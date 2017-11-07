В минувшие выходные в Саудовской Аравии были массовые аресты среди представителей элиты, в частности королевской семьи. Это произошло сразу после формирования антикоррупционной комиссии, учрежденной королем Саудовской Аравии Салманом и возглавляемой его сыном принцем Мухаммадом бин Салманом. Официально аресты и увольнения мотивируются борьбой с коррупцией. Однако СМИ в связи с этим больше интересуются саудовской внутренней борьбой за политическую власть, а также тем, как эта борьба скажется на нефтяном рынке.

Шквал антикоррупционных арестов, пишет The Economist, был впечатляющим даже на фоне многочисленных интриг, наводнивших в последнее время саудовскую придворную жизнь. Наиболее известной фигурой среди задержанных оказался принц аль-Валид бин Талал, миллиардер и крупный инвестор. В число задержанных также входят еще десять принцев, а также десятки бывших и нынешних министров и руководителей.

Принц аль-Валид бин Талал twitter.com/Alwaleed_Talal

Такой поворот событий представляет собой новшество в саудовской политике. Саудовские короли десятилетиями стремились к поддержанию консенсуса внутри своей обширной семьи. Впрочем, первоначальный консенсус уже некоторое время расшатывался за счет противоречий между разными ветвями. Одним из наиболее напористых в этом отношении оказался принц Мухаммад бин Салман, который постепенно стягивал к себе под контроль ключевые направления государственного управления в стране.

Внутренняя смута находится в контексте более широкой нестабильности, отмечает автор. Саудовская Аравия два года ведет изматывающую войну в Йемене, где она пытается разбить хуситов, изгнавших в 2015 г. йеменское правительство. Также Саудовская Аравия уже пять месяцев безуспешно бойкотирует Катар. Параллельно с этим главный региональный соперник Саудовской Аравии Иран набирает все больше влияния.

Бомбардировка Саны, 2015 Ibrahem Qasim

Вопрос в том, заключает автор, следует ли считать нынешние чистки проявлением силы принца Мухаммада или, наоборот, симптомом неуверенности в своих силах. Мало кто верит в официальную версию борьбы с коррупцией. Многие из недавних арестов могут показаться излишними. Тот же принц аль-Валид, хотя и богат, имеет мало влияния на саудовскую внутреннюю политику. Так или иначе, эти аресты представляют собой красноречивый сигнал для потенциальных критиков политики принца Мухаммада.

Financial Times пишет, что нефтяной рынок отреагировал на саудовские аресты ростом цен. В понедельник цены на нефть достигли максимального уровня считая с июля 2015 г. ($62,55 за баррель). Неопределенность ситуации, сложившейся в эр-Рияде, толкает цены вверх. Эти массовые аресты, комментируют авторы, представляют собой наиболее радикальную на настоящей момент силовую кампанию принца Мухаммада. Они также подчеркивают, что эта кампания пришлась как раз на тот момент, когда он консолидирует власть в своих руках, продвигая свою программу экономических реформ, которая, по замыслу, должна вывести страну из нефтяной зависимости.

Король Салман (в центре) и принц Мухаммад (справа) sang.gov.sa

Размах и скорость воплощения этих реформ, отмечают авторы, вызвали протест у представителей королевской семьи, которые боятся потерять свои привилегированные позиции. В частности, они требовали, чтобы реформы предварительно согласовывались с ними и учитывали их пожелания. В ответ на это принц Мухаммад стал последовательно расширять и укреплять свою власть, что, среди прочего, дало повод к слухам о вероятном скором отречении саудовского короля Салмана от престола.