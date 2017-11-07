Стратегия правительства по регистрации самозанятых провалилась. По оценке экспертов, в стране работают сами на себя около 20 млн человек — официально же самозанятых насчитывается 595 человек. В связи с этим Дмитрий Медведев задумался над идеей продажи самозанятым гражданам относительно дешевых патентов. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

В ноябре 2016 года был принят закон, который гарантировал двухлетние налоговые каникулы для некоторых категорий самозанятых: домработниц, сиделок и репетиторов. Им было разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя. Владимир Путин в декабре 2016 года в своем послании федеральному собранию призвал «четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать».

В июле этого года были приняты поправки в Гражданский кодекс. Теперь в законе говорится, что «в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Хотя перечень разрешенных им видов деятельности правительство еще не утвердило.

Уличная продажа / pixabay.com

Правительство заинтересовалось самозанятыми гражданами после того, как в результате снижения цен на нефть и начала рецессии федеральный бюджет стал дефицитным. Проблема в том, что самозанятые не платят прямых налогов и отчислений в страховые фонды — пенсионный, социальный и медицинский. При этом медицинские услуги они получают наравне с остальными гражданами России и на минимальные пенсии также могут рассчитывать.

Такая ситуация многих не устраивает. Самый радикальный способ борьбы с ней — введение т.н. «налога на тунеядство». Его идея в том, что каждый гражданин, который никак официально не трудоустроен в течении достаточно долгого времени, облагается сборами, которые идут во внебюджетные фонды. Конечно, «под раздачу» попадут и настоящие безработные — но, считалось, что удастся собрать деньги и с тех, кто работает «в черную». Однако в соседней Белоруссии, граждане которой известны своим спокойствием, введение подобного налога обернулось массовыми демонстрациями, так что президент Лукашенко был вынужден пойти на попятный и его отменить. Не исключено, что и в России самозанятые граждане — люди, которые, как правило, рассчитывают на собственные силы, а не на помощь государства — будут крайне недовольны попыткой изъятия заметной части их дохода.

Есть и менее радикальные способы борьбы с нелюбовью самозанятых к уплате налогов и сборов. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский весной заявил, что самозанятым россиянам может быть запрещен выезд за границу, а также они могут быть лишены полноценной пенсии. Вскоре он, правда, опроверг свои слова, но в целом направление мысли понятно.

Другой способ стимулирования выхода самозанятых из тени — наоборот, предоставление им выгодных предложений. Так, бизнес-омбусмен Борис Титов предложил предоставить самозанятым статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тысяч рублей в год. Эта модель освобождает самозанятых от сдачи налоговой и статистической отчетности, выводит их из-под законодательства о контроле и надзоре, позволяет им продолжать работать без касс. Такой режим омбудсмен предлагает распространить на 45 видов деятельности, среди которых ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и торговля вразнос.

Работа парикмахера / pixabay.com

Именно это предложение Медведев поручил проработать министерствам экономического блока правительства.

Впрочем, есть и еще один способ обложения самозанятых налогами. Это повышение косвенных налогов, которые все платят автоматически при совершении покупок в магазинах. Звучит крайне неприятно, но в этом, по сути, и есть смысл обсуждаемой сейчас реформы «22/22», когда НДС повышается с нынешних 18% до 22%, а сборы во внебюджетные фонды, напротив, снижаются до тех же 22%. Впрочем, это очень масштабная реформа, которая затрагивает интересы далеко не только самозанятых, пусть их и 20 миллионов по всей стране.