парламенте будет замдиректора Росгвардии — главнокомандующий войсками Нацгвардии Сергей Лебедев. В заключении правительства на проект закона отмечается, что кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. В сопроводительных материалах также уточняется, что ее реализация не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

Сергей Лебедев (в центре) Пресс-служба Росгвардии

Действующий закон относит к сфере задач Росгвардии охрану особо важных, режимных и других объектов, перечень которых утверждает федеральное правительство. Также Росгвардия вправе охранять имущество физических и юридических лиц по договорам.

Напомним, в ведении Росгвардии с момента основания в 2016 году находится ранее подконтрольное МВД федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», обеспечивающее военизированную (с правом на использование автоматического оружия) охрану органов государственной власти и коммерческих предприятий, а также сопровождение грузов, пультовую охрану и т. д.

Сейчас российские губернаторы вправе обеспечивать себе охрану самостоятельно. Иногда в связи с этим происходят громкие скандалы. Так Михаил Юревич, который возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 гг., платил своим телохранителям по 113 млн рублей в год. Помимо этого Юревича обвиняли в коррупции, а также обнаружился тендер на покупку вертолета за 289 млн рублей — в итоге его отправили в отставку, правда, с формулировкой «по собственному желанию», но сейчас он все равно бежал из страны.

Михаил Юревич с жителями Челябинской области ЕР

Первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев объяснил «Коммерсанту», что «по факту ничего меняться не будет». «Это исполнялось МВД, сейчас речь идет о переходе ведомства охраны к Росгвардии», — считает он. Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал, что «раньше губернаторы находили какие-то точки соприкосновения с МВД, но одни это делали, а другие нет». «Не исключаю, что это из-за нового подхода к деятельности губернаторов», — отметил сенатор, предположив, что их деятельность «может вызывать какое-то недовольство».